Mauricio Sana contó cómo regulaciones cambiarias generaron deudas, escasez de insumos y un éxodo masivo de usuarios mensuales en la low cost

"Flybondi no existe, Flybondi se acabó; para mí Flybondi era lo que construimos como equipo". Con esa frase, Mauricio Sana, ex CEO de la aerolínea, describió el final de la etapa de la compañía que había contribuido a desarrollar desde sus comienzos.

En una entrevista con el podcast Centerline, del sitio especializado Aviacionline, publicada el viernes 20 de noviembre, el ejecutivo repasó los problemas que llevaron al deterioro de la operación de Flybondi y explicó cómo las restricciones cambiarias terminaron trasladándose a la actividad cotidiana de la empresa.

Según su relato, la compañía contaba con liquidez en pesos, pero no podía acceder con normalidad a las divisas necesarias para cumplir compromisos en dólares, lo que afectó los pagos a los arrendadores de aeronaves, la importación de repuestos y la disponibilidad de aviones para realizar los vuelos programados.

El impacto también se reflejó en los indicadores comerciales. Flybondi había llegado a transportar más de 4,5 millones de pasajeros anuales y a concentrar el 25% del mercado doméstico. Sin embargo, según los datos mencionados por Sana, su participación descendió al 18% y perdió más de 100.000 pasajeros mensuales en el segmento de cabotaje.

Flybondi y las restricciones cambiarias: "Un problema de flujo de pagos se vuelve rápidamente operativo"

Uno de los principales problemas que describió Sana fue la imposibilidad de acceder al mercado de cambios para transferir dólares al exterior y cancelar los compromisos asumidos con empresas de leasing.

La compañía tenía fondos disponibles en moneda local, pero encontraba dificultades para convertirlos en divisas y cumplir con las obligaciones contractuales. Esa situación derivó en reclamos de los arrendadores de aviones, que llegaron a enviar notificaciones de paralización de flota, conocidas en la industria como grounding notices.

El ex CEO explicó que el inconveniente no comenzaba necesariamente por una falta de liquidez, sino por la imposibilidad de concretar los pagos en la moneda acordada.

"Un problema de flujo de pagos, que ni siquiera era financiero, se me vuelve rápidamente un problema operativo", señaló durante la entrevista.

La consecuencia era directa: los compromisos impagos podían afectar la disponibilidad de las aeronaves y complicar la programación de los vuelos, ya que para una compañía cuyo modelo de negocios depende de mantener sus aviones en actividad, la pérdida de capacidad operativa repercute sobre toda la estructura.

A ese escenario se sumaron las dificultades para importar componentes necesarios para el mantenimiento de la flota. La falta de repuestos obligó a recurrir a la denominada canibalización de piezas, un procedimiento que consiste en retirar componentes de una aeronave para utilizarlos en otra.

Sana describió el problema con un ejemplo concreto relacionado con los cristales de los aviones:

"Se me rompió un cristal, lo cambiaron, pero el cristal que quedó acá no sirve y nunca se reemplazó; entonces el siguiente cristal era un avión en tierra".

El relato muestra cómo la falta de un repuesto podía terminar dejando una aeronave fuera de servicio, incluso cuando existían otros aviones que necesitaban ese mismo componente para continuar operando.

La puntualidad cayó del 90% al 70% y Flybondi recurrió a contratos ACMI

Las dificultades para mantener la flota operativa repercutieron directamente en la regularidad de los servicios. Según los datos aportados por Sana, la puntualidad de Flybondi pasó de niveles cercanos al 90% a registros del 70%.

El ex ejecutivo reconoció que ese indicador representaba "un desastre" para los estándares de la industria aerocomercial.

La reducción de la disponibilidad de aviones obligó a la empresa a buscar alternativas para sostener la programación. Una de ellas fue recurrir a contratos ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance).

Esta modalidad permite incorporar aeronaves de otras compañías con tripulación, mantenimiento y seguros incluidos. De esa manera, una aerolínea puede sumar capacidad operativa sin tener que incorporar inmediatamente aviones propios o asumir todos los costos asociados a su operación.

Sin embargo, según explicó Sana, esos contratos no alcanzaron para resolver los problemas que atravesaba Flybondi. Los retrasos y las cancelaciones continuaron afectando los servicios y la relación con los pasajeros.

La pérdida de regularidad también tuvo consecuencias comerciales. En el transporte aéreo, los inconvenientes reiterados con los horarios y la suspensión de vuelos pueden incidir en la decisión de los usuarios al momento de elegir una compañía, especialmente en un segmento en el que las tarifas económicas constituyen uno de los principales argumentos de venta.

Flybondi perdió más de 100.000 pasajeros por mes y bajó su participación de mercado

El deterioro operativo también se trasladó a los indicadores comerciales. De acuerdo con las cifras mencionadas por Sana, Flybondi pasó de concentrar el 25% del mercado doméstico a representar el 18%.

Además, el ex CEO señaló que la empresa perdió más de 100.000 pasajeros mensuales en el mercado de cabotaje.

Al referirse a la cantidad de viajeros que dejaron de utilizar los servicios de la compañía, expresó su preocupación por la falta de atención sobre ese indicador:

"Nadie se está preocupando por eso, nadie está hablando de eso, nadie tiene un plan para decir: 'Pucha, son 100.000 que desaparecieron'".

La referencia del ejecutivo apunta a la pérdida de pasajeros de Flybondi y a sus consecuencias sobre la oferta de transporte aéreo. No implica necesariamente que esas personas hayan dejado de viajar, ya que una parte pudo haber elegido otras aerolíneas o medios de transporte.

El retroceso resulta significativo si se considera la posición que había alcanzado la compañía dentro del mercado argentino. Desde su desembarco, Flybondi buscó ampliar la cantidad de pasajeros que utilizaban el avión mediante un esquema de tarifas de bajo costo y una mayor oferta de conexiones nacionales.

La crisis operativa coincidió con modificaciones en la estructura accionaria de Flybondi. Durante 2025 ingresaron nuevos inversores y se produjo un cambio en el control de la compañía.

COC Global Enterprise, vinculado al empresario Leonardo Scatturice, pasó a ocupar un lugar central en la estructura accionaria. Con el ingreso del nuevo grupo se anunciaron planes para ampliar la flota y desarrollar nuevas rutas.

En diciembre de 2025, la empresa comunicó un programa de incorporación de 35 aeronaves durante los cuatro años siguientes, con el objetivo de incrementar su capacidad de transporte.

Sin embargo, las dificultades operativas y financieras condicionaron esos proyectos. También quedaron cancelados los planes de avanzar con una salida a bolsa, según relató Sana.

El ejecutivo había llegado a Flybondi en 2019 como director comercial y asumió como CEO en 2021, dejó ese cargo en febrero de 2026 y finalizó su vínculo con el grupo en mayo de ese año.

Al referirse a la transformación que experimentó la empresa, diferenció la compañía que había contribuido a construir de la que quedó después de los cambios y las dificultades operativas.

"Flybondi no existe, Flybondi se acabó; para mí Flybondi era lo que construimos como equipo", afirmó.

Y agregó: "El proyecto al que yo vine no es este".

Flybondi comenzó a operar comercialmente el 26 de enero de 2018 y se convirtió en la primera aerolínea ultra low cost de Argentina. Su desembarco se produjo durante la etapa de apertura y expansión de la competencia aerocomercial impulsada por el gobierno de Mauricio Macri.

El modelo de negocios se basó en ofrecer tarifas básicas reducidas y cobrar por separado servicios adicionales, como el equipaje despachado y la selección de asientos. La estrategia apuntaba a captar pasajeros que hasta entonces no utilizaban el avión o que elegían otros medios de transporte por razones de costo.

En sus primeros años, la compañía utilizó el aeropuerto de El Palomar como una de sus principales bases de operaciones y amplió progresivamente las conexiones con destinos del interior del país.

La expansión coincidió con la llegada de otros operadores de bajo costo, entre ellos JetSmart, que comenzó a operar en Argentina en diciembre de 2018. La competencia modificó el escenario del cabotaje y amplió las alternativas de vuelos para los pasajeros.

La pandemia de coronavirus interrumpió ese proceso. Flybondi suspendió sus operaciones comerciales durante varios meses y retomó los vuelos domésticos en diciembre de 2020. Posteriormente, trasladó su base de operaciones al Aeroparque Jorge Newbery y continuó con el desarrollo de su red de rutas.

Durante la recuperación del sector, la empresa volvió a ampliar su capacidad y alcanzó una participación relevante en el mercado nacional. Según los datos mencionados por Sana, llegó a transportar más de 4,5 millones de pasajeros por año y a concentrar una cuarta parte del mercado doméstico.

El testimonio del ex CEO permite reconstruir el contraste entre esa etapa de crecimiento y las dificultades posteriores. Su diagnóstico pone el foco en la relación entre las restricciones para acceder a divisas, los compromisos en dólares, el mantenimiento de las aeronaves y la capacidad de sostener una programación regular de vuelos.