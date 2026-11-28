A mediados de los 80, el contador argentino Hugo Cicchilli le escribió a Roy Jacuzzi con un plan de negocios para fabricar bañeras con hidromasaje en el país. Consiguió la licencia, montó una planta en Tortuguitas y vendió miles de unidades hasta que un incendio destruyó la fábrica en 1991. Su hija Vanina Cicchilli, hoy al frente de Arredobagno junto con su hermana Daniela y sus respectivos maridos, reconstruye en diálogo con iProfesional cómo aquella pyme industrial se convirtió en la representante exclusiva de Jacuzzi en la Argentina. Tras el auge de los 90, cuando al salón de ventas llegaban futbolistas y figuras del espectáculo, la firma busca ampliar su público con equipos de distintos precios y una apuesta por el uso familiar.

En la historia del hidromasaje Jacuzzi, todo empezó con una necesidad familiar. En los años 40, Cándido Jacuzzi ideó una bomba para llevar la hidroterapia a la bañera de su hijo Kenneth, que tenía artritis reumatoide. Los hermanos, inmigrantes italianos en Estados Unidos, ya trabajaban con bombas agrícolas. En 1956 la familia empezó a vender la bomba portátil J-300 y en 1968 Roy Jacuzzi desarrolló la bañera con jets integrados, llamada Roman. En el relato de Vanina, todo empezó con "un padre que quería aliviar a su hijo".

El nombre se hizo tan familiar que hoy se dice "un jacuzzi" para hablar de un hidromasaje, incluso cuando el equipo es de otra marca. Sin embargo, en la oferta de Jacuzzi en la Argentina hay bañeras con hidromasaje y minipiscinas, que se usan de manera distinta. En la Argentina pasó algo parecido con Pelopincho, sinónimo de pileta de lona.

Cicchilli venía de trabajar como ejecutivo en Bunge & Born. También había tenido un astillero, donde adquirió experiencia con el plástico reforzado con fibra de vidrio. Cuando se desvinculó, evaluó distintos usos para el material, entre ellos los baños químicos. Otra opción fueron las bañeras con hidromasaje. "El hidromasaje estaba teniendo un crecimiento muy explosivo afuera", recuerda Vanina.

Fue alrededor de 1985, cuando ella tenía ocho o nueve años, que Cicchilli le escribió a Roy Jacuzzi y le presentó un plan de negocios para fabricar en la Argentina bañeras con hidromasaje bajo licencia de la marca.

La respuesta, recuerda su hija, llegó rápido. Su padre tenía un predio en Tortuguitas y allí montó la fábrica. Durante más de cuatro año, produjeron bajo licencia con diseños locales y materiales nacionales. Con el tiempo sumaron componentes importados, como las motobombas, y modelos similares a los de Jacuzzi Chile. Vendían a través de comercios del rubro, como Mercado de Materiales y Barugel Azulay. "Mi papá se pasaba todo el día con los vendedores", recuerda. En los viajes a exposiciones y fábricas de Italia y Estados Unidos buscaba qué incorporar a la producción.

Las primeras bañeras bajo licencia se fabricaron en Tortuguitas con diseños y materiales argentinos - crédito Gentileza Arredobagno

Pero una mañana de 1991, cerca de las ocho, la fábrica de Tortuguitas ardió en llamas. Vanina cuenta que un barril de acetona cayó sobre una estufa y el fuego se propagó en minutos. "Me acuerdo que mi papá iba por la ruta 8 y contaba que ya veía el humo", cuenta. Había operarios adentro, pero ninguno resultó herido.

La planta quedó destruida y, para peor, tenían vendida por adelantado la producción de unos seis meses. Empezaron a entregar lo que quedaba en otro depósito. Para cubrir el resto recurrieron a una línea estadounidense que el empresario había descubierto en sus viajes y que recién estaban empezando a importar. "Por supuesto, era de un costo mayor, pero de todas formas se cumplió con todos", dice. También recuerda que, a partir de ahí, la venta de bañeras Jacuzzi pasó a apoyarse en la importación y pudieron conservar al equipo, que entonces rondaba las 40 personas.

Del salón de los famosos a la búsqueda de un público más amplio

Las bañeras estadounidenses que les permitieron cumplir con los pedidos cambiaron el negocio. "Algunos modelos eran esquineros y tenían luces o cascadas; cosas que todavía acá no se veían", dice Vanina. Según recuerda, podían costar el doble o más que los que habían fabricado en Tortuguitas. Los distribuidores vieron difícil venderlas al volumen anterior y Arredobagno abrió su propio salón de ventas en avenida Galván, en Saavedra. Cicchilli también ofreció a los arquitectos un descuento del 50% si compraban una bañera para su casa. La idea, explica su hija, era que pudieran recomendarla después de haberla usado.

Por el salón pasaban futbolistas y figuras del espectáculo. Vanina se acuerda de Ramón Díaz, que avisaba que iba a pasar a ver los equipos cuando se hizo su casa en Highland. También cuenta que Diego Maradona tenía uno en su casa de Devoto y menciona a Marley entre los clientes de larga data. "Tuvo un auge en ese momento de producto de lujo", recuerda.

Vanina y Daniela estudiaron Administración de Empresas en la UBA mientras trabajaban en la firma. Vanina entró a los 18 años y se volcó al área comercial y de producto. Daniela tomó la administración. Cuando llevaba a los técnicos a instalar equipos en barrios privados, Vanina aprovechaba el viaje para buscar clientes. "Dejaba el técnico en la obra y me iba a recorrer todas las casas. Entonces tomaba nota de todas las obras, los teléfonos de los arquitectos y después los llamábamos para ofrecerles los hidromasajes".

A fines de los 90, cuenta Vanina, a los modelos estadounidenses se sumaron los de Jacuzzi Italia, con diseños más depurados y cabinas de ducha con distintas funciones. El salón de Galván les quedó chico y en 2001 se mudaron a un edificio propio de cuatro pisos, también en Saavedra. Para entonces, Vanina calcula que vendían unas 200 bañeras al mes.

A comienzos de la década siguiente, depender de equipos importados volvió a plantearles un problema. Bajo el esquema de compensación impulsado por Guillermo Moreno, las empresas buscaban exportar para poder seguir importando. Cicchilli conocía a un excompañero de facultad que vendía monturas de cuero a Francia y cuyo taller estaba en dificultades. Según cuenta Vanina, se asociaron por un tiempo, ayudaron a sostener el taller y con esas exportaciones consiguieron cupo para seguir trayendo equipos.

Cómo Jacuzzi busca ampliar su público con las minipiscinas

Durante la pandemia, Cicchilli dejó la gestión diaria. Para entonces, Vanina, Daniela y sus maridos ya llevaban años trabajando al frente de la empresa. En aislamiento por la cuarentena, con la gente buscando qué comprar para disfrutar en casa, se disparó la demanda de minipiscinas. "La primera vez en 30 años que tuvimos un quiebre de stock fue en pandemia", recuerda Vanina.

Con la pandemia, la demanda de minipiscinas causó el primer quiebre de stock de la firma en 30 años - crédito Gentileza Arredobagno

La bañera que había sostenido el negocio durante años fue perdiendo peso frente a la minipiscina. Vanina explica que la bañera se llena cada vez que se usa. En los modelos de minipiscina que describe, el agua queda en el equipo y se pueden programar el filtrado y la calefacción. Para patios y terrazas también hay modelos compactos de piletas hechas con contenedores.

Hoy calcula que venden entre 40 y 50 minipiscinas al mes entre las líneas de Brasil y Estados Unidos. Hoy Arredobagno tiene 25 empleados y, según estima Vanina, la fabricación local representa alrededor de la mitad del negocio ya que en su carpintería desarrolla saunas de marca propia.

Ahora Arredobagno busca ampliar el público de Jacuzzi con productos de distintos precios y otra forma de mostrar para qué se usan. La línea brasileña de minipiscinas es, en palabras de Vanina, "la puerta de entrada" a ese segmento. En la entrevista, la empresaria ubicó el precio inicial de las bañeras con hidromasaje en $2 millones y el de las minipiscinas en $8 millones. Para quienes evalúan equipar el patio o el jardín, otro gasto a considerar es el costo de mantener una pileta durante el verano.

En 2026, después de 25 años en el edificio de Saavedra, la familia trasladó las oficinas y el salón de ventas al Parque Industrial Tigre, donde ya tenía su depósito. Allí exhibe más de diez minipiscinas. Vanina cuenta que los clientes se sientan en los equipos vacíos para probar cómo les quedan el respaldo y la reposera. Una vez instalados, la empresa los atiende con servicio técnico y provisión de repuestos. "Tenemos productos que están instalados hace más de 20 años y el producto sigue funcionando", concluye.