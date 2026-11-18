El caso de la concesionaria bonaerense se suma a una serie de presentaciones judiciales que alcanzó a empresas de granos, insumos y maquinaria

Su situación refleja la crisis del sector, pese a sus negocios de ganadería y biogás.

Agro de Souza, una empresa familiar de la localidad de Coronel Suárez que vende maquinaria agrícola en el sudoeste bonaerense, se presentó en concurso preventivo de acreedores.

Se trata de la concesionaria de Case IH, la marca de tractores, cosechadoras y pulverizadoras del grupo internacional CNH, dueño también de New Holland.

La compañía combina ese negocio con la producción ganadera y la generación de electricidad a partir de los residuos del engorde.

A pesar del peso de estos negocios, presentó el pedido de apertura del proceso el 15 de septiembre pasado y el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 8 de Bahía Blanca abrió el concurso dos días después, en el expediente 58.450.

La Comisión Nacional de Valores (CNV), publicó el hecho relevante de Agro de Souza recién este 17 de noviembre, 61 días después de la apertura judicial.

Agro de Souza ingresó a este procedimiento con $15.717 millones de deuda con 14 bancos y seis sociedades de garantía recíproca, de acuerdo a datos de relevamientos publicados por el sitio Con Interés y Devengado a partir de la Central de Deudores del Banco Central.

Cómo se acumuló la deuda bancaria de Agro de Souza

En el mismo sentido, se supo que en agosto de 2025, las financiaciones informadas al Banco Central a nombre de Agro de Souza sumaban $11.927 millones, pero cuando el monto llegó a $16.430 millones aparecieron las primeras calificaciones en Situación 2.

En septiembre, el saldo bajó a $15.717 millones y dos de los principales acreedores, Banco Nación y Comafi, ubicaron a Agro de Souza en situación 4, la categoría de alto riesgo de insolvencia para la cartera comercial.

En ese sentido, el Nación tenía la mayor exposición, con $4.136 millones; seguido por el Supervielle, con $1.769 millones; Galicia, con $1.615 millones, y Comafi, con $1.521 millones y luego aparecen el Banco Provincia y Santander que también superaban los $1.000 millones cada uno.

Entre las seis entidades financieras concentraban cerca de tres cuartas partes de las financiaciones informadas, además de que entre el 1° de septiembre y el 13 de noviembre hay registro de cheques rechazados del Banco Central por un total de 32 c por falta de fondos por otros $377,3 millones.

La emisión de Obligaciones Negociables para financiar capital de trabajo

La empresa venía recurriendo al mercado de capitales para financiar su actividad desde diciembre de 2024, cuando lanzó una oferta de Obligaciones Negociables PyME garantizadas para solventar su capital de trabajo.

El prospecto de esas ON incluía entre los destinos de los fondos el pago a proveedores por compras de insumos agropecuarios y el financiamiento de la comercialización de máquinas.

La oferta de la Serie II tenía un tope inicial de $500 millones, ampliable a $1.000 millones; preveía dos clases de títulos en pesos, a tasa variable y con plazos de 12 y 24 meses, y una tercera denominada en dólares, con integración y pago en pesos al tipo de cambio previsto en la emisión.

El prospecto estableció además que la garantía cubría el capital, los intereses y los gastos de cobro previstos en la documentación.

De los tractores al biogás

El negocio familiar comenzó en 1974, cuando De Souza Hermanos y Compañía empezó a vender maquinaria agrícola.

Casi 30 años después, en 2002 y tras una escisión, se constituyó Agro de Souza S.A que tenía a Cecilio De Souza como presidente y la sede sobre la ruta provincial 85, en Coronel Suárez.

La empresa integra la red oficial de Case IH y opera en Coronel Suárez, Daireaux y Carhué, desde donde vende equipos nuevos y usados a productores y contratistas, comercializa repuestos y presta servicios de mantenimiento y reparación en taller y a campo.

En el caso de Case IH, forma parte de la red comercial de CNH, que fabrica maquinaria de esa marca y de New Holland en su planta de Córdoba.

La expansión de Agro De Sousa hacia la producción agropecuaria incorporó campos, cría, recría y engorde de ganado, al punto que en Coronel Suárez, la compañía tiene un establecimiento de engorde a corral techado, con piso de hormigón y capacidad para unas 3.000 cabezas, según su información institucional.

En el caso de la planta de biogás, ubicada en la misma localidad, aprovecha los residuos del engorde para generar energía, iniciativa que comenzó en 2022 y que opera bajo el nombre BiodeS, contempla el autoabastecimiento y la incorporación de electricidad a la red de la Cooperativa Eléctrica San José, ques la receptora de la energía que aporta la planta.

Del acopio a la maquinaria

El concurso de Agro de Souza se suma a una serie de presentaciones judiciales que desde 2025 alcanzaron a empresas de granos, agroquímicos, aceites y maquinaria como el caso de Los Grobo Agropecuaria, que inició una «restructuración de sus plantas con el grupo Amaggi tras los incumplimientos financieros de fines de 2024.

Según un informe de FIX citado por iProfesional, en el expediente se declararon admisibles créditos por más de $70.000 millones y u$s151 millones.

En el negocio de los insumos, Agrofina, la fabricante de agroquímicos vinculada a Los Grobo, inició su propio concurso en 2025.

Ese mismo año, la Justicia santafesina abrió el concurso de Surcos el 17 de febrero, según el comunicado del Poder Judicial de Santa Fe., y la secuencia continuó con TSP Agro, la empresa que exportaba aceite de girasol orgánico a Estados Unidos y cuyo concurso se abrió el 16 de julio, con una deuda de $8.200 millones con 21 entidades.

En el sector de maquinaria agrícola, el dato de mercado previo a la presentación de Agro de Souza fue la caída del volumen de ventas, con un segundo trimestre que llegó a 4.577 equipos agrícolas, un 6,2% menos que un año antes, según el informe de venta de maquinaria agrícola del INDEC.

En ese rubro, el caso más cercano por actividad es el de Metalfor, fabricante de pulverizadoras autopropulsadas, que informó el 3 de noviembre que había solicitado su concurso preventivo ante la Justicia de Marcos Juárez con el objetivo de poder ordenar sus obligaciones y sostener la producción.

Qué pasará con la verificación de créditos en el juzgado de Bahía Blanca

En el caso de Agro de Souza, la verificación de créditos solicitada por el juzgado a cargo de su concurso preventivo permitirá establecer cuánto se reconoce a cada acreedor.

No se trata sólo de los $15.717 millones que corresponden al saldo informado por las entidades financieras ya que también pueden presentarse proveedores y otros acreedores comerciales con obligaciones anteriores al pedido.