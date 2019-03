La "falsa diputada" amenaza con volver al Congreso: "Si no hay banca, llevo una silla plegable"

Se trata de la legisladora de Cambiemos, Joanna Picetti, quien interrumpió a los gritos el discurso de Macri en la apertura legislativa la semana pasada

Durante el discurso inaugural de las sesiones ordinarias numero 137 del Congreso, que dio el presidente Mauricio Macri, hubo un papelón y un severo problema de seguridad.

Mientras el mandatario hablaba, una mujer entró a los gritos y se istaló en la zona de las bancas reservadas para diputados y senadores. La vicepresidente Gabriela Michetti tuvo que interrumpir la alocución de Macri en varias oportunidades y echarla del recinto -sin éxito-.

La protagonista del escándalo es nada menos que una legisladora de Cambiemos que no pudo asumir su cargo. Se trata de Joanna Picetti, militante del PRO cercana al ministro del Interior Rogelio Frigerio. Ganó una banca en las elecciones de 2017 pero le impidieron ocuparla porque tiene varias denuncias de su exmarido por abuso y maltrato a sus hijos. La campaña en su contra la encabezó la líder de la Coalición Cívica y aliada al macrismo, Elisa Carrió.

Tras el papelón, Picetti redobló la apuesta. Aseguró que va a volver al Parlamento y, si no la dejan asumir, va a llevar "una sillita plegable".

"La próxima sesión me tienen acá. Y si no hay banca, me pongo una sillita plegable. El Congreso me dice que el tema le compete al Poder Judicial, y el Poder Judicial me dice que le compete al Congreso, entonces yo voy a los dos lugares", sostuvo en una entrevista en El Parlamentario.

"En la Corte estoy esperando un fallo, y en el Congreso vengo como diputada a exigir que se haga una sesión urgente para que se trate este tema", enfatizó.

La dirigente intentó radicar un reclamo para que la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento convoque a una sesión especial y trate su tema en el recinto.

"A pesar de no haber sentencia firme que me impidiera jurar y asumir el cargo electoral que me corresponde, se me ha impedido con violencia e intimidación ingresar al recinto, donde bajo su orden, abusando de su poder y con la violencia institucional de las fuerzas de seguridad, el personal de seguridad me echó del Congreso", concluyó.

Luego del escándalo que se generó en el recinto, la vicepresidenta Gabriela Michetti denunció a Picetti por haber irrumpido en la Asamblea Legislativa. En calidad de presidenta del Senado, la funcionaria acusó a la falsa diputada por posible infracción al artículo 241 del Código Penal (interferir una sesión del Congreso) y al artículo 239 (desobedecer a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones).