Por la indignante carpa VIP, el Gobierno pagó 6 millones de dólares

La asignación de millonarios fondos públicos para instalaciones exclusivas en un evento religioso generó denuncias por supuestas irregularidades

La organización de la misa que encabezó el Papa León XIV en Buenos Aires habría incluido un sector VIP destinado a autoridades, empresarios e invitados especiales, con carpas, climatización, mobiliario y servicio de catering. Mientras miles de fieles siguieron la celebración desde el exterior del predio, bajo el sol y a varias cuadras del altar, voluntarios y asistentes denunciaron que algunas monjas, sacerdotes y personas mayores habrían debido permanecer sentados en el piso o fuera de los espacios cubiertos.

Según una investigación publicada por El Disenso, la Jefatura de Gabinete habría tramitado ocho contrataciones directas por un total de $20.477.334.664,75 para organizar las actividades. Los expedientes habrían comprendido servicios de producción, estructuras, vallados, sonido, iluminación, energía, pantallas, alfombras y cortinas.

La preparación del evento contempló un contrato de $8.690 millones para DF Entertainment, equivalente a casi u$s6 millones, según el tipo de cambio oficial. La empresa fue seleccionada para la producción y coordinación general de la misa y la vigilia de jóvenes, que habría incluido el montaje de la carpa VIP y otros servicios.

La difusión de las características del espacio reservado para invitados especiales y de los nombres de quienes habrían tenido acceso preferencial dio lugar a cuestionamientos sobre el costo de la organización, los criterios de acreditación y el origen de los fondos utilizados.

La contratación fue realizada de manera directa por la Jefatura de Gabinete, de Diego Santilli

El contrato de $8.690 millones para la producción integral

El expediente de mayor monto habría correspondido a DF Entertainment, por $8.690 millones, mediante el procedimiento abreviado por urgencia 79-0012-CDI26. El acto administrativo habría sido firmado por Mariana Vello, titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria.

Los otros servicios contratados habrían sido:

Nuevos Aires Producciones SRL: $4.547.700.000 por estructuras y vallados

$4.547.700.000 por estructuras y vallados Recordvision SA (MediaHub): $3.090.000.000 por Host Broadcasting

$3.090.000.000 por Host Broadcasting PRG Argentina SRL: $1.979.345.158 por sonido e iluminación

$1.979.345.158 por sonido e iluminación Fidias Energía SRL: $1.736.000.000 por el suministro de energía

$1.736.000.000 por el suministro de energía VMG Video Tech SA: $225.000.000 por pantallas LED

$225.000.000 por pantallas LED Alfombra Mágica SRL: $128.080.000 por alfombras y cortinas

$128.080.000 por alfombras y cortinas Tetramon: $81.209.506,75 por alfombras y cortinas

El monto total informado por los procedimientos ascendería a $20.477.334.664,75. La visita papal había sido confirmada por la Santa Sede el 5 de agosto. Sin embargo, de acuerdo con la investigación de El Disenso, los preparativos de la Jefatura de Gabinete habrían comenzado recién a mediados de octubre.

Los contratos directos de la Jefatura de Gabinete para el evento

Cómo era la carpa VIP y qué servicios contemplaba

Uno de los puntos incluidos en el pliego de producción habría sido la instalación de un sector VIP para unas 4.000 personas acreditadas, con espacios cubiertos y servicios diferenciados.

La carpa principal habría tenido dimensiones de 30 por 40 metros y una capacidad para 250 personas. El proyecto contemplaba la nivelación del terreno, alfombras beige, revestimiento interior y equipos de aire acondicionado y calefacción.

El mobiliario previsto habría incluido 3.500 sillas, además de sillones de diseño, banquetas, mesas, mantelería y arreglos florales y de vegetación. También se habría contemplado un servicio de catering diferenciado, con café y atención gastronómica para las sacristías, la Presidencia, el coro y los invitados especiales. El servicio habría estado a cargo de EAT.

El pliego incorporaría, además, 17 módulos de baños mixtos de 14 metros cuadrados cada uno.

El sistema de acreditación habría tenido un circuito propio. Los 4.000 invitados podían retirar sus credenciales en La Rural o en Plaza Sicilia desde el 8 de noviembre, un día antes de la misa.

La documentación citada por El Disenso describiría así un dispositivo de atención para invitados especiales que habría incluido distintos espacios y servicios. La carpa principal constituiría uno de sus componentes.

Los políticos, empresarios y figuras del espectáculo mencionados

Entre los nombres mencionados como invitados o asistentes con acceso preferencial habrían aparecido integrantes de la Corte Suprema, funcionarios nacionales y porteños, dirigentes políticos y empresarios.

La lista difundida habría incluido a los jueces Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; la vicejefa Clara Muzzio; Patricia Bullrich; Horacio Rodríguez Larreta; Gabriela Michetti; Esteban Bullrich; Nicolás Caputo; Hugo Sigman; Aldo Roggio; Adelmo Gabbi y Luis Galli.

También habrían sido mencionadas figuras del espectáculo, la televisión y las redes sociales, como Valeria Mazza y su marido, Alejandro Gravier; Carolina "Pampita" Ardohain; Marcela Tinayre; Yanina Latorre; Flor de la V; Analía Franchín; Rocío Marengo; Alejandra Maglietti y Angie Landaburu, pareja del empresario Augusto Marini.

En algunas publicaciones también se habría mencionado la presencia del hijo de Guillermo Francella y de Claudia Villafañe.

Según la cobertura periodística, organismos nacionales, la Secretaría General de la Presidencia y la Cancillería habrían aportado listas de invitados a la productora para gestionar los ingresos mediante códigos QR. Esa información fue atribuida al periodista Gonzalo Prado.

Desde el entorno del Gobierno también habrían circulado versiones según las cuales las invitaciones a figuras del espectáculo y a influencers habrían sido gestionadas por el Gobierno porteño, mientras que la Nación habría convocado principalmente a representantes institucionales.

La denuncia penal de Marcela Pagano por las contrataciones

La diputada nacional Marcela Pagano, del bloque Coherencia, presentó una denuncia penal para que se investiguen las contrataciones directas y la participación de las empresas que prestaron servicios durante la misa. La presentación habría quedado pendiente de asignación de juzgado y apuntaría especialmente al contrato de $8.690 millones otorgado a DF Entertainment, además de los servicios de seguridad de Tech Security y de limpieza de Purgato.

Pagano habría solicitado que se determine quién elaboró las listas de invitados, quién financió el catering y cuál fue el origen de los fondos utilizados para sostener los espacios VIP. También habría pedido que se investigue la contratación de Purgato, al sostener que las tareas de limpieza ya habrían estado incluidas entre las obligaciones de DF Entertainment.

La legisladora habría planteado, además, que se analice la composición societaria de las empresas y sus posibles vínculos con funcionarios.

En declaraciones a iProfesional, justificó la presentación con una comparación con otros cuestionamientos por el uso de recursos públicos: "Si nos quejamos por el vacunatorio vip, nos quejamos también por el sillón vip para ver al Papa, porque en definitiva se hizo con recursos de los contribuyentes".

La denuncia estaría dirigida a que se investigue la actuación de funcionarios de la Jefatura de Gabinete durante la gestión de Diego Santilli y de integrantes de la unidad ejecutora temporaria que intervino en la organización. También solicitaría establecer quiénes autorizaron los gastos y bajo qué criterios se habrían definido los servicios diferenciados.

Las empresas de seguridad y limpieza mencionadas en la denuncia

La investigación de El Disenso también habría señalado a Tech Security y Purgato, que habrían participado de los servicios de seguridad y limpieza vinculados con el evento.

Según la información difundida, Tech Security tendría vínculos societarios con integrantes de la familia Menem y habría recibido contratos estatales desde la llegada de Javier Milei al Gobierno.

Las empresas de seguridad y limpieza del evento pertenecen a la familia de Martín Menem

Martín Menem habría sido accionista de la firma hasta diciembre de 2023, cuando habría transferido su participación a uno de sus hermanos. Entre los socios mencionados aparecerían Pablo Ariel Vázquez, Fernando Menem y Adrián Menem.

En el caso de Purgato SA, el relevamiento habría indicado que dos de los socios de Tech Security también participarían de esa empresa. Pagano habría pedido que se investiguen las relaciones societarias entre ambas firmas y su participación en los servicios contratados para la misa.

La existencia de esos vínculos societarios no permitiría establecer por sí misma la existencia de irregularidades en las adjudicaciones, una cuestión que la denuncia buscaría esclarecer.

El pedido de informes de Esteban Paulón

En paralelo, el diputado Esteban Paulón, de Provincias Unidas, presentó un proyecto para citar al Congreso a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno. Además, impulsó un pedido de acceso a la información pública para conocer los detalles de la organización y el financiamiento de la misa.

El legislador buscaría que el Gobierno informe cuántos sectores diferenciados se habrían montado en el predio -entre ellos, áreas VIP, preferenciales, para autoridades y espacios de prensa-, cuál habría sido su capacidad, cuántas personas fueron acreditadas y qué criterios se habrían utilizado para definir los accesos.

El pedido también apuntaría a conocer los siguientes puntos:

Quiénes aprobaron las decisiones sobre el catering y las contrataciones

Qué empresas participaron y cuánto se habría pagado por cada servicio

La identidad de los invitados del ámbito del espectáculo, la moda y los medios de comunicación

Sus acompañantes y la función que habrían tenido en el evento

Otro punto del requerimiento sería el origen de los fondos. El diputado habría pedido que se detalle si los gastos fueron cubiertos por el Estado nacional, el Gobierno porteño, la Iglesia o aportantes privados, y que se informe si hubo contribuciones de empresarios y bajo qué condiciones se habrían realizado.

También habría planteado la necesidad de conocer si existieron posibles conflictos de intereses en la selección de proveedores, incluida la relación de DF Entertainment con el Luna Park y la Arquidiócesis.

Paulón explicó que el pedido de acceso a la información buscaría obtener respuestas incluso si el Congreso no aprobara la convocatoria de los funcionarios.

La explicación de Jorge Macri y las respuestas de la oposición

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió a las críticas por la organización del sector VIP y sostuvo que las carpas estaban destinadas a integrantes de la Iglesia, autoridades y trabajadores que debían permanecer durante varias horas en el lugar, en un contexto de cortes de tránsito y restricciones de acceso.

Sobre el servicio gastronómico, reconoció que "probablemente las medialunas y budines estuvieron de más", aunque rechazó que se hubiera tratado de un despliegue de lujo. "Tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea", afirmó.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió a las críticas por la organización del sector VIP

Pagano cuestionó esa explicación en una publicación en la red social X y sostuvo que la organización no se habría limitado a ofrecer medialunas y budines. En su respuesta, apuntó contra la participación de empresas vinculadas con los Menem y afirmó: "Te estás olvidando de que no fueron solamente medialunas y budines. También la empresa de seguridad y de limpieza de los Menem. Era eso, o te declaraban la guerra".

La diputada también cuestionó que no hubiera existido un protocolo para las invitaciones de figuras del espectáculo y sostuvo que el protocolo oficial estaba destinado a autoridades. En ese contexto, afirmó que efectivos policiales y de Gendarmería no habrían recibido siquiera un refrigerio, mientras que los invitados VIP habrían contado con mozos, climatización y un servicio gastronómico diferencial. "Esta será su fiesta de Olivos", escribió.

Paulón, por su parte, calificó como falsa la explicación de Macri y sostuvo que la carpa VIP habría sido un espacio distinto, con otro menú, que incluiría bruschettas y canapés, y no solamente medialunas y budines.

Las diferencias sobre quién organizó las invitaciones también habrían abierto interrogantes sobre la coordinación entre la Nación y la Ciudad. Mientras desde el entorno porteño se habría señalado que las figuras del espectáculo fueron convocadas por el Gobierno de Jorge Macri, desde la oposición se buscaría determinar qué funcionarios nacionales intervinieron en la elaboración de las listas y en la autorización de los accesos.

En ese marco, también habrían surgido cuestionamientos sobre el posible papel de Mara Gorini, colaboradora cercana de Karina Milei, en la organización y en la selección de proveedores. Desde sectores opositores se habrían planteado sospechas sobre una eventual intervención en la contratación de empresas vinculadas con personas cercanas al oficialismo. Esos señalamientos no implicarían, por sí mismos, que se haya acreditado una intervención irregular de Gorini en las adjudicaciones.

Los reclamos de los asistentes y la situación del Cottolengo Don Orione

Las condiciones del sector VIP también habrían generado reclamos entre personas que participaron de la celebración. Miles de fieles llegaron al predio para ver al Papa y muchos debieron seguir la misa desde varias cuadras de distancia, sin acceso a los sectores próximos al altar y expuestos al sol.

En redes sociales se difundieron quejas de voluntarios, religiosos y asistentes que señalaron que algunas monjas, sacerdotes y personas mayores habrían debido permanecer sentados en el piso o fuera de los espacios cubiertos.

El reclamo del Cottolengo Don Orione por fondos no entregados

El periodista Nacho Otero expresó esa crítica en X: "Qué falta de respeto haber armado un corralito VIP para 'celebridades' con asientos y 'dress code' en la misa de hoy y haber dejado sentadas en el piso a monjas, sacerdotes y adultos mayores".

Las publicaciones sobre el operativo también habrían incluido cuestionamientos por la velocidad a la que se desplazó el papamóvil. Antes del recorrido, desde el área de tránsito porteña se había informado que avanzaría a unos cinco kilómetros por hora, aunque algunos asistentes manifestaron que habría pasado más rápido de lo esperado y que no pudieron ver al Pontífice.

Entre los datos que publicó El Disenso también aparecería la situación del Pequeño Cottolengo Don Orione, una institución por la que el Papa habría pedido durante su visita. En la semana previa a la llegada del Pontífice, el establecimiento habría obtenido un embargo judicial contra el Ministerio de Salud por $828.708.195,16, en reclamo de deudas acumuladas y prestaciones que, según la institución, no habrían sido abonadas.

Ese reclamo judicial correspondería a una cuestión independiente de las contrataciones para la organización de la misa y no permitiría establecer que existiera una partida presupuestaria común entre ambos asuntos.

Los aportes privados y el origen de los fondos

En las coberturas sobre la organización de las actividades papales también se habrían mencionado aportes de empresarios. Fuentes vinculadas con la Conferencia Episcopal Argentina señalaron que Daniel Vila, Eduardo Eurnekian y Marcos y Alejandro Bulgheroni habrían participado de contribuciones para distintas actividades relacionadas con la visita. También se habría mencionado a José Luis Manzano entre los principales aportantes, a través de empresas del sector energético.

Por el momento, esa información no permitiría establecer si esos fondos se utilizaron para financiar la carpa VIP, el catering o alguno de los contratos cuestionados.

La denuncia de Pagano y el pedido de informes de Paulón buscarían determinar cuánto aportaron el Estado nacional, el Gobierno porteño, la Iglesia y los privados, quién autorizó los gastos y qué destino tuvo cada contribución. También restaría conocer cuánto representaron específicamente los servicios destinados a los invitados especiales dentro del contrato de producción integral adjudicado a DF Entertainment.