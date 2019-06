Encuesta: el "voto espanto" genera paridad Mauricio Macri y la fórmula Fernández-Fernández

En lo que es un síntoma muy claro del crecimiento de la polarización, el sondeo marca una paridad absoluta entre las dos principales fuerzas

Un sondeo nacional refleja como pocos el nivel de tensión de cara a la elección presidencial. Le preguntaron a la gente: "¿Cuál de estos candidatos usted no quisiera que gane la elección?". El Presidente y la ex sacaron exactamente lo mismo: 46,5%. El resto ("otro candidato" -2,5%- y "no sabe" -4,5%-) fue marginal.

El trabajo es de la consultora Synopsis, una firma creada en 2015 e integrada por un grupo de politólogos, que hace mediciones para la política pero también para el mundo privado. La dirige Lucas Romero. Parte de su última encuesta fue adelantada por este diario el jueves.

Allí, se mostraba una particularidad: los Fernández se mantenían arriba para las PASO y una primera vuelta (por unos 5 puntos). También para el balotaje si se incluían a los indecisos (por apenas cuatro décimas); pero cuando se proyectaba el voto de este grupo, Macri pasaba al frente por poco más de un punto.

La medición incluye un relevamiento nacional de 2.254 casos, entre el 30 de mayo y 2 de junio, y se presenta con un margen de error de +/- 2%. Los resultados se reparten en un informe de 30 páginas, que también tiene su versión en inglés porque el trabajo fue encargado por un inversor del extranjero, según aclaran en Synopsis.

Te puede interesar Así es la nueva vida de Caputo: paria en Wall Street y revancha con el FMI

Sobre el final del informe se indaga sobre el rechazo y el voto útil. Desde abril, Synopsis consulta sobre quién no quisiera que gane. Ya entonces se vislumbraba una fuerte polarización, con más rechazo a Macri (49%) que a Cristina (43,8%). En junio, con Alberto Fernández en la fórmula, se extremó la grieta, con una paridad total: 46,5%. Cayó un poco el rechazo al Presidente y subió con los K.

Cuando se hace el desglose por grupos de ese voto espanto, casi no hay variantes entre hombres y mujeres, y se ven algunos matices según el área geográfica. Pero es ostensible la curva según las edades. El rechazo a Cristina aumenta con la edad. Con Macri ocurre exactamente al revés, según indicó Clarín.

Respeto al voto útil -es decir, la predisposición a cambiar la decisión en función del rechazo-, también el empate resulta casi milimétrico. Entre los que no quieren que ganen los Fernández, un 76,6% "cambiaría su voto si su candidato no le garantiza que Alberto-Cristina pierdan". En la vereda de enfrente, el porcentaje está en 75,5%.

Más conclusiones electorales que aporta Romero, de Synopsis, en su informe:

- "De cara a una Elección Primaria, la desarticulación del espacio de Argentina Federal ha producido un efecto de mayor polarización del escenario donde las dos principales ofertas políticas (la fórmula de A. Fernández y C. Kirchner y Mauricio Macri) juntan más del 70% de la intención de voto. Un 39,1% manifiesta intención de votar ala fórmula AF-CFK, mientras que un 33,6% manifiesta una intención de votar a Mauricio Macri. En tercer lugar queda lejos Roberto Lavagna, que luego de cerrar la posibilidad de ir a una interna con los candidatos de Alternativa Federal, queda con un 7,0% de intención de voto".

- "Pensando en la Elección General, y suponiendo que Sergio Massa participe en una PASO en Alternativa Federal y quede como el candidato de ese espacio, no lograría retener todos los votos de Juan Manuel Urtubey y quedaría en cuarto lugar, en un escenario donde Macri crece un punto porcentual (34,6%) capitalizando la simpatía que los votantes de Urtubey tienen con el actual Presidente".

- "Si Sergio Massa decidiera confluir con el espacio que lidera la ex Presidenta y participara en una PASO con la fórmula A. Fernández-C. Kirchner y quedara en el camino o decidiera no ser candidato Presidente, Roberto Lavagna es quien más seduce a los votantes de Massa".

- "Posiblemente, las señales de acercamiento de Massa a Fernández-Kirchner ya haya provocado una migración de sus votantes a ese espacio, y lo que hoy retiene Massa es un votante más reacio a votar a Cristina Kirchner y más propenso a sostener una tercera posición. Aunque, también es cierto, una porción sí se inclinaría por la candidatura más opositora de A. Fernández, quien así logra superar la barrera del 40%".