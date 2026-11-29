Uno es abogado, el otro economista, y juntos pensaron un modelo de negocio para que los deliverys puedan acceder a motos o choferes de apps a autos

Los hermanos Tomás y Juan Manuel Manfroni son usuarios de plataformas de delivery desde hace mucho tiempo. Les encanta pedir comida o hacer compras sin moverse de su casa. De tanto hacer pedidos hicieron casi un estudio de mercado con los riders y detectaron sus necesidades. Así nació la fintech Gurpi, una empresa que financia motos, celulares y autos a personas sin historial crediticio. Lo más interesante es cómo se las ingeniaron para arrancar sin plata.

Tomás es economista y Juan Manuel es abogado, juntos pensaron un modelo de negocio para que los ciclistas puedan acceder a una moto y así, poder hacer mejor su trabajo. Era necesario comprarlas para poder venderlas financiadas, pero no disponían de un capital para invertir.

Cómo nació Gurpi, la fintech que presta plata a deliverys y choferes de app

Después de mucho pensar y re pensar el tema, surgió la idea salvadora. Juan Manuel contó a iProfesional: "Con mi hermano abrimos cuentas en varios bancos, como la empresa empezaba no teníamos acceso al crédito. Gracias a nuestro buen historial crediticio sacamos 12 tarjetas de crédito y en un mismo día, casi una misma mañana compramos 30 motos, gracias al Ahora12. Simultáneamente, las financiábamos a nuestros clientes al mismo plazo, aunque con pagos semanales. Fue una estrategia arriesgada, pero también ingeniosa: era la herramienta que teníamos para hacer viable el proyecto. Emprender sin capital es difícil, pero si la idea funciona y hay determinación, luego aparecen alternativas de financiación. Muchos emprendedores recurren a sus propias tarjetas para compensar la falta de crédito".

El paso siguiente era salir a buscar clientes, sabían de antemano que muchos no estaban ni bancarizados, ni tenían garantías, pero era necesario encontrarlos. "Hicimos convenios con casi todas las apps de delivery para que promocionen a Gurpi como una alternativa para acceder a una moto. A diferencia del crédito tradicional, que suele exigir recibos de sueldo, historial bancario y garantías convencionales, hacemos la evaluación de los potenciales clientes con un motor de riesgo propio que analiza, entre otras variables, el desempeño laboral del solicitante como repartidor, sus antecedentes crediticios y su capacidad futura de generar ingresos con su nueva herramienta de trabajo", contó Tomás que es cofundador y director de finanzas.

La fintech presta plata a repartidores para que compren su moto o celular - crédito Foto oficial

Para acceder a una moto de 110 cc hay que dar un anticipo de $190.000 y 52 cuotas semanales de $72.000, que incluyen el seguro. Los valores varían según el modelo elegido. Los creadores de Gurpi explican que: "Los riders abonan el crédito con una TNA de 120-140% según la moto, similar a la de un préstamo personal bancario y un 50% menor que las tasas de las fintech tradicionales. El proceso de solicitud y otorgamiento del financiamiento es digital con entrega inmediata del vehículo. El pago de las cuotas es voluntario mediante una transferencia bancaria y, al completar todos los pagos, el usuario obtiene la titularidad del vehículo".

Proyectan cerrar 2026 con más de 3.000 motos vendidas

La pregunta es qué pasa si el rider se enferma, se le rompe la moto o se la secuestran y no llega a pagar la cuota. Juan Manuel detalló: "La asistencia de Gurpi es tanto mecánica como administrativa. Tenemos una red de talleres barriales donde financiamos las reparaciones y también ayudamos con trámites como duplicados de patentes ante pérdidas o el retiro de vehículos de playas judiciales, si por alguna cuestión menor se les secuestró la moto. Además, otorgamos semanas de gracia ante enfermedades que les impidan trabajar. En definitiva, buscamos darles el soporte necesario para que puedan seguir generando ingresos. Si la moto está en el taller y el repartidor no puede trabajar, no cobramos la cuota durante ese período. También ofrecemos hasta dos semanas de gracia por enfermedad".

El olfato de los hermanos Manfroni funcionó: arrancaron en febrero del 2023 y colocaron alrededor de 100 motos en el primer año, en 2024 pasaron a 400, en 2025 llegaron a 2.000 y proyectan cerrar el 2026 vendiendo 3.000 motos.

La baja tasa de morosidad los entusiasmó para buscar otros productos para financiar. Tomás contó: "La morosidad se mantiene en torno al 4,5%. Además, 3 de cada 5 de nuestros clientes nunca habían tenido antes un producto financiero, por lo que para muchos Gurpi representa su primera experiencia de acceso al crédito".

Lanzaron el leasing de autos: se requiere un anticipo de $1,9 millones y 156 cuotas semanales de $421.421, equivalentes a 36 meses. Cuentan con una flota de 40 autos, pero el foco está en las motos.

Otra necesidad de los trabajadores de delivery son los celulares. "Hicimos una primera experiencia con la financiación de celulares y actualmente estamos rediseñando el producto para relanzarlo con una oferta más amplia de dispositivos", adelantó Juan Manuel.

La clave de este negocio la sintetiza en pocas palabras: "Identificamos un segmento financieramente subatendido, con una sólida capacidad de pago cuando tenía a disposición las herramientas necesarias para trabajar. Además nos motivó el impacto social del proyecto: la posibilidad de construir un negocio rentable y sostenible que, al mismo tiempo, contribuya a mejorar las oportunidades económicas de sus clientes", explicó el abogado Manfredi.

Por ahora ni las bicicletas eléctricas, ni los scooters están en la mira de la fintech. "Entendemos que no son los vehículos más eficientes para los repartidores, pero no descartamos algunas alternativa en el futuro", puntualizó Tomás.