Martín Pulitano tiene 20 años y ganó en Harvard con la primera versión de Feel. Ahora prueba un cinturón y planea fabricar entre 30 y 50 unidades

Una vibración para marcar el camino y dos para advertir sobre un posible choque. Ese es el código que Martín Pulitano, un estudiante de Ingeniería Informática de la UCEMA de 20 años, ensaya con Feel, un cinturón conectado a una aplicación que busca ayudar a personas ciegas a desplazarse. El joven de Moreno ganó el primer premio general de HackHarvard con una versión que se sostenía en la mano. De vuelta en la Argentina, ya trabaja en el tercer prototipo y planea un primer lote de entre 30 y 50 unidades.

El equipo armó la primera versión durante las 36 horas de la competencia, realizada del 16 al 18 de octubre. En el prototipo táctil de Feel en Harvard, un teléfono con un sensor de profundidad captaba el entorno y 24 pines subían y bajaban para reproducir en la palma de la mano un mapa de lo que había enfrente y a los costados. Además del primer puesto general, el equipo obtuvo dos distinciones en la competencia.

"El tema es que tenías que dedicarle una mano" explicó Pulitano a iProfesional. Con la segunda versión como cinturón Fee, el joven emprendedor dejó las manos libres y pudo empezar a explorar cómo comunicar la altura y el ángulo de un obstáculo, además de graduar la intensidad de la vibración.

El cinturón se conecta a la app de Feel, que combina sensores e inteligencia artificial para interpretar el entorno y decidir qué señal enviar. Pulitano hace las pruebas con un iPhone Pro equipado con un sensor de distancia. También prepara un módulo de cámara y sensor para quienes tengan un teléfono sin ese componente. La aplicación puede sumar indicaciones por voz, aunque el desarrollador reserva el tacto para las señales que requieren una reacción rápida.

«Si son dos vibraciones va a ser un choque, eso por ahora, vaya a saber si cambia. Y si es una vibración, la idea es que sea como la guía», explicó. Para ilustrar la diferencia, estimó que decir en voz alta «estás por chocar a alguien a la izquierda» puede llevar un segundo y medio. En su ejemplo, una señal táctil tarda una décima de segundo en emitirse y la persona puede sumar tres décimas para reaccionar.

Pulitano habló con unas 100 personas ciegas en dos días para conocer sus problemas para desplazarse - crédito Gentileza Feel

Pulitano también se planteó si Feel podría comunicarse con las gafas con IA de Meta que pesan menos que un celular. Para el prototipo que está probando, el tercero, usa el sensor de distancia del teléfono.

Entre las tecnologías con IA para personas ciegas disponibles en la Argentina, el bastón inteligente WeWalk 2 también usa sensores para detectar obstáculos a la altura del torso.

En un estudio deI INDEC sobre discapacidad estimó en 2018 que unas 893.000 personas de 6 años o más tenían una dificultad visual severa en localidades urbanas argentinas de al menos 5.000 habitantes. Dentro de ese grupo, el 3,6% declaró que no podía ver, lo que equivale a unas 32.000 personas según un cálculo sobre los porcentajes publicados.

Cuándo podría salir Feel y qué precio apunta a tener

Pulitano proyecta fabricar entre 30 y 50 unidades para un primer lote en Buenos Aires, donde recibió la mayor cantidad de consultas. Su previsión es llegar a fines de 2026 o principios de 2027, después de enviar prototipos a un grupo de personas para que los prueben y ajustar el diseño con sus devoluciones. Considera la venta online y todavía está definiendo el precio. Si el primer lote funciona, su plan es ampliar la producción al resto del país y luego explorar la venta al exterior.

Para el segundo prototipo estimó un gasto de entre $60.000 y $100.000, con componentes que compró para experimentar y terminó dejando afuera. Ahora quiere encargar la fabricación a especialistas en diseño industrial y electrónica. «Eso es solamente para probar y probar la hipótesis de que sirve. Y si sirve, mandarlo a producir realmente», dijo.

Ethan Chen, uno de sus compañeros en el equipo que ganó HackHarvard, es su socio en Feel. Desde Estados Unidos, Chen se ocupa del desarrollo del producto y de la parte técnica. En la Argentina, cinco personas trasnocharon con Pulitano para armar el prototipo, entre ellas dos amigos, su tío, un vecino con el que nunca había hablado y un contacto de redes. Pulitano dejó su trabajo para dedicarse a Feel y terminar la carrera. Está becado, se sostiene con ahorros de sus empleos anteriores y ya conversó con fondos e inversores para levantar una ronda.

Una semana después de Harvard, FortWatch, el reloj para personas sordas inspirado en el modo de alertas visuales de Fortnite, ganó el premio al mejor hardware en Cal Hacks con otros tres argentinos, Joaquín Giorgis, Pedro Navajas y Nicolás Pujia. El prototipo presentado distinguía diez alertas, entre ellas bocinas y timbres, y las comunicaba en pantalla y con vibraciones sin conexión a internet. Parte de ese equipo sigue con el reloj.

Para Pulitano, la decisión de cuándo empezar a vender sigue atada a lo que encuentre en las pruebas. «Yo no quiero largar algo a la venta que no ayude. Tampoco quiero estar intentando toda la vida. Es difícil encontrar el punto exacto de decir "esto va a ayudar un montón de gente", pero en algún momento hay que salir .