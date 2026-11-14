A través de Integra Capital y un día después de haber comprado Burger King en Argentina, se incorpora a la sociedad dueña de ChangoMás y de DIA

Siguiendo con su raid de compras que inició en junio pasado con su desembarco en las estaciones de servicio de Shell, ahora José Luis Manzano desembarca en el sector del supermercadismo.

Lo hace asociándose con Francisco de Narváez en la compra de Día Argentina y en la sociedad que controla la cadena de supemercados ChangoMás. Lo hace a través de su sociedad controlada Integra Capital, la misma que este viernes 13 de noviembre selló la compra de la operación local de Burger King, luego de haber cerrado un acuerdo con el grupo mexicano Alsea, que estaba a cargo de la operación local de la cadena de fast food norteamericana.

En el caso de DIA Argentina, la información oficial da cuenta de que ingresó como accionista minoritario de la transacción, aunque la operación sería más amplía y lo colocaría como accionista minoritario de Dorinka, la sociedad que controla GDN Argentina y que también opera ChangoMás.

Esta misma sociedad, que lleva el apodo de su madre, también fue la elegida por De Narváez para sumar los locales de proximidad de DIA Argentina para, de ese modo, ampliar su presencia en el comercio minorista.

La incorporación de Manzano fue confirmada por GDN en un comunicado difundido este sábado 14 de noviembre y coloca a Integra Capital dentro de un negocio que, después de la compra, supera las 1.000 tiendas en 22 provincias.

La compañía explicó que la participación del grupo presidido por Manzano apunta a fortalecer el crecimiento, la capacidad de inversión y la expansión en el mercado.

Si bien no se informó qué porcentaje tendrá cada socio ni cuánto aportará Integra Capital, este medio pudo saber que sería una participación minoritaria y que no estará circunscripta al negocio de DIA Argentina sino que sumaría también la operación de ChangoMas.

Para De Narváez, la compra amplía una plataforma comercial construida sobre la antigua operación argentina de Walmart, mientras que para Manzano, representa una nueva participación en el sector de consumo masivo.

Un socio para la expansión

"En el marco de esta operación, se incorpora Integra Capital, el grupo que preside José Luis Manzano", señaló GDN en la comunicación oficial en la cual no se precisan mayores detalles.

La definición vincula la llegada del nuevo participante con la siguiente etapa del negocio como será la de integrar las operaciones y fortalecer su capacidad de crecimiento.

Según el comunicado de GDN, la adquisición comprende las sucursales de DIA, con una presencia especialmente fuerte en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

La incorporación de la filial local del grupo español también modifica la composición de la red del grupo ya que a los establecimientos de ChangoMás se suman cientos de tiendas de barrio, con una propuesta orientada a compras cotidianas y de reposición.

El capital detrás de la alianza

Manzano participa mediante la sociedad con la que ya maneja inversiones en energía, minería y otros sectores y que este viernes cerró la compra de Burger King.

Fundada en 1995, Integra Capital es la plataforma desde la que el empresario desarrolló buena parte de su expansión y que también comprende las acciones que el empresario posee en Edenor y Edemsa, en distribución eléctrica, e Hidroeléctrica Ameghino, en generación.

También tiene presencia en el negocio petrolero a través de Phoenix Global Resources, con activos en Vaca Muerta, mientras que en minería, su cartera incluye Minera Aguilar, proyectos de litio en Jujuy y Catamarca y la compañía peruana Volcan.

La asociación con De Narváez suma una operación comercial de características diferentes al comprender una red extendida de locales, abastecimiento frecuente y contacto diario con el consumidor.

En este caso, GDN atribuye a la llegada de Integra Capital un objetivo de crecimiento y capacidad de inversión pero los términos económicos y el reparto de responsabilidades entre los participantes no fueron divulgados.

Una compra que ya tenía recorrido

La entrada de Manzano se conoce después de la firma de la adquisición por parte del grupo de De Narváez como informó iProfesional el 5 de noviembre, mediante un acuerdo se instrumentó a través de Dorinka, la sociedad utilizada por el empresario para su negocio supermercadista.

Ese antecedente ubicó los pagos vinculados con la operación en u$s53 millones, de los cuales u$s40 millones son por las acciones y el resto para el uso de marca durante los próximos tres años.

De esta manera, la novedad del anuncio pasa por la incorporación de Integra Capital a una compra que ya había sido presentada, junto con los objetivos de integración de las operaciones.

De las grandes superficies al barrio

La base de la actual GDN Argentina se consolidó en noviembre de 2020, cuando el Grupo de Narváez adquirió la operación local de Walmart en una transacción que incluyó las marcas y los establecimientos con los que la compañía estadounidense desarrollaba su negocio en el país.

En septiembre de 2021, el grupo presentó Híper ChangoMás y comenzó la transformación de los antiguos locales Walmart, reconversión que dio una identidad propia a la plataforma sobre la que De Narváez continuó expandiéndose.

Antes de la adquisición de Día, el empresario también había empezado a desarrollar Más Go, su propuesta para el comercio de cercanía que amplía con el desembarco en DIA Argentina.

La integración define la próxima etapa

Con la adquisición anunciada y la participación de Integra Capital confirmada, GDN puso el foco en la integración de ambas operaciones e identificó la optimización de procesos, la eficiencia operativa y la sostenibilidad del negocio en el largo plazo como los ejes de esa etapa.

También señaló que buscará adaptar su propuesta a las necesidades de los consumidores y a las condiciones del mercado argentino.

El trabajo comprende una red con distintos formatos y escalas de funcionamiento, en tanto que los próximos pasos anunciados se concentran en integrar el negocio adquirido a la plataforma de GDN, ahora con Integra Capital como participante de la operación.

El tour de compras de Manzano

La asociación con De Narváez se suma a una cadena de operaciones que Manzano desplegó desde junio pasado y cuyo primer paso fue el negocio de los combustibles.

El 4 de ese mes, el grupo suizo Mercuria anunció la compra de los activos argentinos de Raízen por u$s1.420 millones como parte de una operación que incluyó la refinería de Dock Sud y la red de estaciones Shell.

En la estructura informada posteriormente, Mercuria conserva el 60%, mientras que Southern Cone Investments, controlada por Integra Capital, y Edenor participan con el 20% cada una.

Luego, en agosto llegó el acuerdo por Metrogas de la mano de Edenor, controlada por Manzano junto con Daniel Vila y Mauricio Filiberti, que obtuvo la aceptación de YPF para adquirir el 70% de la distribuidora y el 5% de Metroenergía por u$s780 millones.

Este mes, Integra Capital sumó la adquisición de la operación argentina de Burger King al grupo mexicano Alsea, con una red de 107 restaurantes que se vincula con el proyecto de llevar la cadena de hamburguesas a estaciones Shell.

Ahora, la participación en Día agrega los supermercados a esa expansión.