El grupo lidera el mercado con un modelo integral de producción desde el campo a la góndola.

La familia Brito sigue ganando terreno en el negocio de la carne y esta semana mostró el resultado más concreto de su apuesta industrial. El frigorífico Bermejo, en Pichanal, al norte de Salta, fue reinaugurado este martes en un acto que encabezó el gobernador Gustavo Sáenz y en el que estuvieron los accionistas Jorge Brito, sus hermanos y Carlos Riusech, de la familia dueña del Frigorífico Gorina. Las obras demandaron u$s20 millones y los números del primer semestre de 2026 ya reflejan el cambio.

Según informó la empresa, entre enero y junio las ventas totales de Bermejo pasaron de u$s34 millones a u$s72 millones frente al mismo período del año pasado, una suba de 112%. Los envíos al exterior crecieron 489% y llegaron a u$s32,4 millones, casi seis veces más que los u$s5,5 millones de un año atrás. La planta faena 144.000 cabezas por año y da trabajo directo a 600 personas.

Una planta que ahora termina todo lo que produce

La obra más importante es una nueva sala de corte y envasado. Con ella, Bermejo pasa de poder fraccionar y terminar el 30% de su producción a poder hacerlo con el 100%. Dicho de otro modo, la planta dejó de ser un lugar donde se faenaba y buena parte de la carne salía en formatos básicos, y empezó a entregar cortes envasados al vacío, listos para el exigente circuito de exportación y para las tiendas propias del grupo.

El envasado al vacío importa por una razón concreta. Rafael Aguilar, CEO de Juramento, explicó el año pasado que esa tecnología extiende la fecha de vencimiento de la carne y permite una maduración en frío que mejora la terneza y el sabor. Son atributos que se pagan en los mercados de alto valor.

La planta también incorporó equipamiento para elaborar productos bajo los requisitos del ritual kosher, túneles de congelado y nuevas cámaras de maduración y almacenamiento. Esas inversiones habilitan, entre otras cosas, la venta a Israel y le dan margen a la compañía para administrar mejor los tiempos de entrega a destinos lejanos.

La nueva planta entrega el 100% de los cortes que faena envasados al vacío

Los números detrás del salto exportador

La comparación del primer semestre de 2026 con el de 2025 muestra una empresa que cambió de perfil. Las ventas al mercado interno subieron 38% y alcanzaron u$s39,6 millones, un incremento sólido. Pero el verdadero cambio está afuera. Hace un año las exportaciones representaban alrededor de un sexto de la facturación de Bermejo y hoy equivalen a cerca de la mitad.

La compañía vende carne envasada al vacío a China, la Unión Europea, Estados Unidos e Israel, entre otros destinos. En el mercado local tiene un canal propio de venta directa al público a través de tiendas que llevan las marcas Cabaña Juramento y Bermejo. Según se informó en junio, cuando salió a colocar deuda, la red ya sumaba 16 sucursales.

El crecimiento también se notó en el empleo. La dotación aumentó 30% y llegó a 600 puestos directos, en una zona donde Bermejo se convirtió en una de las principales fuentes de trabajo formal. Buena parte de la mejora comercial se produjo incluso antes de que las obras estuvieran terminadas, algo que la empresa atribuye al aporte de su nuevo socio.

El socio es el Frigorífico Gorina, de la familia Riusech. En febrero de 2025 un incendio destruyó buena parte de su planta cercana a La Plata y, mientras la reconstruía, la empresa utilizó las instalaciones de Bermejo en Pichanal. Esa convivencia terminó de convencer a Jorge Brito de que le convenía tener a Gorina cerca.

El 5 de marzo las dos compañías oficializaron la alianza mediante un comunicado conjunto. De acuerdo con el comunicado de la reinauguración, Inversora Juramento y la familia Riusech comparten desde 2026 la propiedad de Bermejo. La división de tareas es clara. Juramento aporta la hacienda para faenar y su conocimiento del negocio minorista de carnes premium. Gorina pone su trayectoria industrial y su experiencia comercial y exportadora.

"Esta alianza representa una apuesta estratégica al potencial ganadero del norte argentino", sostuvo Aguilar, y agregó que la meta es transformar a Bermejo en una planta con mayor capacidad industrial y estándares para competir en los mercados más exigentes del mundo.

El crecimiento de la familia Brito en el negocio ganadero

La reinauguración de Bermejo es el último escalón de una secuencia de movimientos que en poco más de un año expandió el tamaño de la compañía. Para entender por qué hoy se habla de los Brito como los reyes de la ganadería hay que mirar el recorrido completo.

Juramento fue fundada en 1990 por Jorge Brito, padre, fallecido en 2020. La racha inversora reciente arrancó en septiembre de 2024, cuando la empresa obtuvo un crédito de u$s7 millones del Banco Macro para capital de trabajo.

El salto grande llegó en septiembre de 2025. La compañía desembolsó u$s56,4 millones para quedarse con el 100% de Pallaro Hermanos, una operación que le sumó un campo de 24.000 hectáreas y 16.000 cabezas de ganado a pocos kilómetros de Joaquín V. González, donde tiene su sede central. En esa misma presentación, Aguilar mencionó que la empresa había invertido US$ 15 millones en su frigorífico para ampliar la capacidad de envasado, el germen de las obras que ahora se inauguraron.

En marzo de 2026 se concretó la alianza con Gorina. En mayo el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, reveló que conversaba con Jorge Brito (h) y con el Grupo Juramento para que desembarquen en su provincia con una inversión frigorífica y de engorde. En junio, la compañía salió al mercado de capitales y tomó u$s30 millones en obligaciones negociables a 6,35%, luego de recibir 1.150 ofertas por u$s64 millones, es decir, más del doble de lo que buscaba.

En octubre sumó otro campo. Juramento pagó u$s22,8 millones por Estancia Lote 5, en el departamento salteño de Anta, con 10.800 hectáreas y un rodeo de 4.000 cabezas Brangus colorado. El establecimiento estará dedicado a la cría y la recría y, según la empresa, aportará unos 5.000 terneros por año al sistema integrado cuando alcance su potencial. Aguilar sostuvo que este tipo de campos pueden "más que duplicar" su producción actual de carne por hectárea con mayor intensificación y tecnología. La compra se financió con un aporte irrevocable de capital de los accionistas controlantes.

Un negocio integrado, de la cabaña a la góndola

Lo que distingue a Juramento de otros jugadores del sector es que controla casi todos los eslabones. Empieza en una cabaña de reproductores de razas Brangus y Braford con genética propia, sigue con la cría y la recría silvopastoril, continúa con un feedlot de 50.000 cabezas y con la producción agrícola para alimentar a los animales, y termina en el frigorífico y en las tiendas que venden la carne bajo sus dos marcas.

La escala acompaña. Según datos difundidos por la empresa, la compañía supera las 100.000 hectáreas, engorda 86.000 animales por año y comercializa más de 34.000 toneladas de carne. En junio reportó un equipo de 800 colaboradores.

Jorge Brito, accionista de Juramento, puso el foco en la apuesta a largo plazo. "En Juramento tenemos el corazón en Salta, y esta inversión de 20 millones de dólares en Pichanal demuestra que creemos en el crecimiento productivo y de exportación", afirmó. Y agregó que, cuando se agrega valor en origen y se mira a largo plazo, "el norte argentino no tiene techo".

El gobernador Sáenz agradeció a la familia por seguir invirtiendo en la provincia. "Gracias por seguir apostando por Salta, por invertir y, sobre todo, por generar puestos de trabajo en un momento tan difícil para nuestro país", dijo. También remarcó la importancia de que el Estado acompañe al sector privado cuando hay voluntad de producir, y recordó a Jorge Brito padre. Cerró con un mensaje para los hermanos: "No bajen nunca los brazos, peleen siempre por sus sueños y sigan invirtiendo en Salta".

Qué viene para Juramento

El próximo paso ya fue anticipado por la propia compañía. Cuando informó la compra de Lote 5, Aguilar adelantó que la intención es hacer una emisión de capital en la bolsa local e incorporar nuevos accionistas, porque hay proyectos en cartera que necesitan financiamiento. Mientras tanto, con Bermejo reinaugurado y un mayor volumen de carne envasada para vender, los Brito tienen la posibilidad de sostener la expansión exportadora que mostraron en el primer semestre.