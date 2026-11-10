La emblemática cadena marplatense apuesta a nuevos formatos de venta en el país y a las alianzas comerciales para ganar mercados en el exterior

Aumentará la producción en España para fortalecer su expansión global.

La marca potenciará su alianza con Messi y ampliará ventas a Costco y nuevos mercados.

Havanna abrirá su primer local con autoservicio en Ruta 2 y renovará sucursales.

Havanna prepara su primer local con atención desde el auto que estará ubicado en la Ruta 2; proyecta abrir al menos cinco sucursales y renovar otras siete en la Argentina antes de fin de año y trabaja en un nuevo alfajor para la temporada 2027.

En el exterior, busca ampliar el negocio de los alfajores con Lionel Messi; vender más a través de Costco y aumentar la producción de su fábrica en España.

Se trata de una fuerte hoja de ruta que la empresa pondrá en marcha a partir de los próximos meses para seguir expandiendo su presencia en el negocio de consumo masivo tanto local como en el exterior.

Los datos de este plan surgen de analizar apartado de perspectivas de la reseña informativa que acompaña el balance consolidado de Havanna S.A. al 30 de septiembre de 2026, presentado el 6 de noviembre ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La iniciativa también incluye extender las licencias de marca en Brasil, su mayor mercado por cantidad de locales fuera de la Argentina, y buscar importadores y distribuidores para ingresar a China.

Cómo será el primer local de autoservicio de Havanna en la Ruta 2

En el caso del primer local autoservicio o Drive Thru de Havanna, estará en el kilómetro 201 de la Ruta 2 y tendrá una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados.

Los clientes podrán hacer el pedido y retirarlo sin bajarse del auto al estilo de lo que ya ofrecen las principales cadenas de fast food como Mc Donald´s y Burger King, entre otras.

Esta sucursal integra el programa de al menos cinco aperturas previsto para el cuarto trimestre de este año y, en paralelo, otras siete tiendas adoptarán la nueva imagen de la cadena.

Estas sucursales se sumarán a los 297 locales que Havanna ya opera en el país y de los cuales, 250 son franquicias y 47 propios.

En el caso del que estrenará sobre la Ruta 2 incorpora un formato de venta al paso en el corredor hacia Mar del Plata, donde Havanna inauguró su primera fábrica y salón de ventas en 1948.

Desde allí se expandió por la Costa Atlántica y luego desarrolló la cadena de cafeterías que llevó la marca al exterior.

La renovación de la red viene acompañada por una agenda de nuevos productos como sus maletines navideños corporativos, destinados a firmas que compran regalos para empleados y clientes.

El acuerdo de Havanna con Lionel Messi para lanzar nuevos alfajores

En tanto, para la temporada 2027, la compañía incluyó entre sus planes el lanzamiento de un nuevo alfajor.

En ese sentido, Havanna firmó en junio un acuerdo de colaboración con Lionel Messi para desarrollar productos en esa categoría al punto que el primer lanzamiento ya está en el mercado.

Se trata de Havanna x Leo, una bolsa de 10 mini alfajores rellenos de dulce de leche y cubiertos con chocolate semiamargo y en donde el envase destaca récords de la carrera del futbolista y la compañía lo ofrece tanto para consumo propio como para regalo.

Havanna presentó esa edición como el primer producto de una línea que prevé ampliar y, en el informe de resultados, la cadena agregó que la presentación se afianzó en sus canales de venta y que ya se comercializaba en Paraguay, Chile y España.

Para la próxima etapa, la empresa busca ampliar las ventas internacionales de los alfajores vinculados con la licencia y desarrollar nuevas propuestas comerciales a partir del acuerdo.

El plan de expansión internacional de Havanna en EE.UU. y Asia

El otro frente de expansión comercial es Costco, la sociedad con la que Havanna busca ampliar su negocio con la cadena en Estados Unidos, España y México en donde ya vende bolsas de mini alfajores y participó en una misión comercial de la Embajada argentina.

Pero el plan de expansión en el exterior también incluye Chile, donde la compañía ingresó a la cadena Kiosclub y participó en la feria Espacio Food Service.

En el mismo sentido, la marca llegó a Panamá, donde firmó un contrato de distribución por dos años con el Grupo Harari, renovable por otros dos.

Havanna también trabaja en el desarrollo de Colombia, Costa Rica y explora oportunidades en Guatemala y el resto de Centroamérica.

El plan busca ampliar el formato de distribución a través de terceros, que complementa la red de locales en el exterior.

Brasil concentra 220 sucursales, mientras que en Perú opera 15; en Paraguay otros 12; en Chile posee 5 y en España y Bolivia tiene 2 en cada mercado.

En el caso de Brasil, donde las operaciones se mantuvieron estables en el trimestre, la compañía busca reforzar sus negocios de cafeterías y heladerías y llevar la marca a otras categorías mediante acuerdos de licencia.

Entre las alianzas que ya desarrolla figuran Danone, 3 Corações y Nutrata.

La misma búsqueda de distribuidores también alcanza a Asia donde la compañía informó que participó en la Exposición Internacional de Importaciones de China para presentar sus productos y contactar a importadores.

Aumento de producción de Havanna en su fábrica de España

En el caso de España, la fábrica de Havanna ya elabora alfajores de chocolate, de merengue y mini alfajores y abastece periódicamente al mercado europeo.

El próximo paso es aumentar el volumen de producción, mejorar la productividad e incorporar productos a sus líneas para ampliar su capacidad de abastecimiento en Europa y otros mercados.

La operación comercial está en una etapa inicial y, según Havanna, los costos de puesta en marcha todavía presionan el margen del negocio internacional.

Los resultados financieros y la caída de ventas de Havanna en 2026

Havanna encara ese plan después de haber atravesado un trimestre en el que facturó $35.494 millones, un 25,8% menos que entre julio y septiembre de 2025.

Esa caída se concentró en alfajores, galletitas y Havannets al punto que Havanna vendió 973.539 kilos de esa categoría en el tercer trimestre, frente a 1.189.249 kilos un año antes, mostrando una baja del 18,1%, equivalente a más de 215.000 kilos.

La facturación del rubro también retrocedió 34%, a $22.316 millones, y explicó la mayor parte de la caída de los ingresos consolidados.

En el rubro cafetería e insumos, las ventas bajaron 9%, a $8.369 millones que la compañía atribuyó a dos factores.

Por un lado, aplicó aumentos de precios por debajo de la inflación para preservar el poder de compra de sus clientes.

Por otro, la comparación se hizo contra el trimestre del lanzamiento del Alfajor Dubai, en julio de 2025, producto que impulsó un récord de volumen y representó el 23% de la facturación de la categoría de alfajores, galletitas y Havannets en aquel período.

Según Havanna, la baja del precio del cacao alivió los costos teniendo en cuenta que el margen bruto pasó del 48,2% al 49%, aunque la ganancia bruta en pesos cayó 24,5%, a $17.406 millones; la operativa pasó de $7.443 millones a $4.067 millones y la utilidad neta trimestral cayó 44%, de $2.491 millones a $1.395 millones.

El retroceso del trimestre fue más pronunciado que el del acumulado ya que, en los nueve meses a septiembre pasado, Havanna facturó $127.763 millones, un 10,8% menos que en igual período de 2025.

En su principal categoría, el volumen bajó 2,5% y la facturación se redujo 12,6%, mientras que la ganancia neta acumulada fue de $9.692 millones, un 21,5% menos que en los primeros nueve meses del año anterior.

La reestructuración de la deuda de Havanna en dólares

En el balance también se observa cómo Havanna redujo su deuda en pesos y la reemplazó en parte por financiamiento en dólares a tasas más bajas.

En el trimestre, la pérdida por resultados financieros y posición monetaria neta pasó de $3.101 millones a $1.504 millones, mientras que la deuda financiera total ascendía a $45.258 millones, frente a $43.896 millones al cierre de 2025.

El 86% de ese dinero está denominado en dólares o euros a tasa fija y corresponde a compromisos de largo plazo, según la reseña.

Entre los principales vencimientos figura su primera Obligación Negociable (ON), emitida en julio de 2025 por u$s18,5 millones, con una tasa anual del 8,75% y pago íntegro del capital al vencimiento, en 2028.

En abril pasado, Havanna sumó un préstamo del Banco Nación por u$s4 millones, a tres años y a una tasa del 6,25%, para financiar capital de trabajo.

En los nueve meses a septiembre, las operaciones generaron $18.855 millones de efectivo, frente a $15.003 millones un año antes.

Las actividades de inversión absorbieron $7.742 millones y las de financiación, otros $13.608 millones; el efectivo y sus equivalentes registraron una disminución neta de $2.495 millones en el período.