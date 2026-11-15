Cuánto cuesta una máquina de empanadas para emprender en el negocio por cuenta propia

Producir más empanadas exige hacer cuentas. Qué máquina conviene según la escala del negocio, cuánto cuesta y qué gastos hay que considerar.

A partir de unas 600 empanadas diarias, un emprendimiento ya puede empezar a evaluar la incorporación de maquinaria, según Martín Vázquez, presidente de Metalúrgica Vázquez (MONV). Las alternativas que detalla van desde una armadora manual de u$s300 más impuestos hasta equipos automáticos de u$s16.700 más impuestos para producir 500 unidades por hora. La elección depende de qué tarea demora el trabajo y de cuánta demanda tiene el negocio.

Las casas de empanadas parecen multiplicarse. Entre las cadenas, la expansión de Sabores Express con franquicias incluye nuevas aperturas en el interior. Para quien emprende por su cuenta, conseguir más pedidos puede hacer que las horas de armado empiecen a quedar cortas.

"Actualmente, la mayor cantidad de consultas que recibimos proviene de emprendedores y pequeños negocios que ya elaboran empanadas a baja escala y están buscando dar sus primeros pasos hacia la mecanización de los procesos productivos", cuenta Vázquez.

La empresa familiar de Avellaneda fue fundada por Omar Vázquez en 1976. Fabrica maquinaria para masas, tapas y empanadas y, según informa la firma, tiene presencia en 50 países.

Para un emprendedor, la primera decisión consiste en identificar dónde se demora la producción. "La automatización no debería comenzar necesariamente por la primera etapa del proceso productivo, sino por aquella que más limita la capacidad de crecimiento de la empresa", explica el empresario.

Recomienda comenzar por el armado, incluso si el negocio fabrica sus tapas. Para quien vende exclusivamente discos, propone mecanizar el corte y la colocación de separadores.

Las 600 unidades diarias son una referencia que Vázquez recomienda para empezar a evaluar la inversión. "Muchas veces, comenzar por una etapa específica del proceso permite obtener mejoras significativas en productividad y costos, sin realizar una inversión desproporcionada", sostiene.

La incorporación de equipamiento también fue parte del crecimiento de Mi Gusto con franquicias. Antes de desarrollar su red, los hermanos Lemos invirtieron en un horno a cinta para sostener una producción continua.

El equipo más pequeño que describe es una armadora manual de aproximadamente u$s300 más impuestos, con matrices intercambiables y capacidad cercana a 100 unidades por hora. El operario coloca la tapa, incorpora el relleno y acciona el cierre. Facilita la terminación y reduce el esfuerzo, aunque sigue dependiendo del trabajo manual.

Para dar otro paso, menciona la semiautomática A1, de unos u$s5.800, con dosificador de activación manual y capacidad de hasta 250 unidades por hora.

"En este segmento, generalmente recomendamos continuar comprando las tapas de empanadas a proveedores especializados, evitando incorporar procesos de amasado y laminación que todavía no se justifican económicamente", señala.

Con una demanda sostenida, una alternativa es la armadora de empanadas con dosificador AR2D, de aproximadamente u$s16.700 más impuestos. Dosifica el relleno y forma y cierra hasta 500 empanadas por hora utilizando tapas previamente elaboradas.

Para plantas industriales, ofrece equipos de hasta 9.600 unidades por hora y cita una configuración de armado de u$s96.000 más impuestos. Integrar amasado, laminación y otros procesos requiere otro presupuesto, aclara.

Mecanizar tampoco obliga a resignar el repulgue a mano. Para quienes quieren conservarlo, explica que existen moldes de cierre liso que permiten automatizar el armado y dejar la terminación al operario.

Según Vázquez, los equipos pequeños pueden operarse con una persona; las líneas industriales requieren entre dos y cuatro para operación y abastecimiento inmediato, además del resto de la fábrica. La capacitación básica lleva una jornada en equipos automáticos para pymes, aunque el aprendizaje puede extenderse hasta 20 días según el modelo.

Cuántas empanadas hay que vender para recuperar la máquina

La cantidad depende del ahorro o del margen adicional que genere cada unidad vendida. Vázquez lo plantea así. "Una máquina no se justifica simplemente por la cantidad de unidades que puede producir, sino por el ahorro que genera, la capacidad de crecimiento que aporta y el tiempo necesario para recuperar la inversión".

Para dimensionar el cambio, propone una producción de 1.000 empanadas diarias con tapas y relleno preparados. A un ritmo manual de 125 unidades por hora, el armado demanda ocho horas de una persona. Con la AR2D, estima dos horas efectivas de funcionamiento y una adicional para preparación, limpieza y organización.

En su simulación, con un costo laboral integral de u$s6 por hora, la mano de obra pasa de u$s48 a u$s18 diarios. Si se agregan u$s7 por electricidad, mantenimiento y amortización, el armado mecanizado llega a u$s25. El costo de esa etapa por docena baja de unos u$s0,58 a u$s0,30. No incluye ingredientes, tapas ni el resto de la elaboración.

El costo laboral de u$s6 por hora es un supuesto; cada negocio debe calcularlo según los salarios en casas de empanadas, las cargas sociales y la jornada de trabajo.

Para el recupero, presenta un supuesto distinto. "Si consideramos una inversión de aproximadamente u$s16.700 y un ahorro operativo neto de u$s30 diarios, trabajando 22 días al mes, estaríamos hablando de un ahorro mensual de u$s660". Sobre sobre ese supuesto, el cálculo arroja unos 25 meses, sin impuestos ni costos financieros.

Si el personal conserva su jornada, liberar horas puede permitir atender más pedidos o hacer otras tareas. El recupero exige que ese tiempo se traduzca en ahorro efectivo o ventas adicionales con margen.

Según Vázquez, desde 600 empanadas diarias conviene evaluar la incorporación de máquinas al negocio (Gentileza MONV)

También hay que presupuestar instalación, impuestos, limpieza, mantenimiento y repuestos. Algunos equipos necesitan electricidad trifásica o aire comprimido. Y preparar rellenos, retirar producto, cocinar o congelar debe acompañar el nuevo ritmo.

"Contamos con máquinas fabricadas hace más de 20 años que todavía continúan funcionando y produciendo diariamente en las instalaciones de nuestros clientes", afirma. Su duración depende del uso y mantenimiento. La firma ofrece asistencia por videollamada, servicio presencial y una tienda de repuestos para máquinas MONV

Sobre el pago, Vázquez informa un anticipo mínimo del 30% y cancelación antes de la entrega. También ofrece 40% de anticipo y el saldo en seis eCheqs consecutivos en pesos, sin intereses según detalla, con el tipo de cambio fijado al formalizar la operación.

Como broche, advierte sobre "comprar un equipo demasiado pequeño para ahorrar dinero inicialmente y descubrir, pocos meses después, que su capacidad ya no alcanza para acompañar el crecimiento de la demanda".

Antes de comprar, recomienda probar la máquina con los insumos del negocio. "El cliente puede traer su propia masa, sus tapas y sus rellenos, y verificar personalmente cómo responde la tecnología a las características específicas de su producto", explica sobre las pruebas en sus instalaciones.