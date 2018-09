A 2 días del paro general Moyano arremetió contra Macri: "Es un niño bien que le causa perjuicio a la sociedad"

Hugo Moyano criticó la política económica del Gobierno. "El Presidente se quiere rajar porque no tiene respuesta para nada", cuestionó

Tras los aumentos de precios y la escalada del dólar, las protestas sociales se potenciaron esta semana y el miércoles se hizo notar en las calles de la ciudada de Buenos Aires. Miles de manifestantes se movilizaron para reclamar por la complicada situación económica y reclamar el incremento en la cantidad de planes.

Frente a esta situación, el líder de Camioneros, Hugo Moyano, arremetió contra el Presidente, a quien acusó de generarle un "perjuicio a la sociedad" por su plan económico.

"Macri se quiere rajar por la impotencia que tiene de no poder dar respuesta a nada" (Hugo Moyano, líder del gremio de Camioneros)

"Es un niño bien que está acostumbrado a que no le contradigan nada. La gente se enerva cada vez más y sale a protestar porque no aguanta. La situación económica está muy delicada, dramática en algunos casos. Las criaturas y ancianos sufren. Macri se quiere rajar por la impotencia que tiene de no poder dar respuesta a nada", afirmó Moyano.

Sobre las denuncias que tiene en su contra, Moyano las minimizó y dijo que "son mentiras". Acusó al Gobierno de presionar a "los servicios" y también "a los presos" por las causas que lo complican. "Siempre que uno sale a decir algo en contra, salen a atacar con otra cosa", protestó.

"Ya ni sé cuántas causas me inventaron. Si fueran verdad, ya estaría en cana. No hay nada que esté mal. Se hizo todo correctamente", agregó.

Moyano afirmó que los desencuentros con el Ejecutivo comenzaron cuando Macri se "empezó a apartar de las banderas que defiende el movimiento sindical". "Cuando alguien reclama tenemos que responder. Representamos al trabajador. Si creen que aprieto, que me denuncien las empresas. Cuando les exijo algo es para que cumplan con la gente", sostuvo.

"Voy a apoyar al que tenga la mayoría en el peronismo. Si es Cristina, será ella" (Hugo Moyano)

El líder de Camioneros opinó que nadie puede estar a favor de la desestabilización, pero que los que lucharon por la democracia fueron los trabajadores.

Sobre el final, Moyano dejó la puerta abierta para acompañar la candidatura de Cristina Kirchner para la Presidencia en 2019. "Voy a apoyar al que tenga la mayoría en el peronismo. Si es Cristina, será ella", cerró.