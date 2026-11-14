Un joven de 21 años creó una app para dejar de postergar las tareas de todos los días

Gonzalo Chiaradia desarrolló NOW solo y con sus ahorros. La app organiza los pendientes y muestra una tarea por vez para ayudar a empezar.

Responder un mail, pedir un turno médico, terminar un trabajo, hacer las compras. El día recién empieza y la lista de pendientes abruma. Entonces aparece algo más fácil, una notificación, un video, cualquier excusa para dejar lo importante para después. A Gonzalo Chiaradia, de 21 años, le pasaba y creó NOW, una aplicación que busca ayudar a dejar atrás el hábito de postergar tareas. La lanzó el 17 de octubre y, según cuenta, acumuló casi 5.200 descargas en sus primeras semanas.

"Me despertaba a la mañana y decía ‘hoy tengo que hacer esto, no me tengo que olvidar de lo otro, que ya lo tengo atrasado’", cuenta en una entrevista exclusiva con iProfesional. "Cuando tenés tantas cosas, no sabés bien por dónde empezar y cuando estás haciendo algo te distraés".

En NOW, la app para organizar tareas, el usuario vuelca todo lo que tiene pendiente, sin necesidad de clasificarlo ni ponerlo en orden. La aplicación organiza esa información y deja una sola cosa para hacer ahora. Al tocar "Empezar", queda únicamente esa tarea, con un tiempo para concretarla. No tiene rachas, puntajes ni publicidad.

"Podés escribir todo lo que tenés que hacer, sin orden, como te sale, como si estuvieses mandando un mensaje por WhatsApp. La aplicación te dice qué hacer en orden de prioridades, según tu rutina y tus horarios", explica Chiaradia.

(Gentileza Now)

Antes de ordenar los pendientes, la herramienta hace preguntas para conocer al usuario. "Tus horas de trabajo, cómo es tu vida, cómo te manejás, qué horarios tenés, qué actividades extracurriculares tenés", enumera. Con esas respuestas, busca ubicar las tareas en los espacios disponibles. "Lo pone en los huecos que tenés libres", resume.

NOW puede usarse gratis en iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y Android, y también desde el navegador. Tiene funciones adicionales pagas, aunque todavía no genera ingresos suficientes para sostener a su creador. En la entrevista, Gonzalo contabilizaba apenas tres clientes pagos.

Cuánto cuesta la versión paga de NOW NOW Plus suma inteligencia artificial para interpretar indicaciones más complejas, como "la semana que viene tengo que hacer esto", y ubicarlas en el período correspondiente. También incorpora recordatorios adicionales que vuelven a avisar si el usuario descarta una notificación sin completar la tarea.

Según Chiaradia, en App Store el usuario puede elegir entre tres modalidades de Plus. La mensual cuesta u$s1,99; la anual, u$s13,99; y el acceso permanente, mediante un pago único, u$s34,99. Las funciones pagas pueden probarse durante siete días gratis; si el usuario activa esa prueba y no la cancela, comienza el cobro automático.

Para financiar el lanzamiento, Chiaradia recurrió a sus ahorros. Según detalló, destinó unos u$s230 a gastos vinculados con la publicación en las tiendas de Apple y Google. Ese monto no incluye toda la inversión en desarrollo, que no tiene registrada de manera completa.

Hoy busca convertir las descargas en suscripciones. Según contó, NOW ya llegó a usuarios de Argentina, Colombia, México, España y Estados Unidos, entre otros países.

TikTok fue su principal vidriera. Probó publicidad paga con un presupuesto acotado, pero ahora se concentra en producir contenido. "Estoy haciendo orgánico porque no me da el presupuesto para hacer todavía campañas como debería ser", reconoce.

Su mamá, que trabajó en una panadería familiar y después armó un negocio de catering, es su antecedente emprendedor más cercano. Él eligió la tecnología, aunque el comienzo también incluye incertidumbre y frustración.

"Me costó mucho, me frustré muchas veces en el camino. Me sigo frustrando a veces, pero aprendí a sobrellevarlo", dice.

Todavía no puede vivir de sus aplicaciones. "Ahora, por lo menos, no me está rindiendo la plata que he invertido en la aplicación", admite sobre NOW. Su respuesta, es seguir desarrollando y mostrando lo que hace. "Mientras tanto hago cosas con lo que tengo".

Aprendió a programar y creó un asistente para personas con discapacidad

Antes de lanzar aplicaciones propias, Chiaradia buscaba clientes para desarrollarles páginas web. Trabajó en una agencia de marketing, donde se ocupaba de sitios y tiendas online, y después siguió por su cuenta con AMS Systems haciendo sistemas de ventas y de stock.

No cursó una carrera universitaria. Aprendió con cursos gratuitos del Gobierno de la Ciudad, otros que pagó y los problemas que encontraba al trabajar. "Soy muy autodidacta, voy aprendiendo en el camino", dice.

NOW es su primera app publicada en las tiendas, pero no su primer desarrollo. Antes creó AMSY, un asistente de voz con IA pensado para personas con discapacidad. Tiene perfiles de accesibilidad para el lector de pantalla NVDA y para el uso de Braille, de modo que pueda manejarse sin depender de la vista.

"Te mueve el mouse por voz, te escribe por voz, hace clic donde vos quieras", explica. También permite manejar el navegador, archivos y otras funciones de la computadora. Según cuenta, sus usuarios son mayormente personas ciegas; uno utiliza el asistente para operar un sistema de stock.

Otro desarrollo argentino orientado a la accesibilidad es Háblalo, la app de comunicación accesible presente en 75 países, creada por Asteroid Technologies, la empresa cofundada por Mateo Salvatto. Su versión para empresas permite financiar el acceso gratuito de los usuarios.

Para construirlo se apoyó en herramientas de IA y empezó a mostrar el proceso en TikTok. Quería documentar cómo aprendía, se equivocaba y sumaba funciones. Los comentarios de sus seguidores se convirtieron en sugerencias, comunidad y pedidos.

"Hacía caso a lo que mis seguidores me pedían. Y gracias a eso saqué una demo gratis", recuerda. La prueba permitía conocer una versión acotada del software antes de comprarlo. Según detalló, vendió alrededor de 60 licencias pagas.

A los 21 años, todavía está aprendiendo a convertir sus desarrollos en un negocio. La incertidumbre por el dinero invertido convive con la posibilidad de probar, equivocarse y volver a intentar. "Si no arriesgo ahora, ¿cuándo voy a arriesgar?", plantea.