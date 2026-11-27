A menos de un mes de que Metalfor solicitara la apertura de su concurso preventivo de acreedores, los problemas financieros de la histórica fabricante de maquinaria agrícola cordobesa también alcanzan a otra de las compañías que adquirió en los últimos años. Se trata de Radiadores Prats, una firma industrial con siete décadas de trayectoria en Marcos Juárez, que acaba de informar a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que no afrontará el próximo vencimiento de sus obligaciones negociables (ON), correspondiente a una emisión por $2.800 millones.

La compañía, cuyo paquete accionario fue adquirido en su totalidad por Metalfor en 2021, registra deudas por más de $5.800 millones con entidades financieras y sociedades de garantía recíproca, acumula cheques rechazados por más de $192 millones y enfrenta una ejecución judicial iniciada por un fondo común de inversión por dos pagarés en dólares impagos. En el marco de esa causa, la Justicia comercial ordenó embargos sobre sus cuentas bancarias.

En una comunicación fechada el 26 de noviembre y firmada por su presidente, Eduardo Alberto Borri, Radiadores Prats informó que "la Sociedad no realizará el pago correspondiente al octavo servicio de intereses y tercera cuota de amortización (equivalente al 33% del capital) prevista para el 28 de noviembre de 2026".

De esta manera, la fabricante dejará de afrontar un vencimiento de $924 millones de capital, más los intereses correspondientes. Sin embargo, como los títulos fueron emitidos bajo el régimen PyME CNV Garantizada, serán los cinco bancos que avalaron la operación los que deberán responder frente a los inversores.

Las obligaciones negociables fueron colocadas el 28 de noviembre de 2024, con un plazo de dos años y una tasa de interés variable vinculada a la BADLAR privada. Según el prospecto de emisión, los fondos podían destinarse íntegramente a financiar capital de trabajo, incluyendo la compra de mercadería, el pago a proveedores y el otorgamiento de financiamiento a clientes.

Las entidades que deberán afrontar el pago son:

Banco Supervielle : principal garante de la emisión, con el 35,71%

: principal garante de la emisión, con el 35,71% Banco Provincia de Buenos Aires : 17,86%

: 17,86% Banco de Servicios y Transacciones (BST) : 17,86%

: 17,86% Banco Hipotecario : 17,86%

: 17,86% Banco Comafi: concentra el 10,71% restante

Radiadores Prats acumula deudas millonarias y enfrenta embargos judiciales

Según los últimos datos disponibles en la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), correspondientes a septiembre, Radiadores Prats registraba compromisos por $5.862 millones con 19 entidades. Más del 84% de ese monto estaba clasificado en las categorías de mayor riesgo crediticio, correspondientes a las situaciones 3, 4 y 5.

Su principal acreedor es el Banco Provincia de Buenos Aires, con $1.642 millones, seguido por Supervielle, con $1.319 millones; BST, con $870,5 millones; Hipotecario, con $623,2 millones; Comafi, con $381,3 millones, y Mariva, con $368,5 millones.

Entre las entidades que presentan una clasificación más comprometida aparecen ICBC y Santander, ambas en situación 4 (alto riesgo de insolvencia), mientras que el Nuevo Banco de Santa Fe registra acreencias por $67,4 millones en situación 5 (irrecuperable), con 259 días de atraso.

A esto se suma el deterioro de su cadena de pagos. La compañía acumula 55 cheques rechazados por $192,3 millones, de los cuales abonó apenas 12 por casi $34 millones. De esta manera, todavía tiene pendientes de regularización documentos por más de $158 millones.

Pero las dificultades financieras de Radiadores Prats comenzaron bastante antes del pedido de concurso de Metalfor. Según documentación judicial a la que accedió iProfesional, en agosto de este año SBS Asset Management inició un juicio ejecutivo contra la fabricante cordobesa por el incumplimiento de dos pagarés electrónicos por u$s120.000 cada uno, cuyos vencimientos operaron el 17 y el 22 de julio de 2025.

La administradora, que actúa en representación del fondo común de inversión SBS Pymes, reclama el pago de los u$s240.000 de capital, más intereses moratorios del 8% anual, gastos y costas judiciales.

El expediente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°11, a cargo del juez Fernando Saravia, quien el 28 de agosto ordenó librar un mandamiento de intimación de pago, embargo y citación de remate por el capital reclamado, más otros u$s120.000 estimados para eventuales accesorios.

En la misma resolución, el magistrado dispuso el embargo de los fondos presentes y futuros de Radiadores Prats en Banco Galicia, Macro y Supervielle, hasta cubrir un total de u$s360.000.

Qué es Radiadores Prats y cuándo la compró Metalfor

La historia de Radiadores Prats se remonta a 1956, cuando comenzó a funcionar como un emprendimiento unipersonal dedicado a la fabricación de radiadores en Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Con el paso de los años, amplió su capacidad industrial y diversificó su producción hacia otros segmentos.

En la década del 90 incorporó tecnología para el procesamiento de chapas y comenzó a desarrollar productos destinados al sector agropecuario, entre ellos tolvas autodescargables, cabezales para cosechadoras y acoplados de cereales.

En 2021, Metalfor adquirió la totalidad del paquete accionario de Radiadores Prats, una operación que le permitió ampliar su estructura productiva y sumar capacidad industrial.

Según explicó la propia compañía en el prospecto de emisión de sus obligaciones negociables de noviembre de 2024, el objetivo de la adquisición fue "agregar capacidad de producción y potenciar los productos incorporando tecnología y recursos".

Al momento de esa emisión, Radiadores Prats contaba con 73 empleados y destinaba la mayor parte de sus recursos a la fabricación de maquinaria agrícola y agropartes, aunque también producía radiadores para el mercado de reposición de tractores, productos especiales para el sector petrolero y prestaba servicios de corte y plegado de chapas para otras industrias.

Metalfor, entre el concurso de acreedores, los despidos y las deudas millonarias

Los problemas de Radiadores Prats se conocen en momentos en que su compradora atraviesa una de las etapas más complicadas de sus más de cinco décadas de trayectoria. El pasado 3 de noviembre, Metalfor confirmó que había solicitado la apertura de su concurso preventivo ante los tribunales de Marcos Juárez, luego de varios meses de dificultades para cumplir con sus compromisos financieros y laborales.

En aquella oportunidad, la fabricante de pulverizadoras explicó que la decisión tenía como objetivo "proteger la continuidad de la compañía", ordenar sus obligaciones dentro del marco previsto por la ley y evitar que acciones individuales continúen afectando el patrimonio y la capacidad operativa de una empresa que sigue produciendo, vendiendo, entregando equipos y atendiendo a sus clientes.

Según los últimos saldos informados por las entidades financieras ante el BCRA, correspondientes principalmente a septiembre, Metalfor acumulaba compromisos por aproximadamente $49.530 millones, con Banco Nación, Banco de Córdoba, BST y Supervielle entre sus principales acreedores.

En paralelo, al momento de solicitar su concurso, registraba 1.178 cheques rechazados por casi $9.500 millones, de los cuales había regularizado menos del 15% del importe total.

La situación financiera de Metalfor ya había encendido las alertas de las calificadoras de riesgo. En agosto, FIX SCR confirmó y retiró su calificación crediticia en la categoría CC(arg), que refleja una elevada vulnerabilidad frente al incumplimiento de sus obligaciones.

Según el informe de la calificadora, al cierre de junio de 2026, Metalfor registraba una deuda financiera ajustada de $142.876 millones. Por entonces, disponía de apenas u$s2,2 millones entre efectivo e inversiones de corto plazo, frente a compromisos financieros de corto plazo por u$s40,2 millones.

En este marco, mientras Metalfor busca reorganizar sus obligaciones a través de la Justicia, Radiadores Prats deberá recurrir a las garantías bancarias para afrontar el último vencimiento de capital de sus obligaciones negociables. Fuentes del sector advierten que, ante el volumen de endeudamiento, los embargos judiciales y los incumplimientos en la cadena de pagos, la compañía también estaría cerca de solicitar su concurso preventivo de acreedores.