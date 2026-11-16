El empresario y Chicago Capital serán dueños de Grupo Oroño, que reúne sanatorios, centros especializados y una prepaga. Los detalles de la operación

La salud privada de Rosario atraviesa un cambio de escala. Swiss Medical, el grupo que conduce el empresario Claudio Belocopitt, avanzó en la adquisición de la mayoría accionaria de Grupo Oroño, uno de los principales jugadores del sistema sanitario de Santa Fe. La operación se concretó junto con Chicago Capital, el holding que representa los intereses de la familia Tourn, vinculada a Grupo Gamma.

El acuerdo reúne bajo una misma alianza de capitales a dos estructuras empresariales que durante décadas compitieron por el mercado médico de Rosario. Aunque las organizaciones mantendrán sus identidades comerciales y estructuras diferenciadas, el movimiento modifica el mapa de la medicina privada local y abre interrogantes sobre el futuro de la competencia en el sector.

El monto de la transacción no trascendió públicamente.

La adquisición comprende instituciones emblemáticas de Grupo Oroño, entre ellas el Sanatorio Parque, el Sanatorio de Niños, el Instituto Cardiovascular de Rosario (ICR) y la empresa de medicina prepaga Medicina Esencial, además de otros efectores vinculados al holding.

En conjunto, la organización cuenta con más de 1.500 profesionales de la salud y registra alrededor de 1,2 millones de consultas anuales. Se trata de una infraestructura que le otorga a Swiss Medical una presencia mucho más amplia en una de las principales plazas sanitarias del interior del país.

Swiss Medical: Claudio Belocopitt amplía su presencia en Rosario

Para Claudio Belocopitt, la operación representa un paso importante dentro de su estrategia de expansión territorial. Rosario es uno de los mercados prioritarios para Swiss Medical fuera de Buenos Aires y el empresario ya tenía presencia en la ciudad a través de ECCO Emergencias Médicas y su participación accionaria en Grupo Gamma.

La incorporación de Grupo Oroño modifica sustancialmente esa posición. La compañía suma una red de prestadores con fuerte reconocimiento regional, establecimientos de alta complejidad y servicios que abarcan distintas especialidades médicas, internación y cobertura de salud.

La operación también fortalece la capacidad de negociación del grupo frente a otros actores del sistema, desde empresas de medicina prepaga y obras sociales hasta proveedores de insumos y profesionales.

En la presentación del acuerdo también ganó protagonismo una nueva generación empresaria. Facundo Belocopitt, vicepresidente de Swiss Medical e hijo de Claudio, asumió un papel central en la comunicación de la operación. Del lado de los Tourn, uno de los principales referentes es Luciano Tourn, CEO de Grupo Gamma.

Grupo Oroño y Grupo Gamma, dos competidores bajo una misma alianza

Uno de los aspectos más relevantes de la operación es que los compradores ya compartían intereses en Grupo Gamma, uno de los principales competidores históricos de Oroño.

Desde 2016, Swiss Medical participaba del capital de esa organización, cuyo principal referente empresario era la familia Tourn. Ahora, la adquisición de Grupo Oroño acerca todavía más a dos estructuras que durante años desarrollaron negocios propios dentro del mercado sanitario rosarino.

La participación de Chicago Capital resulta determinante para entender el alcance local del acuerdo. El holding representa los intereses de la familia Tourn, que construyó una estructura sanitaria propia alrededor de Grupo Gamma y logró consolidarla como uno de los principales actores privados de la ciudad.

Por el momento, Grupo Oroño y Grupo Gamma conservarán sus identidades comerciales y estructuras diferenciadas. Los compradores no comunicaron un plan concreto de integración operativa ni anticiparon modificaciones administrativas.

Sin embargo, la nueva configuración podría habilitar distintas formas de coordinación entre ambas redes y generar cambios en las relaciones comerciales con el resto del sistema sanitario.

La escala que adquieren los accionistas también puede resultar determinante para negociar con financiadores de salud, proveedores de tecnología y equipamiento médico, en un sector que demanda inversiones crecientes para sostener prestaciones de alta complejidad.

Prepagas y salud privada: qué cambia para el negocio

La adquisición se produce en un contexto en el que los prestadores médicos enfrentan mayores exigencias de inversión. La actualización tecnológica, el mantenimiento de la infraestructura, los costos de los recursos humanos y la incorporación de equipamiento especializado representan desafíos permanentes para las empresas del sector.

En ese escenario, la asociación entre Swiss Medical y la familia Tourn reúne capacidad financiera, experiencia en la gestión sanitaria y conocimiento del mercado regional.

Pero el movimiento también plantea interrogantes sobre la concentración empresaria y sus efectos en la competencia. La medicina privada rosarina contaba históricamente con distintos grupos independientes, con conducciones y estrategias comerciales diferenciadas.

La confluencia accionaria de los intereses vinculados a Gamma y Oroño modifica ese equilibrio y podría alterar las condiciones de negociación en toda la cadena de servicios médicos.

El alcance de esos cambios dependerá, entre otros factores, de las decisiones que adopten los nuevos accionistas y del grado de articulación que finalmente establezcan entre las organizaciones.

El final de una etapa para la familia Villavicencio

La operación también marca un punto de inflexión para la familia Villavicencio, vinculada a la fundación y expansión de Grupo Oroño.

Tras la muerte de su fundador, Roberto Villavicencio, en marzo de 2023, sus hijos Nicolás, Lisandro, Ivonne y Simón asumieron un papel relevante en la continuidad del proyecto familiar.

En la comunicación con la que anunciaron la transferencia, los hermanos destacaron que la medicina de alta complejidad requiere estructuras con capacidad para sostener inversiones cada vez mayores. También hicieron referencia al proceso de profesionalización y fortalecimiento institucional que impulsaron durante los últimos años para preparar a la organización para una nueva etapa.

Así, la adquisición representa un doble movimiento empresario: para Belocopitt supone un salto en la dimensión de sus negocios sanitarios en el interior del país, mientras que para los Tourn implica ampliar una presencia que ya tenía como eje a Grupo Gamma.

Para Rosario, en tanto, significa una transformación del mapa de la salud privada, con dos de sus principales redes bajo una misma alianza de capitales.

Los detalles de la transición, la situación de los socios minoritarios y el eventual grado de integración entre ambas organizaciones todavía están sujetos a futuras definiciones.