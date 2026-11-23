El traslado de plantas productivas al exterior impacta el empleo y reduce la cantidad de talleres activos en el sector desde 2023 en Argentina

La industria del calzado sumará un nuevo cierre de una unidad productiva en la Argentina. Arluchi, fabricante de suelas para calzado instalada en el Parque Industrial de Chivilcoy, dejará de producir en el país a partir del 30 de noviembre y trasladará su actividad industrial a Brasil.

La decisión implica el cierre de su planta fabril y una reducción de su estructura local a tres empleados, que continuarán vinculados con la comercialización de productos importados. La compañía pertenece al Grupo Ruiz y opera en el mercado argentino bajo la marca IDS Suelas.

Según la información difundida por la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA), la firma llegó a contar con unos 80 trabajadores en 2023. Sin embargo, la reducción de la actividad provocó una caída progresiva de la dotación, que antes del anuncio del cierre rondaba los 25 empleados.

Con el cese de la producción, alrededor de 20 trabajadores perderían sus puestos de trabajo, mientras que el sindicato mantiene negociaciones con la empresa para definir las condiciones de las indemnizaciones.

La situación de Arluchi también quedó reflejada en la evolución de su cartera de clientes. De acuerdo con los datos aportados por UTICRA, pasó de abastecer a unas 200 empresas a mantener solamente 15 clientes, una reducción superior al 90%.

Por qué Arluchi traslada su producción a Brasil

La empresa comenzó a operar en Chivilcoy en 2011 y se especializó en la fabricación de suelas y otros componentes para la industria del calzado. Su actividad dependía de los pedidos de otras compañías fabricantes de zapatos y zapatillas, por lo que la contracción de ese mercado impactó directamente sobre sus niveles de producción.

Arluchi forma parte del Grupo Ruiz, que también tiene operaciones industriales en Brasil. En mayo de 2025, el grupo anunció la apertura de una nueva planta en Campo Bom, en el estado de Rio Grande do Sul.

Con el cierre de la fábrica bonaerense, la compañía concentrará su producción en territorio brasileño y continuará operando en la Argentina mediante la comercialización de productos importados.

Desde UTICRA relacionaron la decisión con la caída del consumo, la disminución de los pedidos y el cierre de empresas fabricantes de calzado que anteriormente compraban los componentes producidos por Arluchi.

El caso también muestra cómo la reducción de la actividad alcanza a distintos eslabones de la cadena productiva: cuando una fábrica de zapatos disminuye o interrumpe su producción, el impacto se extiende a sus proveedores de suelas, materiales e insumos.

Dass, John Foos y Gomas Gaspar: otros cierres en la industria del calzado

El cierre de Arluchi no es un caso aislado. Durante los últimos dos años, distintas empresas del sector anunciaron el cierre de plantas, el traslado de la producción al exterior, despidos y cambios en sus modelos de negocio.

Uno de los casos de mayor impacto fue el de Grupo Dass, fabricante de calzado deportivo para marcas internacionales como Nike, Adidas, Fila y Umbro.

En enero de 2025, la compañía cerró su fábrica de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, donde trabajaban alrededor de 360 operarios. La empresa decidió concentrar la producción en su establecimiento de Eldorado, Misiones, que pasó a ser su última planta industrial en el país.

Sin embargo, esa reorganización tampoco se sostuvo. En enero de 2026, Dass desvinculó a 43 trabajadores de la fábrica misionera y, en julio, anunció el cierre definitivo del establecimiento, que todavía tenía unos 150 empleados. De esta manera, la compañía dejó de fabricar calzado en la Argentina y pasó a abastecer el mercado local mediante productos elaborados en sus plantas brasileñas.

Otro antecedente es John Foos, la marca argentina de zapatillas que también dejó de fabricar en el país para pasar a importar productos terminados desde Asia.

La compañía cerró su planta de Beccar, en el partido bonaerense de San Isidro, después de un proceso de reducción de personal. Había llegado a tener cerca de 400 trabajadores en 2023, pero para comienzos de 2026 su dotación se había reducido a unos 50 empleados antes del cese de la producción local.

En mayo de 2026 también cerró Gomas Gaspar, una fábrica de suelas y bases para calzado que funcionaba desde hacía más de 30 años en el barrio San Vicente, en la ciudad de Córdoba. El establecimiento dejó sin trabajo a unos 40 operarios, que además reclamaron el pago de salarios adeudados e indemnizaciones.

A estos casos se suma Coopershoes, la empresa brasileña que cerró su planta de Las Flores, donde fabricaba calzado para Converse. El establecimiento llegó a tener alrededor de 300 trabajadores.

También se registraron dificultades en compañías nacionales. La marca de calzado femenino Viamo ingresó en concurso preventivo de acreedores, después de realizar despidos y cerrar locales comerciales. Por su parte, Luna Chiara, que había llegado a tener una planta con 100 trabajadores y 23 locales, redujo su estructura fabril a unos 15 operarios, según datos difundidos por el sector.

Estos antecedentes muestran que la retracción no alcanza solamente a las grandes fábricas vinculadas con marcas internacionales. También afecta a empresas nacionales, fabricantes de componentes y establecimientos que abastecen al mercado interno.

La industria del calzado perdió más de 200 fábricas desde fines de 2023

El retroceso de la actividad se refleja en los indicadores de producción, empleo y cantidad de establecimientos industriales.

Según datos difundidos por la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y UTICRA, más de 200 unidades productivas dejaron de funcionar desde fines de 2023, lo que representa una reducción del 28% en la cantidad de establecimientos del sector.

En materia laboral, las entidades informaron una caída neta del 43% de los puestos de trabajo registrados durante ese período. El presidente de la CIC, Horacio Moschetto, estimó que la actividad perdió alrededor de 10.000 empleos.

Los indicadores de producción también muestran una disminución. Entre enero y agosto de 2026, la fabricación nacional de calzado cayó 24,8% interanual, mientras que en agosto la contracción llegó al 30,8%.

Las proyecciones empresarias anticipan que el sector terminará 2026 con una producción cercana a los 60 millones de pares, frente a los 80 millones fabricados durante 2025. De concretarse esa estimación, la industria registraría una caída de 20 millones de pares en un año, equivalente al 25%.

A su vez, las estadísticas sectoriales muestran un incremento de las importaciones. Durante 2025 ingresaron al país 51 millones de pares de calzado terminado, un 38% más que en 2024, por un valor de u$s721 millones. En los primeros cinco meses de 2026 se sumaron otros 16 millones de pares, según datos de la CIC.

Caída del consumo e importaciones: los factores que explican la crisis

En declaraciones a Infobae, Moschetto identificó la retracción del consumo como el principal problema para los fabricantes, aunque también mencionó la competencia de las importaciones, el contrabando y las plataformas internacionales.

"Lo principal es la caída del consumo. Aunque el resto de los factores también influye", sostuvo el dirigente empresario.

También describió las dificultades que atraviesan las compañías para colocar su producción en el mercado interno: "Hoy hay más zapatos en el mercado de los que el mercado puede absorber".

La situación alcanza tanto a las fábricas como a los comercios minoristas, que acumulan mercadería sin vender. Según el titular de la CIC, las zapaterías tienen elevados niveles de stock y los fabricantes deben ajustar sus volúmenes de producción frente a la menor demanda.

A la caída de las ventas se suma el avance de las importaciones. En 2025, las compras externas alcanzaron los 51 millones de pares, frente a los 37 millones registrados durante 2024. El incremento se produjo en un mercado interno que, al mismo tiempo, redujo sus niveles de consumo y fabricación nacional.

Otro de los puntos que concentra la atención de los fabricantes es el vencimiento, previsto para el 14 de diciembre, de la medida antidumping que se aplica a buena parte del calzado proveniente de China.

El mecanismo establece un valor FOB de referencia de u$s15,70 por par. Cuando los productos ingresan al país por debajo de ese precio, deben pagar un derecho adicional equivalente a la diferencia necesaria para alcanzar el valor establecido.

La Cámara de la Industria del Calzado presentó documentación ante las autoridades para solicitar la renovación de esa protección comercial. Sin embargo, Moschetto manifestó incertidumbre sobre su continuidad y advirtió sobre el posible impacto de su eliminación.

"Creemos que podría llegar a venir una avalancha de calzado de bajo precio", señaló.

Otro de los planteos de los fabricantes está relacionado con el ingreso irregular de mercadería y la competencia de los productos comercializados a través de plataformas internacionales como Shein y Temu.

Según estimaciones de la cámara empresaria, alrededor de 10 millones de pares de calzado ingresaron de manera irregular al mercado argentino durante los últimos dos años.

Frente a este escenario, representantes empresarios y sindicales declararon la emergencia del sector y reclamaron medidas para sostener la actividad industrial.

Entre los principales pedidos figuran:

Una reducción de la carga impositiva

La aplicación de la Ley PyME

Tarifas energéticas segmentadas

La continuidad de las medidas antidumping sobre el calzado importado

El cierre de Arluchi en Chivilcoy se incorpora así a una serie de decisiones empresariales que modificaron el mapa de la industria nacional: fábricas que cerraron, empresas que redujeron sus planteles y grupos industriales que trasladaron su producción a otros países, mientras mantienen en la Argentina sus operaciones comerciales y de distribución.