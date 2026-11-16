Cuánto hay que invertir en fideicomiso de pistachos en San Juan y qué rentabilidad deja

AgroFides busca capital para ampliar sus plantaciones en San Juan y ofrece retornos en dólares por medio de un fideicomiso agrícola innovador

El cultivo de pistachos en San Juan surge como una alternativa de inversión productiva en dólares.

Con el mercado inmobiliario como una de las alternativas tradicionales para invertir en dólares, el cultivo de pistachos comenzó a ganar terreno entre quienes buscan colocar su capital en actividades productivas.

En San Juan, AgroFides, una compañía argentina que ya desembolsó u$s6 millones en plantaciones de este fruto seco, lanzó un fideicomiso para sumar inversores privados, con una rentabilidad estimada de entre el 14% y el 20% anual en dólares.

La empresa, fundada por Juan Ignacio Ponelli, comenzó a desarrollar sus primeros cultivos en 2022. Actualmente tiene 110 hectáreas plantadas y busca financiar otras 100 hectáreas en la provincia mediante el aporte de terceros.

A diferencia de la compra de un inmueble, el dinero queda destinado al desarrollo de las plantaciones, mientras que los resultados dependen de la producción y de los precios del pistacho.

La inversión millonaria detrás del cultivo de pistachos

Antes de poner en marcha las primeras plantaciones, Ponelli pasó más de ocho años estudiando las posibilidades de producir pistachos en la Argentina. Durante ese tiempo recorrió distintas regiones, analizó las condiciones climáticas, la disponibilidad de agua y los costos de un cultivo que necesita varios años para dar sus primeros frutos.

Finalmente, en 2022 comenzó con la actividad agrícola. Para eso, compró tierras y destinó fondos propios a la preparación de los terrenos, la instalación de sistemas de riego, el tendido eléctrico y la compra de maquinaria.

"Primero invertir, desarrollar conocimiento y demostrar capacidad de ejecución; después, invitar a terceros a participar", explicó el fundador y CEO de la compañía, en diálogo con iProfesional.

La empresa, fundada por Juan Ignacio Ponelli, comenzó a desarrollar sus primeros cultivos en 2022.

El siguiente paso llegó en 2025, cuando constituyó formalmente AgroFides y creó La Memita, el primer fideicomiso con el que comenzó a incorporar capital privado para ampliar la superficie cultivada.

Hasta el momento, unos 30 inversores se sumaron al fideicomiso, entre empresarios y profesionales.

Una inversión desde u$s35.000 con recupero a largo plazo

El fideicomiso La Memita establece una inversión inicial de u$s35.000, equivalente al valor económico de una hectárea productiva. Quienes ingresan no compran un terreno determinado, sino una participación proporcional en el patrimonio, que comprende las tierras, los árboles y la infraestructura.

Durante los primeros años también están previstos aportes adicionales de aproximadamente u$s6.000 anuales por unidad, destinados a financiar el mantenimiento de las plantaciones hasta que comiencen a generar ingresos.

Según Ponelli, poner en marcha una hectárea requiere alrededor de u$s30.000, aunque el costo depende de las características del terreno y de los servicios disponibles.

"Una cosa es financiar la implantación y otra es financiar el proyecto hasta que llegue a producir. Durante los primeros años hay que sostener costos de riego, energía, personal, fertilización, mantenimiento y administración, sin contar todavía con ingresos comerciales significativos", explicó.

Hoy la empresa tiene 110 hectáreas plantadas y busca financiar otras 100 hectáreas en San Juan mediante el aporte de terceros.

Las primeras cosechas comerciales suelen comenzar alrededor del sexto año y los árboles alcanzan su máxima producción entre el décimo y el duodécimo. En el caso de La Memita, los primeros pagos a los inversores podrían comenzar alrededor del octavo año, mientras que la recuperación nominal de los aportes acumulados llegaría cerca del año 12.

"En nuestro escenario financiero de referencia, estimamos que la recuperación nominal de los aportes acumulados mediante las distribuciones podría producirse alrededor del año 12", explicó Ponelli.

La empresa calcula que cada participación equivalente a una hectárea podría generar ingresos netos anuales cercanos a u$s17.700 cuando los árboles alcancen su madurez.

"Es importante distinguir entre rentabilidad proyectada y resultados efectivamente obtenidos. Ese rango corresponde a estimaciones de rentabilidad económica futura, no a resultados históricos propios ni a rendimientos garantizados", aclaró el empresario.

Además de los ingresos derivados de la venta de la producción, los participantes podrían beneficiarse de una valorización de las tierras a medida que se desarrollen los cultivos y se incorpore infraestructura.

"Una hectárea de tierra sin desarrollar no tiene el mismo valor económico que una hectárea con una plantación establecida, sistemas de riego, infraestructura y capacidad productiva", señaló Ponelli.

El precio del pistacho es otro de los factores que las empresas consideran al momento de proyectar sus inversiones

Qué planes tiene la empresa para ampliar su producción

AgroFides prevé invertir al menos u$s6 millones anuales durante los próximos años, con el objetivo de alcanzar las 2000 hectáreas productivas hacia 2031.

La compañía también tiene previsto construir una planta de procesamiento propia para acondicionar, clasificar y preparar los pistachos antes de su venta. La instalación forma parte de sus planes para aumentar la capacidad de producción y comenzar a comercializar directamente las cosechas.

"Buscamos construir una empresa agroindustrial con escala, eficiencia y capacidad para competir en los mercados internacionales", sostuvo Ponelli.

Según las estimaciones de la empresa, cuando las 210 hectáreas alcancen su madurez, la producción podría llegar a unos 800.000 kilos anuales. Para 2026, la compañía estima una facturación de aproximadamente u$s150.000.

Cómo es el mercado del pistacho en la Argentina

San Juan concentra la mayor parte de las plantaciones de pistachos del país. Las condiciones climáticas de la provincia, con inviernos fríos, veranos cálidos y baja humedad, favorecen el cultivo, aunque la disponibilidad de agua y energía resulta necesaria para desarrollar nuevas superficies.

Según los relevamientos sectoriales citados por AgroFides, la superficie implantada en la Argentina aumentó más del 500% durante los últimos cinco años y algunas estimaciones la ubican cerca de las 10.000 hectáreas. Sin embargo, una parte de los árboles todavía no alcanzó su etapa comercial, por lo que el aumento de las plantaciones no se tradujo inmediatamente en mayores volúmenes de producción.

Las primeras cosechas comerciales suelen comenzar alrededor del sexto año y los árboles alcanzan su máxima producción entre el décimo y el duodécimo

El precio del pistacho es otro de los factores que las empresas consideran al momento de proyectar sus inversiones. La compañía utiliza como referencia unos u$s7 por kilo de producto cosechado, mientras que, según Ponelli, durante este año los valores de comercialización oscilaron entre u$s7 y u$s8 por kilogramo.

"Este valor corresponde al pistacho en verde o cosechado, es decir, el que entrega el productor a la procesadora y no al pistacho procesado", explicó.

La empresa apunta a abastecer al mercado argentino y desarrollar ventas al exterior. Entre los principales consumidores aparecen Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente.

El empresario señaló que la ubicación del país en el hemisferio sur permite cosechar en una época diferente de la de los principales productores internacionales, una ventaja que podría facilitar la comercialización en determinados mercados.