Llega a Argentina una nueva cadena internacional: qué venderá

La firma de origen chino prepara sus primeras tiendas en shoppings del AMBA y proyecta expandirse al interior del país mediante franquicias

El mercado argentino se prepara para recibir a una nueva cadena internacional que buscará competir en el segmento de artículos para el hogar, belleza, accesorios y productos de uso cotidiano. Se trata de Mumuso, una firma de origen chino e inspiración coreana que avanza con su desembarco en el país y planea instalar sus primeros locales en centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

La empresa apunta a un modelo de negocios similar al de Miniso, con tiendas que reúnen una amplia variedad de productos, precios accesibles y una oferta que se renueva constantemente. Su llegada se suma a la expansión de distintas marcas internacionales que buscan ganar espacio en el consumo argentino, especialmente dentro de los shoppings.

Según explicó Iván Tucuna, gerente general de Mumuso, la decisión de ingresar al mercado argentino se tomó a comienzos de 2026. La compañía se encuentra en negociaciones con algunos de los principales centros comerciales de Capital Federal y el AMBA, con la expectativa de definir sus primeras ubicaciones hacia fines de noviembre.

Qué es Mumuso y qué productos venderá en Argentina

Mumuso es una cadena internacional especializada en artículos de consumo cotidiano. Su propuesta combina productos funcionales, diseño atractivo y precios orientados a un público amplio, con una experiencia de compra que invita a recorrer diferentes categorías dentro de un mismo establecimiento.

Entre los productos que comercializa la marca en otros mercados se encuentran:

Artículos de belleza y cuidado personal.

Accesorios para celulares y pequeños productos tecnológicos.

Objetos de decoración y organización del hogar.

Peluches, juguetes y artículos de regalería.

Accesorios de moda y productos de uso diario.

Una de las características de la compañía es la renovación frecuente de su catálogo. En lugar de depender de un único producto estrella, apuesta a ofrecer alternativas para diferentes edades y necesidades, con artículos que acompañan las tendencias de consumo.

La estrategia se asemeja a la de Miniso, otra cadena de origen chino que viene ampliando su presencia en Argentina. Sin embargo, Mumuso buscará desarrollar su propia identidad comercial y aprovechar la experiencia acumulada en otros mercados de la región.

Por ahora, la empresa no informó precios específicos para Argentina ni difundió el catálogo definitivo que ofrecerán sus primeras sucursales.

Dónde abrirá Mumuso sus primeras tiendas en Argentina

El plan inicial contempla la apertura de dos o tres locales propios en shoppings de la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires. La compañía también proyecta incorporar un canal de venta online para ampliar su alcance.

Las conversaciones con los centros comerciales todavía están en marcha. Según las previsiones comunicadas por la empresa, hacia fines de noviembre podrían quedar definidas las primeras ubicaciones, aunque eso no significa que las tiendas vayan a inaugurar durante ese mes.

La expansión será gradual y dependerá de la respuesta de los consumidores y de las condiciones económicas del mercado. Durante 2027, Mumuso espera acelerar su crecimiento si los primeros establecimientos cumplen con las expectativas.

La compañía ya cuenta con experiencia regional en Uruguay, donde opera nueve tiendas propias y dos franquicias, además de proyectar otras dos aperturas en el interior de ese país. Ese mercado funciona como referencia para el desembarco argentino, debido a ciertas similitudes en los hábitos de consumo y en el perfil de los compradores.

La cadena también prepara franquicias para el interior

A diferencia de su estrategia en Buenos Aires, donde prevé operar directamente los locales, Mumuso analiza expandirse hacia otras ciudades argentinas mediante franquicias.

Córdoba aparece entre los mercados que la empresa considera atractivos. Representantes de la compañía visitaron la ciudad durante 2026 y destacaron su potencial comercial, aunque todavía no existe una fecha prevista para abrir allí.

El modelo de franquicias se encuentra en desarrollo. Por ese motivo, Mumuso aún no informó cuánto costará instalar una tienda, qué superficie mínima deberá tener, cuál será el canon de ingreso ni qué regalías deberán pagar los futuros operadores. La firma buscará socios con experiencia comercial y, preferentemente, vinculados con locales ubicados en centros comerciales. Las condiciones definitivas deberán respetar los lineamientos establecidos por la casa matriz.

El desembarco de Mumuso representa una nueva apuesta por el mercado argentino de productos accesibles y compras de impulso. Si concreta las primeras aperturas, sumará un competidor a un segmento que ya viene creciendo de la mano de cadenas internacionales con propuestas de hogar, belleza, accesorios y regalería.