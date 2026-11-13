"Basta de ser víctima, ahora voy a ser protagonista": la historia de Alexia Keglevich

Cuando Alexia Keglevich era adolescente soñaba con convertirse en tenista profesional. Entrenaba seis horas por día, hasta que una derrota la llevó a abandonar las canchas durante 20 años. Fue su primer gran quiebre, pero no sería el último. Y fueron estos momentos, los que la ayudaron a reniventarse tanto personal como laboralmente.

"Me retiré del tenis el día que perdí 6-0 6-0 y no toque una raqueta por 20 años. Mi cabeza me jugó una mala pasada porque encima todos los puntos fueron por doble falta", detalla Keglevich, en un nuevo capítulo de Malditos Optimistas. Sin embargo, lo que ese quiebre le trajo fue mucho tiempo libre y se propuso empezar a trabajar. Era una chica sumamente curiosa, viajera y además hablaba bien otros idiomas. Así, sin ninguna experiencia, fue al único punto que conocía en el centro de la Ciudad de Buenos Aires: en Florida y Viamonte entró en una agencia de viajes, dijo que quería trabajar y la tomaron.

Esto aplica a la frase "la actitud por sobre la aptitud", que curiosamente es una de las frases preferidas de Alexia. Y desde ese momento, comenzó a construir un recorrido profesional brutal e inspirador al mismo tiempo. Su papá, Nicolás Keglevich, que perdió todo en la Segunda Guerra Mundial, le dejó tatuado en su ADN la importancia de reinventarse y no dejarse vencer.

"Mundo: ¡Prepárate porque ahora viene una Keglevich con una garra, una pasión, una fuerza y una experiencia que aún no se vio en una mujer empresaria", fue el mensaje que hizo público Nicolás el día que confirmaron la salida de Alexia de la empresa que su familia había fundado hace 40 años, y estas palabras, todavía la emocionan.

De cadete a CEO de Assist Card, la empresa fundada por su padre

Hablamos de Assist Card, la empresa de asistencia al viajero que el papá de Alexia fundó en 1971. Su hija hizo su primer intento de independencia económica en una agencia de viajes, pero el propio Nicolás fue quien le propuso incorporarse a la empresa familiar en 1985. Esa adolescente tenía una impronta muy arrolladora, pero no quería que nadie le regalara nada. Así que entró en el escalafón más sencillo posible para aprender desde cero.

Su primer puesto fue como cadete, pues la humildad es otro de los valores que claramente describen a Alexia. Desde entonces su recorrido dentro de la empresa fue tan abarcativo como sus viajes por el mundo: trabajó como administrativa, en marketing y publicidad. Se ausentó durante 5 años. Volvió como directora, luego como CEO y, acá viene lo jugoso, cuando su padre vende en 2011 y se retira totalmente del rubro, los nuevos dueños le piden que ella siga siendo la CEO de la compañía. Que ya no era una empresa familiar sino una corporación. Pero el 20 de noviembre de 2020, tras el despido sorpresivo de Assist Card, la historia cambió.

"Yo tenía la sangre de la compañía, de Assist Card, en todo lo que hice. Assist Card era azul, y luego yo transformé el logo al rojo, que era en su momento mi color preferido y esto lo cuento porque tiene que ver con mi nueva vida. Ese fue un momento muy lindo de expansión, de mucho trabajo pero también de mucha entrega", recuerda y agrega: "El 2020 fue un año difícil (por la pandemia nadie viajaba) pero yo tenía todo el corazón puesto ahí y, jamás me hubiera imaginado mi vida fuera de esa compañía".

Cómo fue el despido de Alexia Keglevich como CEO de Assist Card

Como para muchos empresarios, cuando dedican su vida entera al trabajo, este se convierte casi en una identidad: ella era Alexia de Assist Card, por tanto, el 20 de noviembre de 2020 esa Alexia dejó de existir. "Me llamaron por teléfono, estaba en mi casa y me dijeron que a partir de ese momento se me acababa todo", recuerda patente esta frase tan simple como letal. Es que el mundo tal cual Alexia lo conocía ya no existía más: "Se me apagó la computadora y fue un momento de quiebre absoluto".

Entonces, Alexia que ya no tenía esa identidad, ni el Whatsapp para hablar con su equipo de 1600 personas repartidas en 36 países, por lo que llorando desconsolada, grabó un video. Claro que no sólo fue para contactar lo ocurrido sino también para desahogarse de esa injusticia que la dejó a oscuras y con un zumbido insoportable en el alma.

"No entendía lo que estaba pasando. Mirá se me pone la piel de gallina. Agradecía todo lo que había vivido, pero me estaban despidiendo y no entendía por qué. Y fue un momento crítico", cuenta. Pero no se rindió, en ese momento empezó una nueva vida.

-¿Cómo rearmaste tu cabeza?

- Cuando pasó esto, que para mí fue una muerte, aparecieron ángeles que me llamaban, que trabajaban conmigo, que me sostenían de la mano, que me decían que no me de por vencida, que no afloje. O me decían: "Por algo pasan estas cosas". Pero yo decía, "¿cómo van a pasar estas cosas así?" Tenía esa impotencia que me paralizaba completamente. Obviamente mis hijas estaban muy pendientes aunque las tenía viviendo afuera.

Y contó un detalle clave: "También las otras compañías, las competidoras, me llamaban para decirme que quería que vaya ya a liderar sus equipos, y yo decía, 'si hay algo que tengo en claro es que nunca más voy a volver trabajar para alguien'. Mi próximo camino es definitivamente con algo que tenga mis valores, con mi impronta, mi cultura y mi gente".

Cómo nació PAX, el nuevo proyecto de Alexia Keglevich

Al consultar sobre qué tomó del mundo corporativo para encaminar su nueva vida emprendedora, explica: "Te puedo decir que tal vez el orden, pero reinventé todo. Sabía que no iba a querer nunca más una empresa tan pesada, con 1600 personas a cargo. Porque a mi me gusta conocer a todo el mundo, necesito saber quien esta en esta familia".

"Quería una empresa sumamente ágil, innovadora, que tenga valores innegociables y que se vean, quería paz y por eso se llama Pax. Por eso el color violeta, que es de la transmutación, que te da este sentimiento de paz", detalla y agrega: "Un día, me dije: 'Basta de ser víctima, vamos a ser protagonistas', y en ese momento empieza un momento de creación ilimitada. Yo digo: el tiempo no es el que cura el dolor, sino tu voluntad".

Los 3 tips que Alexia le daría a emprendedores son:

Encontrar el propósito, que es lo que haríamos sin cobrar un peso

Trabajar mucho la intuición y la pasión

Nunca rendirse

Pax tiene presencia comercial en 152 países, triplicó su facturación en tan sólo cuatro años, en 5 meses alcanzó su punto de equilibrio, y no es sólo una empresa que cuida viajeros y deportistas, es una empresa con valores humanos, transparente, y que pone al ser humano en el centro.

Alexia estuvo en cada detalle de la creación de Pax Assistance: el color, el nombre, hasta tiene la X de tu nombre y de los caminos cruzados; pero el gran desafío fue el armado del equipo, o familia, como ella lo nombra. Poder encontrar personas que entiendan la esencia de la empresa y la compartan no es una tarea simple, pero asegura que logró armar un grupo en el cuál puede delegar: "Si hoy desaparezco, la huella Pax está en cada uno de los que trabaja en mi equipo", asegura.

"Como emprendedora, para iniciar PAX, al principio, yo misma atendía el Whatsapp y daba asistencia. Yo vendía. No teníamos una web, y para mí esos fueron los meses más valiosos porque fue cuando fui totalmente empática", cuenta y destaca que lograr eso hizo que "Pax se convirtiera en una empresa de corazón grande sin letra chica. Cuando escuchaba al que estaba del otro lado, me di cuenta que lo importante no era el médico que le estaba enviando sino era estar acompañando escuchando, entendiendo y sosteniendo".

Alexia sostiene que muchos pueden venir del mundo corporativo y creer que se pueden llevar el mundo por delante, pero el mundo emprendedor es uno totalmente diferente. "El emprendedor no quiere irse a dormir porque quiere estar creando, te llena de adrenalina. Todos vivimos momentos de los que creemos que no podemos salir adelante, depende de uno transformar ese dolor en acción y amor", reflexiona.

Después de dedicar buena parte de su vida a Assist Card, Alexia Keglevich tuvo que reconstruir su camino profesional lejos de la empresa fundada por su padre. Con Pax no solo volvió a emprender, sino que encontró una manera diferente de trabajar, liderar y relacionarse con las personas. Una convicción que atraviesa su historia: volver a empezar no significó recuperar lo que había perdido, sino construir algo propio.