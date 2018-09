Apoyo en plena crisis Elisa Carrió tras el discurso de Macri: "No es época de tibios ni de cobardes"

Dijo que no fue "a Olivos porque hablan pavadas durante horas y nadie decide nada" y que su relación con el Presidente "es espectacular"

La diputada nacional y cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, siempre da que hablar.

Fue la principal ausente en las reuniones que durante el fin de semana se realizaron en la Quinta Presidencial de Olivos.

"No fui a Olivos porque hablan pavadas durante horas y nadie decide nada", se justificó la legisladora y aliada de Gobierno.

Este lunes, tras el anuncio presidencia y la reestructuración del gabinete, a través de un tuit, Carrió respaldó a Mauricio Macri: "Fuerza Presidente. La Coalición Cívica lo apoya, apoyando a la República, no es época de tibios ni de cobardes".

No es el primer gesto de respaldo a Macri, aunque existe tensión.

Pese a no participar de las negociaciones para la conformación del nuevo Gabinete, Carrió aclaró: "Nuestra relación es más que espectacular".

La diputada se manifestó de esa forma desde los tribunales de Comodoro Py para presentar una demanda y desde allí habló por primera vez de los anuncios realizados por el Presidente.

"Mi relación con el Presidente es más que espectacular. Cuando yo me enojo es una actuación. Yo estaba en mi casa, separando zapatos viejos para tirar, mientras negociaba con Olivos porque yo a Olivos no voy", aseguró Carrió. Ante la repregunta, contestó: "Yo a Olivos no voy porque hablan pavadas durante horas y nadie decide nada".

"Lilita" renovó su defensa de los vicejefes de gabinete Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, quienes fueron desplazados este lunes.

Dijo que ambos salieron de la gestión por elección propia. "Ellos decidieron alejarse porque estaban muy desgastados por el círculo rojo", analizó.

Fuerza Presidente @mauriciomacri. La Coalición Cívica lo apoya, apoyando a la República, no es época de tibios ni de cobarde. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 3 de septiembre de 2018

Luego, la diputada nacional disertó ante empresarios en la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y allí volvió a apoyar al Presidente. En un encendido discurso apuntó contra quienes, según su óptica, quieren dar un golpe de Estado al Presidente: "Yo les digo a los militantes golpistas: acá nos sacan como en la Casa de la Moneda en Chile. Si quieren hacer el golpe me van a sacar muerta de la Casa Rosada. Pero yo viva no salgo y Macri tampoco", afirmó.

A la vez, pidió a las Pymes "confiar" en el mandatario nacional y dijo que Macri "no es un presidente débil, es un presidente que es ingeniero" y "está acostumbrado a guardar sus sentimientos". "Estar con el hijo de (Franco) Macri padre fue el mayor esfuerzo humano que hice", subrayó Carrió.

Carrió denunció a Lorenzetti

La diputada nacional Elisa Carrió denunció penalmente al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, por el funcionamiento y contrataciones irregulares de personal de la Morgue Judicial que depende del Alto Tribunal.

La presentación la hizo Carrió en persona en los tribunales federales de Comodoro Py y quedó a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.

La diputada denunció a Lorenzetti, al decano de la Morgue, Luis María Ginesin, y los profesionales Ana María Perkins, Mario Raúl García, Adriana Claudia D`ddario, Fernando Trezza, Clara Pereira, por los delitos de encubrimiento, incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

En 2014 se dio inicio al proceso de llamado a concurso para cubrir 25 cargos de peritos en distintas especialidades, puestos que -según alegó Carrió- hasta entonces "habían respondido a razones de amistad y/o parentesco".

Así ingresaron Mario Raúl García (jefe del área instrumental del Laboratorio Toxicológico), Pablo Neuss (médico veterinario), y Adolfo Guinle, señaló la denuncia.

"Hasta aquí narré una crónica de encubrimiento con una implicancia judicial, imposible de ponderar, dado que estos profesionales con esa obsoleta e inadecuada tecnología, participaron en miles de Informes de Autopsias, algunas de notoriedad", dijo Carrió en referencia a las causas por las muertes en la fiesta electrónica "Time Warp" o aquella donde se investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman.

"No puedo menos que remitirme a los sufrientes progenitores de los cinco fallecidos en esa fiesta electrónica, aunque bien puedo remitirme a la autopsia en la muerte del Fiscal Nisman y así, en miles y miles de informes, posiblemente mal habidos", subrayó la legisladora.

Y agregó: "La atenta lectura de las presentaciones ignoradas, permite inferir que nada menos que el primer Laboratorio Nacional, es inapto tanto en la tecnología que utiliza, cuanto en los profesionales que lo conducen y trabajan allí, para elaborar eficaz y científicamente, los Informes periciales que remite a cada una de las causas judiciales que lo requieren. Esto es, sólo expresan una cientificidad y fundamento, sólo aparente".

De esta forma, Carrió sumó una nueva denuncia contra Lorenzetti, con quien mantiene un antiguo enfrentamiento político, tras haberlo acusado de tráfico de influencias y de enriquecimiento ilícito.