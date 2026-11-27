La historia del empresario Roberto Goldfarb, quien pasó de tener un local de 80m2 a una cadena de supermercados en todo el país

Roberto Goldfarb, fundador de la cadena de supermercados Diarco, tomó una decisión que marcaría su vida cuando apenas tenía 13 años: abandonar el colegio y empezar a trabajar. Hoy, a sus 78 años, comanda una de las cadenas mayoristas más importantes del país.

La historia de Goldfarb no es la de un ascenso lineal. Es la de un hombre que se fundió múltiples veces antes de lograr abrir un negocio de apenas 80 metros cuadrados con mercadería prestada.

Ese local diminuto fue el punto de partida de una expansión que hoy alcanza alrededor de 92 sucursales en todo el territorio argentino.

El empresario repasó su trayectoria en una entrevista con el programa La Raíz, de AURA Stream. Allí desgranó cada quiebra, cada traición y cada resurrección empresarial.

Los inicios en La Paternal y la primera quiebra

Goldfarb nació en 1948 en La Paternal, en la Ciudad de Buenos Aires. A los 13 años, en 1961, empezó a trabajar en la maderera de su padre, dejando atrás las aulas para sumergirse en el mundo comercial.

Con 21 o 22 años dio el primer salto: se independizó y abrió una mueblería junto a un socio. La sociedad parecía prometedora hasta que instalaron una fábrica de muebles.

Fue entonces cuando llegó la primera quiebra. Perdió todo lo invertido y debió replantear su futuro.

Probó con distintos negocios. Volvió a trabajar con su familia buscando estabilidad. Pero a los 30 años tomó una decisión definitiva: independizarse nuevamente, esta vez sin red de contención.

La crisis económica de 1980 no perdonó. Perdió gran parte del capital que había logrado acumular en esos años de esfuerzo.

La traición de un socio que lo dejó sin nada

Para intentar resurgir de las cenizas, Goldfarb se asoció con su mejor amigo. Con el poco dinero que le quedaba y la ayuda crucial de dos proveedores, abrieron un negocio de bebidas y chocolates.

El local medía apenas 4 metros de ancho por 20 de largo. Era chico, pero era un comienzo.

Sin embargo, al regresar de unas vacaciones con su familia, Goldfarb encontró una escena devastadora. "Cuando volví, el negocio estaba vacío. Mi amigo se había quedado con todo lo que había", recordó el empresario.

La traición lo dejó en la ruina nuevamente. Dos proveedores decidieron confiar en él una vez más: le prestaron mercadería para que pudiera reabastecer el local y volver a empezar desde cero.

Goldfarb empezó a comprar productos en mayoristas para revenderlos en los almacenes de la zona. Era un modelo simple pero efectivo.

De 80 metros cuadrados a un galpón durante la guerra de Malvinas

Las ventas comenzaron a crecer de manera constante. Goldfarb notó que había demanda y decidió dar un paso más grande: alquiló un depósito de 350 metros cuadrados.

Durante la guerra de Malvinas, el negocio pegó un salto inesperado. La demanda de alimentos se disparó de forma dramática.

"Estuve los dos meses de la guerra, no me alcanzaban las manos para despachar la mercadería", recordó el comerciante. Ese momento crítico del país se convirtió en una oportunidad para consolidar su emprendimiento.

Con las ganancias de ese período pudo comprar un galpón propio de 750 metros cuadrados. Por primera vez en años, tenía un espacio en propiedad.

El gran salto: 18.000 metros cuadrados en Bajo Belgrano

Tan solo tres años después de abrir Diarco, en 1983, Goldfarb dio el golpe definitivo. Alquiló un establecimiento de 18.000 metros cuadrados cubiertos en el Bajo Belgrano, donde antiguamente funcionaba una fábrica de Fiat.

Ese espacio enorme le permitió pensar en grande. Ya no era un comerciante con un local: era el dueño de una operación mayorista de escala.

Con el paso de las décadas, la compañía siguió creciendo hasta superar las 100 sucursales en su momento de máxima expansión.

Diarco se convirtió en un jugador clave del mercado mayorista argentino, con presencia en múltiples provincias.

Los cierres recientes y la preocupación por el consumo

Sin embargo, Goldfarb reconoció que las dificultades económicas de los últimos años lo obligaron a reducir la cantidad de locales. "Cerramos como 20 entre grandes, mayoristas y minoristas", afirmó.

Hoy la cadena cuenta con alrededor de 92 sucursales, un número que sigue siendo significativo pero que refleja el impacto de la crisis.

El empresario expresó su preocupación por el presente del sector. "En este momento está la gente con un estado de ánimo que no da ganas de consumir nada", señaló sobre el contexto actual del mercado.

A sus 78 años, Goldfarb sigue al frente de Diarco, una empresa que nació de la nada y sobrevivió a quiebras, traiciones y crisis económicas que hundieron a muchos otros comercios en el camino.