Alberto Fernández propone una "renegociación seria y sensata" de la deuda, como hizo Uruguay

En una nueva visita a Córdoba, el candidato presidencial del Frente de Todos se mostró optimista en poder negociar con los acreedores en caso de ser electo

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo en su nueva visita a Córdoaba que de llegar al Gobierno, buscará encarar una "negociación seria y sensata" con los acreedores, estirando los plazos de pago pero sin aplicar quitas.

El ex jefe de Gabinete kirchnerista admitió que la deuda es un condicionante para la economía argentina, aunque se mostró optimista en poder negociar con los acreedores en caso de ser elegido presidente.

"Yo siento que esa deuda vamos a poder afrontarla en una negociación seria y sensata con los acreedores y vamos a ganar tiempo para crecer", señaló durante un almuerzo en la Fundación Mediterránea, en dicha provincia.

Consideró que "no va a ser tan difícil de hacer lo que hizo Uruguay", y agregó: "He hablado con varios fondos de inversión. Es ganar tiempo y no hacer quitas".

Fernández hacía alusión a uno de los modelos de renegociación que se está analizando como posible salida y que fue considerado "amigable hacia el mercado por los acreedores". Luego de la crisis del 2002, Uruguay buscó mejorar el perfil de la deuda y se propuso en canje voluntario en el cual no hubo quitas ni del capital ni de los intereses sino que se reprogramó la deuda a plazos más largos.

Si bien técnicamente es un default porque se alteran las condiciones originales, en los hechos Uruguay nunca dejó de pagar y el mercado lo apoyó dándole crédito para salir de la crisis.

Además, el compañero de fórmula de Cristina señaló que "los acreedores sienten que se les mintió y también que el Gobierno perdió el poder político que tuvo otros años".

Sostuvo que los bonistas "aspiran a poder discutir en otro tiempo con quien gobierne la Argentina en el futuro. En estas condiciones la Argentina no puede pagar la deuda".

Dijo que esa situación "en otras épocas esto se llamaba default. Por la era del posmodernismo lo llamamos reperfilamiento, pero en el fondo lo que decimos es que no podemos pagar".

En este sentido, y considerando el modelo uruguayo propuesto por el candidato, el director regional para América Latina de la consultora Moody's, Martín Fernández Romero, ejemplificó en una presentación a la que asistió iProfesional la posibilidad de Argentina de pagar sus compromisos, con una salida más parecida a la que tuvo Uruguay en el 2003, donde se reprogramaron los pagos a largo plazo de forma ordenada, y no a la que tuvo Argentina a fines de 2002, donde se cerró prácticamente a los mercados del mundo.

"Ahora las condiciones económicas del país e internacionales son totalmente diferentes a esa época, y no se puede" dar el lujo de aislarse del planeta, dijo el experto.

Economía atada con alambres

Además, afirmó este jueves que el objetivo del pacto que impulsa con distintos sectores es "ordenar a la Argentina", al considerar que el gobierno de Mauricio Macri dejará una economía "atada con alambres".

"Ordenar a la Argentina es la condición central de ese acuerdo", subrayó Fernández al hablar en un almuerzo de trabajo en la Fundación Mediterránea.

El ex jefe de Gabinete expresó: "Tenemos que poner en marcha la economía promoviendo el consumo, en una economía atada con alambres. Y hay que hacerlo con mucho cuidado, ahí viene la idea del pacto".

"El día que Macri decidió congelar el consumo para bajar la inflación fue como bajar la perilla de luz para las empresas", aseguró Fernández.

El postulante del Frente de Todos volvió a hacer pie en Córdoba, uno de los dos distritos -junto con la Ciudad- donde perdió en las elecciones del pasado 11 de agosto, con el objetivo de mejorar ese resultado y achicar la diferencia con Macri.

Antes de participar en el almuerzo de la Fundación Mediterránea, el candidato peronista a la Presidencia participó de un congreso sindical de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa), en la localidad cordobesa de La Falda.

Allí, instó a que "marchemos hacia un futuro venturoso" y opinó que lograr ese objetivo "va a depender de nuestra decisión como sociedad. No depende de ningún semestre y no depende de ningún inversor externo".

Fernández, quien tiene como compañera de fórmula a la ex presidenta Cristina Kirchner, pidió en ese sentido a la sociedad que "no aflojen" porque "el tiempo que viene es un tiempo en donde todos tenemos lugar para desarrollarnos".

Asimismo, el candidato presidencial se manifestó esperanzado en que "esta sea la última vez que nos levantamos de una crisis y que de aquí en más solo marchemos hacia un futuro venturoso".

En otro pasaje de su discurso criticó al actual Gobierno nacional que, según dijo, solo pensó en un sector de la sociedad en donde "Argentina se fue achicando y muchos quedaron afuera por la postergación y la miseria".

"Los peronistas aprendimos de Evita que donde hay una necesidad hay un derecho", mientras que la gestión del presidente Mauricio Macri "siente que donde hay una necesidad hay un negocio y no ya un derecho".

"Macri vino a terminar con el cepo y nos dejó cepo, vino a terminar con la inflación y nos dejó el doble", criticó en su discurso, acompañado por el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer; el ex ministro de Salud Ginés González García, el presidente del bloque de senadores nacionales del peronismo y titular del PJ de Córdoba, Carlos Caserio, y los diputados nacionales Felipe Solá y Eduardo "Wado" De Pedro, entre otros.