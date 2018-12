Los ejes económicos de la propuesta de José Luis Espert

Para el economista y candidato a Presidente por Partido Libertario, Cambiemos no es más que un "kirchnerismo con buenos modales"

El candidato a presidente por Partido Libertario, José Luis Espert, considera que su propuesta es una "alternativa muy superadora dentro del antikirchnerismo".

En octubre ya había planteado algunas ideas eje, trece de ellas en concreto, con las cuales esperaba cambiar sobre todo el rumbo económico del país.

Y el sábado pasado el economista lanzó oficialmente su candidatura para Presidente de la Nación.

"Creemos que Argentina necesita un cambio de 180 grados. Un cambio total con respecto al último siglo. Tenemos que abandonar como 'objeto societario' la sustitución de importaciones y dedicarnos al libre comercio", le dijo luego al diario El Economista.

"También, deberíamos tener un Estado sin déficit, y con un tamaño de gasto público que sea pagable. No este delirio de presión impositiva altísima, que asfixia al sector privado. Por último, modificar las leyes laborales para modernizarlas. Esos son nuestros tres ejes sobre los que se articulan nuestras 13 propuestas”, continuó.





Mis 13 propuestas de fondo para cambiar en serio y gradualmente (Capítulo 6 de mi libro "La Argentina Devorada", Galerna (2017)) https://t.co/jdxdd61jaJ Gracias @Chardot por tu excelente trabajo — Jose Luis Espert (@jlespert) October 1, 2018

Eliminar aranceles a las importaciones, firmar tratados bilaterales con todos los países interesados en comerciar con la Argentina, terminar con los derechos de exportación, bajar el gasto público del 40% del PBI al 25%, "terminar con el asistencialismo en dinero" y transformarlo en "desembolsos en especie" como comedores escolares y hospitales, son algunas de sus propuestas.

Espert busca presentarse como una alternativa a los espacios políticos que conducen Mauricio Macri y Cristina Kirchner, y captar al votante decepcionado con “los pésimos cuatro años de Gobierno de Cambiemos”.

"Dado que en el terreno electoral los principales contendientes son Macri y Cristina Kirchner, nos oponemos a ambos y nos postulamos como alternativa al kirchnerismo 'duro' y al kirchnerismo de 'buenos modales'. Los dos son la decadencia argentina”, afirma Espert.



“Hace cuarenta años no había una pobreza de más del 30% y uno de cada tres trabajadores en negro, como ocurre hoy. No había niveles de violencia, ni de inseguridad, ni de consumo y producción de droga como los de hoy. Todo eso es un modelo decadente que se tiene que cortar", describió el candidato.

En ese marco criticó que Macri haya continuado con muchas de las medidas instaladas durante el gobierno de Cristina Kirchner, como Ahora 12 y Precios Cuidados, el sostenimiento del déficit fiscal y las retenciones, entre otras. "Por eso, económicamente Cambiemos es kirchnerismo de buenos modales”, dice Espert.



"Dejemos a Cristina atrás, que recién aparezca para la segunda vuelta. En la primera vuelta votemos por lo que queramos votar, no por la alternativa menos mala. A ese votante, que no se preste al juego de Macri, que otra vez hará una campaña con el 'miedo a Cristina' como foco. Creemos que somos una alternativa muy superadora dentro del antikirchnerismo. Vamos a ser competitivos el año que viene”, explicó a El Economista.



“Vamos a hacer campaña con estas ideas, que son las que defiendo hace veinte años. No vamos a mentir en campaña, como los políticos tradicionales. Si nos votan, la condición necesaria para implementar nuestras medidas ya está. Después, habrá que negociar en el Congreso”, concluyó Espert.