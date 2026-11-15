Dólares de Vaca Muerta se convierten en un imán para cadenas de sushi, café y hamburguesas

Las grandes cadenas gastronómicas comenzaron a poner la mira en el boom inmobiliario de Vaca Muerta, atraídas por el desarrollo económico local. Las inversiones petroleras y la llegada de nuevas empresas a Neuquén despertaron el interés de marcas que hasta hace pocos años concentraban sus aperturas en Buenos Aires y otras ciudades del país.

Añelo, ubicada a unos 100 kilómetros de la capital provincial, aparece entre los destinos elegidos porque concentra buena parte de la actividad petrolera y recibe a trabajadores, proveedores y ejecutivos de las compañías que operan en la zona. Hasta incluso llegará la fibra óptica, que posibilitará el desembraco de centros de datos. Este movimiento también genera demanda de restaurantes, cafeterías y servicios de catering para empresas.

Fabric Sushi prepara su primera apertura en la ciudad, mientras que Café Martínez desembarcará en la localidad petrolera. Almacén de Pizzas y Le Pain Quotidien ya inauguraron sus locales durante este año, mientras que Nucha y Weiss comenzaron a analizar oportunidades para llegar a la región.

Abrir un local, sin embargo, requiere inversiones más elevadas que en otros puntos del país. Los alquileres, los costos de construcción y la competencia por conseguir empleados aparecen entre las principales dificultades. Por eso, varias empresas buscan socios locales que conozcan el mercado y puedan hacerse cargo de las franquicias.

Las cadenas gastronómicas que abrirán en Neuquén antes de fin de año

Fabric Sushi y Café Martínez son dos de las cadenas que preparan nuevas aperturas en la provincia antes de fin de año. Ambas eligieron el sistema de franquicias, aunque con destinos diferentes: la primera abrirá en la capital provincial y la segunda llegará a Añelo, una de las localidades más vinculadas con la actividad petrolera.

En el caso de Fabric Sushi, la inauguración está prevista para fines de noviembre. La marca de comida japonesa abrirá su primer restaurante en la ciudad, en la terraza de un edificio con vistas panorámicas. El espacio contará con un salón para atención al público, además de servicio de delivery y retiro de pedidos.

La cadena pertenece a Fabric Group, que opera más de 100 locales entre la Argentina, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos y España, y también evalúa instalar una segunda sucursal durante los próximos dos años, además de incorporar otras marcas de su cartera. Para preparar la apertura, el equipo local realizará una capacitación de tres semanas en Buenos Aires.

El grupo también tiene previstas nuevas aperturas en San Juan, Comodoro Rivadavia, Rosario y Córdoba, mientras que recientemente sumó un restaurante en Luján, provincia de Buenos Aires.

Almacén de Pizzas llegó a la zona en mayo con una sucursal operada por inversores locales

Café Martínez, por su parte, ya firmó el contrato para abrir su primera franquicia en Añelo. El local se encuentra en construcción y la inauguración está prevista para fines de 2026. La operación estará a cargo de inversores locales, que eligieron instalarse en una ciudad que recibe diariamente a trabajadores y proveedores de las empresas petroleras.

La cadena de cafeterías cuenta con más de 260 sucursales distribuidas entre la Argentina, Paraguay y Uruguay. Durante 2026 inauguró 11 locales y espera sumar otros 16 entre los últimos meses de este año y el primer trimestre de 2027. Cinco serán propios y los restantes funcionarán bajo el sistema de franquicias.

Otras marcas ya concretaron sus primeras aperturas durante 2026. Almacén de Pizzas llegó en mayo con una sucursal operada por inversores locales. Un mes después, Le Pain Quotidien eligió la capital provincial para instalar su primer restaurante en la Patagonia.

La marca de origen belga abrió sobre Diagonal 9 de Julio 195, con una carta de desayunos, almuerzos, meriendas y productos de panadería. Además de la atención en el local, ofrece catering para reuniones y eventos.

Tomi Weiss también comenzó a buscar un local en Añelo

Franquicias en Neuquén que buscan expandirse en la región

La llegada de estas cadenas se suma a la presencia de otras marcas que llevan varios años operando en la ciudad. McDonald's, por ejemplo, ya contaba con cuatro restaurantes en 2013, cuando el empresario Maximiliano Recchioni asumió la operación de las franquicias locales. Dos años después inauguró una sucursal en el shopping Alto Comahue.

En junio de 2025, la cadena abrió un nuevo restaurante sobre la calle Teodoro Planas, en la zona oeste. La inauguración demandó la incorporación de más de 130 trabajadores y permitió que la marca volviera a contar con cinco locales en la ciudad.

Lucciano's y Patagonia también tienen presencia en el mercado local, mientras que Antares sumó una segunda franquicia en el Paseo de la Costa.

Franquicias que planifican nuevos locales en Vaca Muerta

Nucha es otra de las cadenas que analiza desembarcar en Neuquén. La marca de confiterías, que concentra buena parte de sus sucursales en el Área Metropolitana de Buenos Aires, busca ampliar su presencia en el interior del país a través de franquicias. Entre las provincias que tiene en carpeta aparecen San Juan, Catamarca y Salta, aunque por el momento no confirmó ninguna apertura en el mercado neuquino.

La cadena Le Pain Quotidien ya inauguró su local este año

La empresa cuenta actualmente con 17 locales, de los cuales dos son propios y 15 franquiciados. De acuerdo con el plan de expansión presentado para el ejercicio 2026, la facturación de Nucha será de $7.500 millones, frente a los aproximadamente $5.700 millones registrados en 2025.

Para las próximas aperturas, trabaja con espacios de entre 80 y 100 metros cuadrados, que requieren una inversión estimada de entre u$s120.000 y u$s140.000, con un plazo de recupero de entre 20 y 30 meses según los cálculos de la empresa. Cada sucursal necesita alrededor de siete empleados.

La elaboración de sus productos está centralizada en una fábrica desde donde abastece a las distintas sucursales, que reciben la mercadería congelada y completan su preparación en cada local. Además de las confiterías, la compañía tiene una división de catering corporativo, dedicada a reuniones y eventos de empresas, que representa cerca del 20% de su actividad.

Tomi Weiss también comenzó a buscar un local en Añelo. El empresario viajó recientemente a la provincia y recorrió un desarrollo comercial ubicado a unos 100 kilómetros de la capital, donde mantuvo conversaciones para analizar la posibilidad de instalar su marca. El interés está vinculado con la actividad petrolera y el movimiento de trabajadores y empresas que recibe la localidad.

Por ahora, las conversaciones están en una etapa inicial y todavía no hay una fecha prevista para la apertura.