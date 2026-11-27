La empresa busca un apoyo mayor a su plan y ordenar la deuda con ARCA para poder revertir la situación que ya registra demoras en plantas y entregas

Con un historial de crisis y cambios de control, OCA busca un acuerdo para asegurar su continuidad operativa en el tiempo.

La empresa enfrenta una enorme deuda fiscal, grave falta de liquidez y conflictos laborales que impactan seriamente sus operaciones y entregas.

OCA logró una prórroga clave para negociar su pasivo concursal de $100.000 millones con acreedores, evitando una instancia de salvataje inminente.

OCA, la mayor operadora postal privada de la Argentina, logró obtener una prórroga para continuar negociando con sus acreedores y buscar una salida para un pasivo que, cuando se presentó en concurso, superaba los $100.000 millones.

La empresa obtuvo una decisión favorable a su pedido de extender ese plazo en el marco del concurso preventivo de acreedores que tramita bajo el expediente "OCA Log S.A. s/concurso preventivo", que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 22 a cargo de la jueza María Agustina Boyajian Rivas.

La decisión se tomó durante la audiencia informativa del pasado 26 de noviembre en el expediente, en donde los integrantes de la sindicatura que tramitan el proceso concursal dieron su conformidad al pedido y la jueza concedió la extensión solicitada por la empresa.

A partir de esas opiniones, la magistrada le concedió 45 días hábiles desde el 3 de diciembre próximo, fecha en la que vencía el período de exclusividad original que le permite a la empresa tener la iniciativa para negociar una propuesta de pago con sus acreedores.

Al atravesar la feria judicial de enero, ese plazo representa casi 100 días corridos y se extiende en la práctica hasta marzo del año próximo.

Si durante ese plazo, una sociedad anónima no consigue las mayorías, la ley contempla una instancia de salvataje en la que acreedores y otros interesados pueden inscribirse para formular propuestas.

Esa etapa no implica una quiebra automática, aunque puede quitarle a la compañía la exclusividad para negociar.

En ese sentido, el período adicional que lograron obtener los abogados que representan a OCA en el proceso concursal le permite a la empresa mantener abierta la posibilidad de reunir los respaldos antes de llegar a esa instancia.

En la audiencia, la operadora postal informó que tenía la conformidad de 100 acreedores para aprobar su propuesta de reestructuración, además de haber informado que seguía negociando con los restantes tenedores de su deuda.

La empresa debe cumplir con los postulados de la Ley de Concursos y Quiebras que exige que, en cada categoría, tenga el respaldo de la mayoría absoluta de los acreedores habilitados para votar y de al menos dos tercios del capital computable.

El pasivo fiscal y la falta de liquidez

Al presentar su pedido de concurso preventivo, en febrero de 2025, OCA declaró un pasivo de 100.000 millones de pesos

Cerca del 80% de ese monto correspondía a obligaciones fiscales, principalmente con ARCA, mientras que el resto incluía deudas con proveedores y prestadores de servicios, además de reclamos de organismos provinciales y municipales.

Entre los organismos públicos que figuraban en las nóminas del expediente estaban la Dirección General de Rentas de Tucumán, la administración provincial de Santa Fe y municipios como Avellaneda y La Plata.

En esa presentación, OCA sostuvo, además, que distintas dependencias estatales le adeudaban más de $11.500 millones por servicios prestados y advirtió que esos atrasos y las demoras de clientes privados reducían el flujo de fondos disponible para cumplir con sus propias obligaciones.

De hecho, la empresa atribuyó su situación a la acumulación de obligaciones fiscales, el aumento de los costos operativos, la pérdida de clientes estratégicos y la falta de inversión en distintas áreas.

También afirmó que había alcanzado un superávit operativo hacia mediados de 2024, aunque las restricciones de capital de trabajo le dificultaban sostener la actividad y atender el pasivo.

Por qué la Justicia rechazó primero el concurso preventivo de OCA

El proceso preventivo tuvo un recorrido judicial complejo ya que, en un primer momento, el juzgado que intervino inicialmente en la causa rechazó el pedido de OCA en abril de 2025.

Entre sus objeciones señaló diferencias entre los estados contables, los listados de acreedores y la documentación presentada y también cuestionó que la compañía haya acreditado la cesación de pagos.

En mayo de ese año, la Cámara Comercial revocó el rechazo y ordenó abrir el concurso, tras considerar atendibles las explicaciones de OCA sobre la mora fiscal y previsional, las ejecuciones tributarias y los embargos bancarios.

También tomó en cuenta la documentación actualizada que la compañía había presentado durante la apelación, sin adelantar una definición final sobre la validez de su situación económica.

En junio se abrió formalmente el procedimiento y se convocó a los acreedores para que presentaran sus créditos ante la sindicatura.

De ese modo, el concurso permitió concentrar en un expediente la verificación de las deudas y la negociación de una salida, mientras la compañía continuaba con sus servicios.

El rechazo de ARCA a la propuesta de pago fiscal de OCA

El 24 de noviembre pasado, la jueza había resuelto que el voto de ARCA no se computara para determinar si OCA reunía la mayorías necesarias para aprobar la propuesta, con la condición de que la empresa acreditara el inicio del trámite para obtener la conformidad fiscal.

Dos días después, durante la audiencia informativa de este 26 de noviembre, ARCA comunicó que había rechazado por defectos formales la presentación que OCA había enviado de forma digital, en la cual había solicitado la conformidad del organismo para un plan de pago e sus obligaciones fiscales, según procedimiento de la Resolución General 5873/2026.

Esa norma establece cómo las compañías concursadas presentan sus planes de pago fiscal y piden la conformidad de ARCA para avanzar con el acuerdo.

El régimen de facilidades aplicable a deudores concursados exige, además, que la propuesta ante el organismo se tramite sin quitas ni esperas.

El conflicto salarial alcanza las entregas

La prórroga obtenida en el concurso preventivo le dio más tiempo a OCA para seguir negociando con ARCA y con el resto de los acreedores que todavía no adhirieron a su promesa de reestructuración.

La audiencia informativa también expuso el frente laboral ya que la jueza pidió a OCA que reforzara sus esfuerzos para pagar las remuneraciones adeudadas y otras obligaciones pendientes con los trabajadores.

En este sentido, la empresa se comprometió a cumplir en el corto plazo con esa sugerencia que también manifestó la Asociación de Empleados de Correos Privados de la República Argentina, que describió las dificultades que generan las demoras salariales y pidió que esos pagos fueran una prioridad.

La entidad dijo que no advertía entonces un conflicto activo promovido por los trabajadores, aunque señaló que los atrasos afectaban su capacidad para sostenerse.

OCA vinculó esos problemas con la diversidad de sindicatos y las distintas situaciones laborales y también informó que se habían producido paralizaciones parciales en algunas plantas y problemas con clientes por demoras en la distribución.

La compañía dejó planteado que la situación laboral ya incidía en el servicio que presta, justo en momentos en que el Sindicato de Camioneros reclama el pago completo de los salarios y dispuso la realización de jornadas de protesta de seis horas, un día sí y otro no, hasta que se completaran los pagos.

En cuanto a la negociación de la deuda de OCA, en una audiencia laboral que se llevó a cabo el 20 de noviembre pasado en la sede de la Secretaría de Trabajo, representantes de la empresa dijeron que esperaban depositar el 30 de noviembre el 50% de los salarios que aún adeudaban a trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trató de una respuesta al gremio que dirige Pablo Moyano que denunció pagos fraccionados, a pesar de que la empresa sostuvo públicamente que no adeudaba salarios y que había tenido demoras puntuales en las entregas.

Los reclamos también alcanzaban a transportistas tercerizados que trabajan con vehículos propios para OCA en algunas ciudades en donde se denunciaron atrasos de dos meses o más y retuvieron servicios por falta de pago.

Las demoras repercutieron en la distribución de paquetes y llegaron a comercios que habían despachado ventas del CyberMonday.

Cuántos vehículos tiene OCA y quiénes son los accionistas de COC Global

Cuando COC Global Enterprise anunció su ingreso como accionista mayoritario, en diciembre de 2025, OCA informó que tenía 760 puntos de atención y más de 3.500 vehículos.

Esa red da dimensión a la operación que la empresa debe sostener mientras negocia el reordenamiento de su pasivo.

Hasta ese cambio de control, OCA estaba bajo el control del grupo NMBV, cuyo principal accionista era Claudio Espinoza, también vinculado con Flecha Log y quien, luego de esa operación de venta, continuó como accionista y presidente del directorio.

Por su parte, COC Global, encabezada por Leonardo Scatturice, presentó su ingreso como parte de un plan de expansión y de posibles sinergias con Flybondi y OCP Tech.

Una historia de concursos y cambios de control

Los problemas que ahora debe resolver la justicia se refieren a una empresa que nació en Córdoba en 1957 y atravesó sucesivos cambios de control.

Fue estatizada en la década de 1970 y luego volvió al sector privado para quedar, más tarde ligada a Alfredo Yabrán, pasar al Exxel Group y, después de la crisis de 2001, quedar en manos de bancos acreedores.

En 2013 el ya fallecido empresario Patricio Farcuh tomó el control con respaldo de Camioneros pero tras una disputa financiera, el sindicato llegó a intervenir la empresa en 2016.

Luego OCA quedó vinculada al grupo Clear, de Cristóbal López, antes de pasar al control de Espinoza y, finalmente, de COC Global.

El antecedente concursal más reciente antes del proceso actual fue la quiebra con continuidad operativa decretada en 2019, luego de una convocatoria iniciada en 2017.

En aquel momento, la deuda informada era de $4.494 millones en pesos de 2019, el 80% con la entonces AFIP, monto al que se sumaban más de $2.300 millones de pasivo post concursal con el organismo y deudas bancarias por otros $1.300 millones.

En su presentación de 2025, OCA describió parte de las obligaciones recibidas de esa etapa como "pasivos encubiertos" y mencionó la pérdida de clientes y la falta de inversión entre los factores que habían debilitado su estructura.