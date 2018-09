Coimas en la obra pública Causa de los cuadernos: detuvieron a Oscar Thomas, quien estuvo casi 50 días prófugo

El exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá, fue apresado en la mañana de este martes en la zona de Barrio Norte, en Capital Federal

Oscar Thomas, exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá, fue detenido esta mañana en la zona de Barrio Norte, en esta capital, en el marco de la causa por presuntas coimas en obras públicas.

Era el único prófugo de la causa de los cuadernos, por la que este lunes fue procesada la expresidenta Cristina Kirchner, otros exfuncionarios e importantes empresarios, como el primo del Presidente, Angelo Calcaterra.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron a NA que el hasta ahora prófugo fue detenido en un departamento de Uriburu 1044 por parte de efectivos de la Policía Federal.

Thomas fue señalado por Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta, por haber pagado millones de dólares al ministerio de planificación.

Te puede interesar El chofer de De la Sota le había pedido el día para ir a un bautismo familiar

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló que fueron "dos llamados en simultáneo", uno de ellos a su teléfono celular y otro al 134, los que alertaron sobre el paradero de Thomas.

"Los datos eran verosímiles y a partir de ahí la Policía le pidió al juez proceder al allanamiento. La gente ve que se está trabajando bien y hay más información que está llegando y eso es muy importante: generar confianza", indicó Bullrich ante la prensa.

Respecto al mensaje que recibió en su celular a través de Whatsapp, Bullrich señaló que en ese caso "no hay un pedido expreso de recompensa", pero sí en el caso de quien se comunicó con el servicio de la línea 134, lo que se encuentra bajo evaluación.

"Los especialistas lo están analizando pero entendemos, en principio, que corresponde el pago de la recompensa porque con ese dato se llegó al domicilio concreto", apuntó.

Te puede interesar El Gobierno avanza con la eliminación de 1.000 cargos políticos

Procesamientos

El lunes el juez federal Claudio Bonadio procesó a la expresidenta, a exfuncionarios y a importantes empresarios vinculados a la obra pública.

Se trata de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y titular de IECSA al momento de los hechos; Aldo Roggio, del Grupo Roggio; Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción; Luis Betnaza de Techint; Gerardo Ferreyra de Electroingenieria; Enrique Pescarmona líder de la industria que lleva su apellido; y Néstor Otero de TEBA.

La lista de procesados en la causa por supuestos pagos de coimas de empresarios a ex funcionarios por la obra pública entre 2003 y 2015 comprende además a Gabriel Romero, de EMEPA; Juan José Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), al ex juez federal Norberto Oyarbide y a Javier Fernández de la Auditoría General de la Nación (AGN).

El juez dictó la falta de mérito de Jorge Neira y Osvaldo Acosta, ambos de Electroingenieria; de Javier Sánchez Caballero, de IECSA; de Rodolfo Poblete, de EMEPA; de Héctor Zavaleta, de Techint, y de Franco Valenti de Industrias Pescaroma. Todos ellos sí reconocieron haber hecho pagos ilegales ya sea para acceder a obra pública o como aportes para la campaña electoral del kirchnerismo, pero fueron sus jefes de sus respectivas empresas quienes aclararon que lo hicieron por cuenta y orden de ellos.

En lo que hace a la expresidenta, Bonadio le dictó la prisión preventiva por considerarla "jefa" de una asociación ilícita.