Pax Assistance nació con el objetivo de innnovar el mercado, sin dejar de brindar "paz" a los viajeros post pandemia. Tras dos largos años de aislamiento, el turismo ya no sólo contemplaba a familias que preparan sus viajes con meses de antelación y grandes valijas, sino también a trabajadores remotos, jóvenes con ganas de escapar de la rutina, gamers, entre otros modernos perfiles.

Alexia Keglevich, la CEO y fundadora de Pax, relató su particular historia en un evento organizado por Krü eSports: "Mi historia no sé si es muy conocida fuera del turismo. Mi padre fue el fundador de Asisst Card, donde trabajé desde 1985. En 2011, decide vender la compañía y el comprador define que yo siga en funciones de CEO, desde 2000 a 2020. En plena pandemia, me llamaron y me dijeron: 'A partir de este momento, no tenés más oficina'. Me despidieron de la noche a la mañana, de una manera totalmente inesperada".

"El duelo, que fue realmente muy dificil, comenzó en noviembre de 2020 hasta fines de febrero de 2021. Al mismo tiempo, mis hijas se fueron a vivir afuera y se murió mi perro, por lo cual me quedé sola en casa y sin trabajo", agregaría luego la empresaria en diálogo exclusivo con iProfesional.

Y continuó: "Para mi fue en un momento bastante complicado, personalmente con mucho enojo e impotencia. Era la primera vez que no tenía trabajo desde los 16 años. Tenía que decidir si iba a tirar a la basura 36 años de experiencia o ponía un restaurante. Así que el día que me sentí en 'paz', fundé 'PAX'. Que quiere decir 'paz', pero en idioma de turismo también significa pasajero. Así nació esta empresa, desde la paz, el amor y las ganas de ayudar a los viajeros".

Sobre su rol tras la transformación del mercado por la pandemia, Keglevich advirtió: "Sabía que la pandemia nos había cambiado a todos. Al turismo, a los viajeros y a todo el mundo. También que los jugadores que estaban en el mercado son pesados, cómodos y que no se iban a adaptar al nuevo mundo, donde lo primero que uno quería hacer era viajar. Nació un viajero que quería todo perfecto, más exigente, mucho más consciente y que tenía en mente la finitud de la vida, de no tener nada controlado".

Qué ofrece PAX, la empresa fundada por Alexia Keglevich

Entre sus innovadoras iniciativas, PAX lanzó PAX CASH. Mediante esta iniciativa, la firma ofrece -en lugar de reintegros- depositar el dinero para la compra de medicamentos o atención médica, que luego será usado por cada viajero mediante la tarjeta de débito emitida por un banco estadounidense, con el logo de Pax. Para concretar la operación, previamente el usuario es atendido por un médico de la compañía, encargado de recetar los remedios correspondientes.

De este modo, los viajeros evitarán pagar medicamentos o consultas médicas con su propio dinero en efectivo o tarjeta de crédito y esperar hasta recibir la devolución.

Sobre esta nueva herramienta, Keglevich aclaró: "Te estoy dando por adelantado plata del servicio. Eso no existe. Te estalla la cabeza. Confiamos en nuestros clientes y en el sentido común. Si necesitás un antibiótico, te paso la plata para ese medicamento que sé que necesitás. Enviamos un link para acceder a una tarjeta virtual y pagás contactless. Si no compraste tu remedio, cuando nos vuelvas a llamar porque estás mal, vamos a preguntarte qué pasó".

La ex directora ejecutiva de Assist Card, destacó la capacidad de su empresa para detectar problemas emocionales en los viajeros: "Fuimos los primeros que notamos que la salud emocional se había visto totalmente exacerbada post pandemia. Notamos que casos como ansiedad por pérdidas de vuelo o ataques de pánico antes no se daban tan frecuentemente y advertimos que representaban la tercera y cuarta causa de los llamados que recibimos. Aparecieron los viajeros de eSports, muy mentalmente exigidos".

Y añadió: "Vinimos con una impronta mucho más humana y ágil. Fuimos los primeros que lanzamos asistencia vía WhatsApp. Antes había que llamar por teléfono. Desde ahí, marcamos un camino, cuidando a los campeones del mundo en Qatar y a todos los fans que hayan viajado o no con PAX, para demostrar nuestros valores. Para nosotros es un compromiso lograr un servicio más empático y humano. Logramos estar vendiendo en más de 90 países del mundo y hoy somos la empresa mejor calificada del mercado".

Sobre el nivel de facturación alcanzado por Pax, Keglevich se limitó a señalar que Pax ya alcanzó el 50% de lo facturado por "la empresa que lideraba antes".

Y cerró: "Mi sueño es mostrar al mundo que las empresas humanas son las únicas que van a tener futuro en el mundo tecnológico, porque utilizo la tecnología muchísimo, pero para acercarme a la gente. Inteligencia artificial con empatía".