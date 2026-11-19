Con la salida de la compañía a la bolsa, un popular protagonista estadounidense quedó cerca de concretar una de las mejores inversiones de la historia

Detrás del fenómeno bursátil que protagoniza el sector de la inteligencia artificial aparece un nombre propio de Hollywood con un olfato financiero envidiable. Se trata de Ashton Kutcher, el actor estadounidense recordado mundialmente por su papel en That '70s Show y El efecto mariposa, quien apostó por Anthropic —la empresa creadora del popular chatbot Claude— hace tres años, cuando todavía era una firma emergente que pocos conocían fuera de Silicon Valley.

Este jueves 19 de noviembre, Anthropic concretó su desembarco en el índice Nasdaq bajo el símbolo ANT en lo que ya se considera la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de la historia, recaudando u$s107.300 millones y alcanzando una valuación totalmente diluida de 1,5 billones de dólares. Con ese valor de referencia, el paquete accionario del 0,5% que acumuló Sound Ventures —el fondo de capital de riesgo fundado por Kutcher junto al representante artístico Guy Oseary— quedó valuado en aproximadamente u$s7.000 millones, multiplicando por 16 los 435 millones de dólares desembolsados originalmente: un retorno estimado del 1.500%.

Ashton Kutcher y Anthropic: cómo se gestó la apuesta millonaria en 2023

La historia detrás de esta operación comenzó en 2023 en la residencia de Beverly Hills de Guy Oseary —histórico mánager de Madonna y U2—, donde ambos socios mantuvieron una extensa reunión con Dario Amodei, director ejecutivo y cofundador de Anthropic. En aquel momento, la compañía era vista en el mercado como una competidora rezagada frente al dominio inicial de OpenAI y ChatGPT, con una valuación cercana a los u$s 5.000 millones.

Ashton Kutcher, el popular actor estadounidense que apostó hace años por Anthropic

Convencidos por la visión técnica y los estándares de seguridad del proyecto, Kutcher y Oseary decidieron avanzar con una estrategia escalonada que incluyó los siguientes pasos:

Desembolso inicial: Ingresaron en una primera ronda de financiamiento con un aporte de USD 35 millones, contactados a través de Salesforce Ventures.

Ingresaron en una primera ronda de financiamiento con un aporte de USD 35 millones, contactados a través de Salesforce Ventures. Inversión acumulada: A lo largo de las rondas posteriores sumaron otros USD 400 millones, completando una inversión total de USD 435 millones para quedarse con cerca del 0,5% de la compañía (a pesar de que su fondo también había invertido en su rival directa, OpenAI).

A lo largo de las rondas posteriores sumaron otros USD 400 millones, completando una inversión total de USD 435 millones para quedarse con cerca del 0,5% de la compañía (a pesar de que su fondo también había invertido en su rival directa, OpenAI). Tiempos de liquidez: Según aclararon analistas financieros a Bloomberg, esta ganancia récord de USD 7.000 millones representa por ahora un valor estimado sobre el papel: al tratarse de un fondo que gestiona capital de terceros y estar sujeto a los períodos habituales de restricción de venta (lock-up) posteriores a una salida a bolsa, el monto final dependerá de la cotización en el mercado secundario y se repartirá entre los socios inversores.

Ashton Kutcher, de estrella de televisión a magnate de Silicon Valley

Lejos de ser un golpe de suerte aislado, el éxito con Anthropic consolida una faceta empresarial que Ashton Kutcher desarrolla desde hace más de una década en paralelo a su carrera actoral. En 2010 cofundó A-Grade Investments junto a Oseary y el empresario Ron Burkle, vehículo con el que apostó de manera temprana por gigantes tecnológicos como Uber, Airbnb y Spotify mucho antes de su explosión global.

Más tarde, en 2015, puso en marcha Sound Ventures —desde donde también participó en firmas clave como Hugging Face— antes de dar un paso al costado como socio gerente durante este 2026 para lanzar un nuevo fondo propio, aunque manteniéndose ligado a la firma como asesor sénior. Con un patrimonio personal estimado previamente en USD 500 millones y su reciente regreso a la actuación en la serie The Beauty, el salto bursátil de Anthropic posiciona al actor en el selecto club de los milmillonarios de la industria del entretenimiento.