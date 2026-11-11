Quién es Diego Finkelstein, CEO de DF Entertainment que cobró u$s6 millones por carpa VIP

El Gobierno le pagó a su empresa casi $8.700 millones para la producción integral de la misa. Entre los ítems se incluyó la carpa de la polémica

La misa que el papa León XIV celebró el 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, dejó una polémica más allá del acontecimiento religioso. La instalación de una denominada carpa VIP, destinada a dirigentes políticos, empresarios y personalidades invitadas, generó cuestionamientos por los costos del operativo y las condiciones en las que se organizó el sector reservado.

Detrás del montaje estuvo DF Entertainment SA, la productora de espectáculos propiedad de Diego Finkelstein, que también tiene a su cargo la organización de Lollapalooza Argentina y otros recitales de artistas internacionales.

La contratación se realizó de manera directa a través de la Jefatura de Gabinete de la Nación, que conduce Diego Santilli, bajo el expediente 79-0012-CDI26. El Gobierno le adjudicó a la compañía un contrato por $8.690 millones, un equivalente a unos u$s6 millones, para la producción integral de la misa, un servicio que incluyó seguridad, logística y atención de los espacios reservados.

Lo cierto es que la controversia puso en primer plano a la empresa de Finkelstein, un empresario que construyó una de las principales compañías del negocio del entretenimiento en la Argentina, con asociaciones internacionales, inversiones inmobiliarias y una cartera de espectáculos que incluye a algunas de las figuras más importantes de la música mundial.

Sucede que a partir de la trascendencia que ganó el caso de la "carpa VIP", la diputada nacional Marcela Pagano, del bloque Coherencia, presentó una denuncia penal para que se investiguen las contrataciones directas y la participación de las empresas que prestaron servicios durante la misa. La presentación habría quedado pendiente de asignación de juzgado y apuntaría especialmente al contrato otorgado a DF Entertainment, además de los servicios de seguridad de Tech Security y de limpieza de Purgato.

Pagano habría solicitado que se determine quién elaboró las listas de invitados, quién financió el catering y cuál fue el origen de los fondos utilizados para sostener los espacios VIP. También habría pedido que se investigue la contratación de Purgato, al sostener que las tareas de limpieza ya habrían estado incluidas entre las obligaciones de DF Entertainment.

El listado con los proveedores para la misa del papa León XIV

Quién es Diego Finkelstein, el dueño de DF Entertaiment

Diego Finkelstein, el dueño de DF Entertaiment, tuvo su primer acercamiento al mundo de los negocios durante la infancia. Según contó en una entrevista con Forbes, descubrió su vocación emprendedora a los 7 años, aunque su primer proyecto comercial concreto llegó a los 15, cuando comenzó a vender remeras estampadas con personajes de dibujos animados como Tom & Jerry y Droopy.

Es hijo de Oscar, un empresario textil al que describió como cariñoso y protector, aunque con dificultades para desenvolverse en el aspecto comercial, y de Ana, dedicada a la construcción boutique, el diseño y la decoración.

Su desembarco en el negocio del entretenimiento se produjo a mediados de los años 90, cuando Daniel Grinbank era uno de los principales referentes de la industria musical argentina y concentraba buena parte de la llegada de artistas internacionales.

"Vi una oportunidad de dedicarme a algo muy creativo y rentable. Me permitía conocer artistas interesantes, tenía escala y mucho margen para crecer", recordó Finkelstein en la entrevista.

Su primera experiencia en ese terreno fue la producción, junto con otros tres socios, de un espectáculo que reunió a Luciano Pavarotti y Mercedes Sosa en la Bombonera. El evento tuvo repercusión cultural, pero terminó siendo un fracaso desde el punto de vista comercial.

"Fue una lección acelerada", reconoció.

Aquella experiencia inicial dio paso a una sociedad que se extendió durante 16 años con Marcelo Figoli, empresario del entretenimiento y los medios de comunicación, en Fénix Entertainment Group. Juntos organizaron numerosos espectáculos y desarrollaron negocios vinculados con la producción de recitales.

Cómo fue el nacimiento de DF Entertainment

La sociedad entre ambos empresarios llegó a su fin en 2015, después de una serie de diferencias que requirieron la intervención del estudio de abogados Zang, Bergel & Viñes para instrumentar la separación y estructurar el nuevo esquema de negocios.

El acuerdo se concretó el 20 de agosto de ese año e incluyó la venta de la participación del 50% que Finkelstein tenía en Fénix Entertainment a Figoli, por un monto que no fue revelado.

Como parte del entendimiento, Finkelstein conservó los derechos para organizar Lollapalooza en Buenos Aires y una participación del 50% en el centro de convenciones de Buenos Aires y en el predio de La Rural. Fénix, por su parte, mantuvo los derechos para producir espectáculos en el estadio de River Plate y en el Club de Gimnasia y Esgrima.

También se estableció una cláusula por la cual las dos compañías no podían competir durante cinco años en la organización de eventos deportivos, juegos y conciertos en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

A partir de ese momento, Finkelstein comenzó a desarrollar su propia compañía, que bautizó DF Entertainment con sus iniciales. La separación marcó el comienzo de una nueva etapa empresarial y de una expansión que lo llevaría a convertirse en uno de los principales organizadores de espectáculos de la región.

Lollapalooza Argentina, la gran apuesta de Finkelstein

Uno de los primeros grandes desafíos de la nueva compañía fue conseguir que Lollapalooza tuviera una sede estable en Buenos Aires. Para eso, Finkelstein debió convencer a Perry Farrell, músico y creador del festival en 1991, de llevar el proyecto a la Argentina.

El evento había nacido como una gira de despedida de la banda de Farrell y con el tiempo se transformó en una plataforma internacional de música, con distintas ediciones alrededor del mundo.

La versión argentina consiguió consolidarse como una de las pocas sedes fijas del festival. Durante sus primeros diez años pasaron por sus escenarios más de 1.000 bandas y artistas, entre ellos Eminem, Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, Metallica, Pearl Jam, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo y Arctic Monkeys.

"Queríamos cambiar la industria, traer grandes estrellas, que tocaran los mejores de Argentina y también los solistas y bandas emergentes, por eso es un show tan fascinante al que siento como un hijo", explicó el empresario en una entrevista con Forbes.

Y agregó: "Hoy, Lollapalooza es el evento cultural más grande, donde confluyen artistas consagrados y los que están arrancando. Buscamos siempre algo diferente: este año hicimos un show con 1.100 drones, que fue el más grande de América Latina, y puede afectar el PNL, pero nos ponemos la vara más alta y estamos orgullosos".

El festival se convirtió en uno de los principales activos de DF Entertainment y en una vidriera para la expansión de sus actividades. La compañía también comenzó a participar en la producción de recitales de artistas internacionales que eligieron la Argentina como parte de sus giras.

La sociedad con Live Nation y el salto al negocio global

El crecimiento de DF Entertainment despertó el interés de Live Nation, considerada la mayor productora de espectáculos del mundo. En 2018, la compañía estadounidense adquirió el 51% de la firma de Finkelstein, en una operación que le permitió al empresario sumar un socio internacional y ampliar su capacidad para organizar eventos de gran escala.

La estructura de negocios también incluye All Access, la plataforma de venta de entradas vinculada con la productora.

Actualmente, DF Entertainment organiza más de 250 shows por año y comercializa alrededor de dos millones de tickets. Entre los artistas que pasaron por sus producciones o integran su cartera de grandes espectáculos figuran Taylor Swift, Oasis, Paul McCartney, Harry Styles, Dua Lipa, Coldplay y AC/DC.

"La planificación financiera es fundamental. Es un negocio en el que tenés que pagarles a los artistas por adelantado más allá del tipo de cambio o las restricciones. El artista es el socio mayoritario", señaló.

Los negocios más allá de los shows y el entretenimiento

La actividad de Finkelstein no se limita a la producción de recitales. A través de distintas sociedades, también participa en el negocio de los centros de convenciones, los predios para eventos y el desarrollo inmobiliario.

Uno de sus principales socios en este terreno es Eduardo Elsztain, titular del grupo IRSA, con quien comparte concesiones y proyectos vinculados con espacios para exposiciones y espectáculos.

Entre ellos se encuentran La Rural, el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el Centro de Convenciones de Punta del Este y el espacio Live Arena, en Tortuguitas.

A esa estructura se sumó otro proyecto de relevancia: la concesión del Luna Park. En 2025, DF Entertainment obtuvo la licitación para administrar y remodelar el histórico estadio porteño, un espacio emblemático para la actividad musical y deportiva de la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo, el empresario desarrolló inversiones inmobiliarias a título personal. Apasionado por el real estate, tiene propiedades y proyectos en Argentina, Uruguay y Estados Unidos.

Según detalló en Forbes, sus inversiones en este segmento superan los u$s200 millones. Una parte importante de ese patrimonio está vinculada con terrenos en José Ignacio, Uruguay, donde se convirtió en uno de los principales inversores individuales en tierra.

La versión del Gobierno nacional y la Iglesia sobre la "Carpa VIP"

Desde el Gobierno nacional buscaron despegarse del escándalo por la carpa VIP en la misa del Papa y le achacó la responsabilidad a la Ciudad. Así lo explicó el vocero Adrián Ravier: "Las personas que el gobierno nacional invitó fueron todo el Gabinete, que podía llevar cada ministro una persona más, secretarios de Estado, la vicepresidenta (que fue invitada), los gobernadores, los diputados y senadores, las autoridades de las Fuerzas Armadas y de Defesa. Esas son las personas invitadas en el marco de la organización, que fue muy exitosa, alegremente. Ha habido distintas carpas: para funcionarios del gobierno nacional, de la Ciudad, periodistas acreditados... Lo demás no corrió por parte del gobierno nacional".

En tanto, desde la Iglesia señalaron que la polémica "Carpa VIP" los tomó por sorpresa. Así lo graficó el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, quien aseguró que la instalación de la carpa vip"no estaba prevista", y agregó: "Nos tomó de sorpresa".

"No nos enteramos porque llegamos justo para la celebración y la organización nuestra no tenía ninguna previsión en ese sentido. Nos tomó de sorpresa todo lo posterior, pero no es que estuvimos anoticiados enseguida. Creo que la sociedad ya se pronunció sobre eso", aseguró Colombo.

Por otra parte, destacó que la visita del Papa tuvo "su riqueza propia" como para cambiar la mirada "en cosas que tienen vuelo bajo": "El dolor nuestro es que no se pierda lo central del mensaje mirando cosas que le quita lucimiento a algo brillante", añadió.