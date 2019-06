Alberto Fernández reiteró que los jueces van a tener que explicar sus fallos

El candidato presidencial del Frente de Todos aseguró que los magistrados deberán dar explicaciones ante el sistema institucional

El precandidato a presidente del Frente de Todos Alberto Fernández eligió la provincia de San Juan para iniciar una recorrida por todo el país de cara a las elecciones primarias del 11 de agosto.

Escoltado por el presidente del PJ, José Luis Gioja, y el gobernador local Sergio Uñac, el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner explicó el alcance de sus dichos sobre la Justicia que provocó la reacción de los ministros de la Corte Horacio Rossati y Carlos Rosenkrantz.

"Cuando alguno se raja las vestiduras porque yo digo que los jueces van a tener que explicar lo que escribieron, no me lo van a tener que explicar a mí, se lo van a tener que explicar al sistema institucional argentino, al Consejo de la Magistratura, a quién corresponda… No soy yo quién va a pedir explicaciones", desarrolló.

Y continuó: "Si la pregunta es si Alberto Fernández tiene vocación de venganza sobre los jueces, la respuesta es que no; no tengo vocación de venganza, no vengo a vengarme de nadie, pero vengo a hacer la República que ellos declaman, pero todos los días humillan".

Fernández aseguró que trabajará por una Justicia que actúe con total independencia del poder de turno, con jueces honestos. Y sentenció: "Si la Justicia existe, a Cristina nadie la va a condenar, de eso estoy seguro porque he estudiado todas las causas y están hablando con alguien que ha escrito libros y que enseña derecho penal en la Universidad de Buenos Aires hace 30 años".

Durante una extensa conferencia de prensa, el compañero de fórmula de Cristina Kirchner aseguró además que no promoverá una reforma de la Constitución Nacional en caso de ser elegido Presidente como pidió el ex ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni.

"No está en mis planes, habrá gente que cree que hay que cambiarla, pero yo no lo creo. Nosotros dimos vuelta la Argentina con Kirchner con esta Constitución", declaró.

El postulante a la Casa Rosada fue consultado además por los dichos de Dady Brieva, quien propuso la conformación de una Conadep para analizar la labor del periodismo durante los últimos años.

"Yo no quiero alinear ninguna tropa porque no son caballos, son gente. Tienen derecho a opinar y esa es la opinión de Dady, no es la mía. Él es un formidable actor y una persona a la que quiero, pero es su opinión y yo no la comparto. Yo quiero dar vuelta la página del desencuentro, no quiero ser el Presidente de la venganza", respondió.

Una vez más Fernández se pronunció a favor de la legalización del aborto. Dijo que si bien respeta todas las posiciones, hay un problema central que se debe resolver: "Hay mujeres que mueren haciéndose abortos y eso es un problema de salud pública, no es religioso, y hay que resolverlo".