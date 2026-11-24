Con más de 90 locales, la cadena de sushi nikkei apunta a Córdoba, Rosario y Santiago de Chile. Cuánto hay que invertir y qué exige la marca

Fabric Sushi proyecta 12 aperturas para 2027 y busca franquiciados para llegar a Córdoba, Rosario y Santiago de Chile. La cadena de sushi nikkei, que nació en Palermo Hollywood en 2008 con restaurante, delivery y take away, supera los 90 locales en la Argentina, Uruguay y Paraguay. Para sumarse a la red, la inversión de montaje parte de u$s2.000 por metro cuadrado en cualquiera de sus tres formatos, según Gaspard Hambückers, director comercial de Fabric Group, en una entrevista exclusiva con iProfesional.

"Aproximadamente tres de cada cuatro locales de la red Fabric son franquiciados y el resto son propios. Los propios funcionan como laboratorio: ahí probamos carta, procesos y formatos antes de llevarlos a la red", explica Hambückers.

Para lo que queda del 2026 se espera la apertura del salón de Hudson (Berazategui) a fines de noviembre. El primer Fabric con formato rooftop forma parte del desembarco de cadenas gastronómicas en Neuquén y, según el cronograma que detalló Hambückers, abrirá en diciembre.

Para 2027, la marca prevé llegar a San Juan y busca socios en Córdoba y Rosario. En el exterior, la prioridad es Chile, donde busca un socio local para abrir en Santiago.

"La coyuntura cambia el ritmo, no la dirección: este año fue uno de los de mayor crecimiento de la red", afirma. Según el ejecutivo, la cantidad de tickets creció un 8% en 2026. La empresa mantiene bajo reserva la facturación y el ticket promedio, que varían por formato y ubicación. Hambückers señala que el salón suele representar una proporción mayor de las ventas en el interior, mientras que en Buenos Aires pesa más el delivery.

"Lo que mejor nos funciona es abrir primero el delivery antes que el salón: nos permite conocer el barrio, entender qué pide la gente y llegar a la apertura con clientes que ya nos esperan", cuenta. En Luján, el reparto empezó en octubre y el salón ya abrió, según confirmó en la entrevista. En Hudson, el delivery funciona desde junio. La cadena vende a través de las principales plataformas y de su tienda en línea, y coordina las campañas de marketing desde la casa central.

La cantidad de tickets de Fabric Sushi subió un 8% en 2026, según el director comercial de la marca - crédito Fabric Sushi

Fabric revisa mensualmente la carta y los precios con ayuda de tableros armados con inteligencia artificial. El equipo mira cuánto se cobra por platos clave en el mercado y sigue las promociones de la competencia para saber cuáles están vigentes, cuánto duran y qué tan agresivas son. "Eso nos permite ajustar precios y promociones sin regalar margen", dice Hambückers.

"Los costos que más presionan son la materia prima, que en una propuesta nikkei no se negocia, los alquileres y la mano de obra", explica. La cadena trabaja con proveedores autorizados y recetas estandarizadas para reducir desperdicios y prever compras. Revisa con frecuencia los indicadores, las ganancias y las pérdidas de cada local, con ayuda de inteligencia artificial para detectar desvíos a tiempo.

Cuánto cuesta abrir una franquicia de Fabric Sushi y qué requisitos pide la marca

Según Hambückers, los u$s2.000 por metro cuadrado son el piso para el montaje llave en mano e incluyen obra civil, mobiliario de salón, equipamiento de cocina, tecnología y software. El deli, de 50 a 80 m², opera con delivery y take away. El formato salón más deli, de 120 a 180 m², suma atención en el restaurante. El de experiencia completa, de 180 a 650 m², reúne salón, deli, barra y espacio para eventos.

En 2024, iProfesional relevó los costos de las franquicias Fabric Sushi, cuando la cadena ofrecía dos formatos de local.

"El canon de ingreso no está incluido en ese valor y no es un número fijo: depende mucho de la zona y del área de exclusividad que se asigna a cada franquiciado, así que se define proyecto por proyecto", dice Hambückers. El canon se suma al desembolso inicial del montaje. Para los pagos de la operación, Hambückers explicó que la zona y el alcance de la exclusividad también se tienen en cuenta al fijar las regalías y el aporte publicitario. Ambos se acuerdan en cada contrato y el ejecutivo no dio montos ni porcentajes, ni precisó si existen otros cargos mensuales por tecnología, administración o servicios. El esquema incluye el acompañamiento permanente de Expansión, Arquitectura y Operaciones.

El inversor debe prever capital de trabajo para cubrir los primeros meses, hasta que las ventas se estabilicen. El monto depende del formato y la zona. Fabric no ofrece financiación propia ni acuerdos bancarios para financiar la inversión. Según Hambückers, los franquiciados acceden a las compras a escala de la red, tanto de insumos productivos como de otros rubros, y a alianzas con bancos como Santander Dining.

"El plazo de recupero también depende de la zona, del formato y del área de exclusividad, así que lo calculamos proyecto por proyecto, con los números de cada ubicación. Preferimos no dar un plazo genérico porque un deli en una zona consolidada y un local de experiencia completa en una ciudad nueva tienen dinámicas muy distintas", explica Hambückers.

La experiencia gastronómica suma, aunque Fabric prioriza a quienes se involucran en el local. Para recomendar una apertura, Hambückers exige "un estudio de mercado que confirme demanda en la zona, un franquiciado con el perfil adecuado, capacidad financiera para sostener la inversión y los primeros meses, y una ubicación que funcione para el formato elegido". Y agrega: "Cuando alguna de esas tres no está, preferimos esperar antes que abrir mal".

El proceso tiene nueve etapas, desde el primer contacto y la evaluación financiera y del perfil hasta el estudio de mercado, la reserva de una zona exclusiva, la elección del formato, la firma del contrato, el proyecto de arquitectura, la obra y la apertura. La dotación se define para cada local según el formato y la ubicación. Una vez abierto, Fabric sigue el desempeño con indicadores, auditorías y visitas de clientes incógnitos.

Antes de abrir, el equipo se capacita durante tres semanas en un local de la red en Buenos Aires. Allí se entrena en cocina y barra, preparación de productos, atención en salón y gestión del delivery. "Esas tres semanas corren por cuenta del franquiciado: viajes, alojamiento y salarios del equipo durante ese período", detalla Hambückers. El ejecutivo recomienda incluir ese gasto en la inversión inicial para que el equipo llegue a la apertura con los procedimientos de Fabric incorporados.

Para avanzar en las ciudades donde todavía no opera, Fabric busca socios que conozcan el mercado local. "Hay ciudades donde la gente ya conoce Fabric porque nos pidió delivery en un viaje o porque vino a Buenos Aires y nos visitó. Ahí la demanda ya existe: lo que falta es el socio local que quiera llevar la marca", concluye Hambückers.