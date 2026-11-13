Una famosa marca de ropa abre dos locales y prepara más aperturas

La cadena uruguaya amplía su presencia en Argentina con nuevas tiendas en un shopping y una zona céntrica. Regalos especiales por la inauguración

El mercado argentino de indumentaria continúa sumando nuevas aperturas comerciales, impulsadas por marcas internacionales que buscan ampliar su presencia en el país. Una de las protagonistas es Indian, la reconocida cadena de ropa uruguaya, que inaugurará este sábado 14 de noviembre una tienda de 1.300 metros cuadrados en Rosario y prepara una segunda apertura en la misma ciudad antes de que termine el año.

La firma, que suele ser emparentada con H&M por su propuesta de moda accesible y variedad de productos, viene desarrollando un plan de expansión en Argentina. Actualmente tiene presencia en distintas provincias y busca alcanzar alrededor de 20 locales durante 2026, mientras analiza nuevos desembarcos en ciudades del interior.

La apertura de Rosario tendrá además una promoción especial: las primeras 100 personas que ingresen al nuevo establecimiento recibirán un voucher de $30.000, que podrán utilizar en compras a partir de $60.000. La iniciativa busca acompañar la llegada de la marca a una de las principales plazas comerciales de Santa Fe.

Dónde abrirá Indian sus nuevos locales en Argentina

La primera inauguración se realizará el sábado 14 de noviembre en Portal Rosario Shopping, ubicado en la zona norte de la ciudad. El establecimiento ocupará un espacio de aproximadamente 1.300 metros cuadrados en el segundo nivel del centro comercial, donde anteriormente funcionaba una sucursal de On City.

El local reunirá diferentes categorías de productos, con una propuesta que incluye indumentaria femenina y masculina, accesorios y artículos de regalería. La oferta estará orientada a distintos públicos y contará con colecciones que se renuevan periódicamente.

Pero la expansión de Indian en Rosario no terminará allí. La compañía también prepara una segunda tienda sobre la peatonal Córdoba al 1100, en pleno centro de la ciudad.

Esta sucursal tendrá aproximadamente 600 metros cuadrados y su inauguración está prevista para la segunda quincena de diciembre. De esta manera, la marca contará con dos puntos de venta en Rosario antes de finalizar 2026, con una superficie comercial conjunta cercana a los 1.900 metros cuadrados.

Indian, abrirá dos locales en Rosario antes de fin de año.

Qué vende Indian, la marca uruguaya que crece en Argentina

Indian pertenece al grupo uruguayo Chic Parisien, fundado por el empresario Enrique Manhard. La compañía tiene más de 60 años de trayectoria y se convirtió en una de las principales cadenas de indumentaria de Uruguay, donde cuenta con más de 40 establecimientos.

Su propuesta comercial se caracteriza por ofrecer una amplia variedad de productos de moda, con precios orientados a un público masivo. Entre los principales artículos de su catálogo se encuentran:

Indumentaria femenina: vestidos, jeans, remeras, blusas, pantalones y abrigos.

Ropa masculina: prendas informales y de temporada comercializadas bajo la línea Indian Man.

Accesorios: complementos de moda para diferentes estilos.

Artículos para el hogar: productos de decoración y regalería, disponibles en determinados formatos comerciales.

La empresa trabaja con mercadería importada, principalmente de Asia, y combina establecimientos de gran superficie con tiendas más pequeñas dedicadas a indumentaria.

En Argentina, Indian comenzó su expansión comercial durante los últimos años y ya cuenta con locales en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Corrientes, Bahía Blanca y Mar del Plata.

Los planes de Indian para abrir más tiendas en el país

La cadena busca consolidar su presencia en Argentina mediante nuevas aperturas en centros comerciales y zonas de alto tránsito. Entre los próximos destinos aparece Salta, una de las ciudades donde la compañía analiza ampliar sus operaciones. También proyecta sumar una tercera sucursal en Mar del Plata, dentro de Los Gallegos Shopping, el centro comercial adquirido este año por IRSA.

La firma ya tiene dos establecimientos en la ciudad balnearia, uno en Bendu Shopping y otro en la zona céntrica. Por el momento, no se informó una fecha definitiva para la tercera apertura.

En el Gran Buenos Aires, Indian también avanzó con su expansión mediante locales en Tortugas Open Mall y Plaza Oeste Shopping.

Con las nuevas inauguraciones, la compañía busca acercarse a su objetivo de alcanzar aproximadamente 20 puntos de venta en Argentina durante 2026. La apuesta refleja el interés de distintas marcas internacionales por ampliar su red comercial en el país, tanto en los principales shoppings como en las zonas céntricas de las grandes ciudades.