Custore, la marca cordobesa de indumentaria que empezó vendiendo un combo de tres remeras básicas, apunta a llegar a Buenos Aires en 2027 con 5 franquicias. La empresa prevé cerrar 2026 con 15 sucursales, entre propias y franquiciadas, y ofrece dos formatos. La inversión inicial estimada es de u$s32.000 para una isla comercial y u$s36.000 para un local, según detalló su fundador y CEO, Pablo Custo, en una entrevista exclusiva con iProfesional.

A fines de 2018, Custo fabricaba remeras blancas, grises y negras para familiares y amigos. Coordinaba con los talleres, hacía el marketing, manejaba las redes, preparaba los pedidos y los entregaba. "El principal desafío fue aprender a delegar. Pasar de hacer todo a construir un equipo, sin perder la dedicación, el compromiso y la atención al detalle que le ponía personalmente a cada etapa".

Vendió primero por redes y luego por su tienda online, siempre de forma directa, sin venta mayorista a distribuidores ni a multimarca. Cuando le prestaron un rincón en un negocio multimarca, Custore llegó a representar el 60% de las ventas de ese local en pocos meses, según el fundador, con un surtido más acotado que el actual. Abrió su primer local exclusivo en 9 de Julio al 600, en Córdoba capital. Sigue abierto y lo gestiona Mili, que empezó como empleada y se convirtió en franquiciada.

Custo abrió otros dos puntos para probar el modelo en distintas ubicaciones. Luego estandarizó procesos y desarrolló manuales operativos para franquiciar un formato de montaje rápido. "Elegimos este modelo porque nos permite crecer de manera más ágil, compartiendo la inversión y el riesgo con emprendedores que conocen sus mercados locales y se involucran personalmente en el negocio", explicó.

Las dos islas propias están en Córdoba Shopping y Alto Comahue Shopping, en Neuquén. La red también tiene presencia en Villa María, Arroyito, San Francisco y Rafaela. Este mes sumaron una isla en Martinolli Mall, en Córdoba capital, y un local en Shopping del Siglo, en Rosario. La apertura prevista para fin de mes Portal Rosario será la tercera franquicia de la ciudad, donde la marca debutó en Alto Rosario en octubre de 2025. Las dos aperturas rosarinas generarán seis empleos directos, según la empresa.

La colección reúne remeras, pantalones, buzos, bermudas y accesorios combinables, con foco en el calce, la comodidad y la durabilidad. Los precios son iguales en toda la red y se aceptan cambios en cualquier sucursal sin límite de tiempo. La isla de Portal Rosario concentrará el surtido en 10 m² y será la primera sin probador. Custore apuesta por los locales de ropa de 10 m², solo la de Alto Rosario tiene uno en 12 m².

En medio de la crisis de la industria textil argentina, Custore adaptó su abastecimiento. Fabrica el 70% de las prendas en la Argentina y el 30% en el exterior. Hace la terminación y el control de calidad y trabaja con talleres especializados exclusivos para otras etapas. Según Custo, la apertura importadora le permite combinar orígenes para equilibrar calidad y costos, y la capacidad actual alcanza para abastecer nuevas sucursales.

Las ventas minoristas pyme de textil e indumentaria subieron 3,6% interanual en términos reales en octubre, pero acumularon una caída del 1,9% entre enero y octubre, según el índice de ventas minoristas pyme de CAME. El informe señaló que los productos importados y la oferta informal siguieron presionando los márgenes.

"Trabajamos con productos atemporales, que no vencen ni pasan de moda. Esto nos permite evitar las liquidaciones por cambios de temporada o discontinuidad de productos", sostuvo Custo. A su juicio, eso ayuda a mantener márgenes comerciales más previsibles.

Para el empresario textil, ese surtido también responde a una manera de consumir. La idea es armar un guardarropa con prendas que combinen entre sí, se usen más veces y simplifiquen la decisión diaria de qué ponerse. "Desde nuestros comienzos apostamos a una idea que hoy gana cada vez más fuerza como tendencia global: el nuevo lujo es la simplicidad", dijo.

A cinco años, apunta a consolidar la red nacional, dar los primeros pasos fuera del país y ampliar la oferta a otras categorías bajo la idea de "Vivir Simple". "La indumentaria fue nuestro punto de partida para construir algo más grande: una marca de estilo de vida basada en nuestra filosofía VIVIR SIMPLE", explicó.

Cuánto cuesta abrir una franquicia Custore y qué condiciones exige la marca

Cuato estimó una inversión de u$s32.000 para una isla y u$s36.000 para un local. En ambos casos, el canon de ingreso es de u$s16.000 y el stock inicial, de u$s 10.000. El montaje con supervisión de arquitectura cuesta u$s 6.000 para una isla y u$s10.000 para un local. El franquiciado se encarga de ejecutarlo y Custore entrega el proyecto y acompaña la obra. Actualmente la marca no ofrece financiación propia para adquirir la franquicia.

Las islas arrancan en 9 m² y los locales llegan a 40 m², con el mismo catálogo y un stock adaptado al espacio. Ambos formatos están diseñados para operar con una persona por turno, sin superposición. La marca evalúa locales a la calle y en centros comerciales, con buen flujo, fácil acceso, público afín y condiciones comerciales viables. La estrategia es consolidarse en las principales ciudades antes de ampliar la red a otras plazas del interior.

Una vez abierto el punto de venta, el franquiciado repone mercadería en función de lo que vende. La dotación de una persona por turno y el espacio reducido ayudan a contener los gastos operativos.

"Nuestro modelo está pensado para minimizar las necesidades de capital adicional una vez iniciada la actividad, con una estructura de costos eficiente y una operación que favorezca el autofinanciamiento a medida que el negocio se desarrolla".

Custore prescinde de regalías mensuales. El único canon mensual que se cobra es para publicidad y representa el 3% de la facturación. Según Custo, se reinvierte íntegramente en acciones para esa sucursal. La central se ocupa del desarrollo comercial, la capacitación, el seguimiento de indicadores, los informes técnicos, financieros y administrativos, el marketing, la publicidad y las redes sociales.

"Buscamos personas con perfil emprendedor, capacidad de gestión y, sobre todo, ganas de involucrarse y hacer propio el proyecto", dijo Custo. Además del capital, espera que el franquiciado se identifique con la marca y lidere la operación. "No buscamos un inversor meramente capitalista, que tenga el dinero y piense la franquicia como si fuera un fondo de inversión o un plazo fijo, esperando una rentabilidad sin involucrarse".

El personal encabeza su lista de prioridades. "Podés tener una excelente marca, un buen producto, una ubicación estratégica y un modelo de negocio probado, pero si no tenés un buen equipo comercial, todo eso pierde valor". Por eso insiste en seleccionar, capacitar, motivar y hacer un seguimiento de los vendedores.

Sobre el recupero, la ubicación, los costos y la gestión inciden en el plazo. "Tenemos casos que recuperaron la inversión inicial en apenas 10 meses y otros donde el proceso lleva más tiempo", señaló Custo. Para proyectar nuevas aperturas, la empresa toma como referencia los resultados de 2026, un año de consumo que el fundador describió como muy deprimido.

Con esos resultados como referencia, Custo proyecta abrir cinco franquicias en Buenos Aires en 2027. Custo definió la meta como conservadora. "Preferimos avanzar de manera ordenada, consolidando cada apertura y priorizando la sostenibilidad de los negocios antes que la cantidad de locales", concluyó.