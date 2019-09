Una sonrisa para Macri: Suárez se impone con claridad y es el nuevo gobernador de Mendoza

El triunfo fue reconocido por la candidata justicialista Elegí Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, quien admitió que la diferencia "es irremontable"

Rodolfo Suarez será el gobernador de Mendoza. El candidato de Cambia Mendoza se impuso por una importante diferencia que rondaría los 10 puntos. El triunfo fue reconocido por la candidata justicialista Elegí Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, quien admitió que la diferencia "es irremontable".

De esa manera, Alfredo Cornejo logrará uno de sus objetivos políticos: pasarle el poder a otro dirigente del radicalismo.

La diferencia con el Frente Elegí es superior a la de las PASO e incluso Suarez obtiene un triunfo más holgado que el logrado por Cornejo en 2015. El actual mandatario había ganado por 7 puntos. La base de la diferencia está en los votos logrados en el Gran Mendoza, principalmente Guaymallén, Godoy Cruz, Godoy Cruz y Capital. Pero en el oficialismo aseguran que es generalizado. El peronismo logra retener sus bastiones, como Maipú.

Suarez será así el décimo gobernador de Mendoza desde el retorno a la democracia, quien sucederá a Alfredo Cornejo. Antes ocuparon ese cargo Santiago Felipe Llaver, José Octavio Bordón, Rodolfo Gabrielli, Arturo Lafalla, Roberto Iglesias, Julio Cobos, Celso Jaque, Francisco Pérez y el propio Cornejo.

El triunfo del radical en Mendoza es un alivo para el presidente Mauricio Macri, y espera que pueda representar la gran oportunidad de recibir un empujón anímico en el medio de su crisis política.

Tanto que algunos creen que podría ser el punto de partida para tratar de recortar la brecha tras la dura derrota en las PASO.

Desde la Casa Rosada había puesto todas las "fichas" de Juntos por el Cambio en la elección mendocina, uno de los principales distritos argentinos.

A pesar de la propia lógica y sentido local que tiene este proceso electoral mendocino, el mensaje de las urnas también le servirá al partido ganador como gran combustible para ser trasladado como trofeo a nivel nacional, en un momento en el que se buscan argumentos para levantar la moral de la militancia.

En una jornada sin inconvenientes y con el condimento climático del viento Zonda, más del 70% del padrón de la provincia cuyana concurrió a las urnas para elegir al sucesor del actual gobernador, el radical Alfredo Cornejo.

Por el oficialismo compitió el dirigente del radicalismo Rodolfo Suárez, a la cabeza del frente Cambia Mendoza, mientras que el peronismo está representado por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

Además, participaron en la pelea por la Gobernación la candidata del Frente de Izquierda, Noelia Barbeito, y el diputado nacional Luis Ramón, por la lista Protectora.

Si bien los primeros resultados oficiales del escrutinio se esperan para después de las 21, en el Gobierno y en todo Cambia Mendoza el optimismo crecía minuto a minuto. Desde el cierre de la votación aseguraban que Rodolfo Suárez iba a ganar por al menos 10 puntos de diferencia sobre Anabel Fernández Sagasti, la candidata peronista.

Se basaron en el conteo surgido a partir de la reposición de boletas de sus fiscales.

Desde el bunker del Frente Elegí, por su parte, aseguraban inicialmente la elección era peleada y que confiaban en dar un "batacazo histórico". Lo dijeron apoyados en los boca de urna que le darían 2 puntos de ventaja. Luego, debieron admitir que la diferencia era irreversible, incluso antes de que se conozcan las primeras cifras oficiales.

Pasadas las 20 del domingo, Fernández Sagasti reconoció la derrota en las elecciones locales y afirmó que el radical Rodolfo Suárez es el "próximo gobernador" de la provincia.

"La diferencia es irremontable", dijo la senadora nacional en declaraciones a la prensa en el búnker del peronismo.

Antes de que se conocieran los resultados oficiales de las primeras mesas escrutadas, la candidata kirchnerista salió a reconocer la victoria del candidato radical.

Fernández Sagasti dijo que el Frente de Todos hizo una "gran elección en Mendoza", pero que no alcanzó para arrebatarle la Gobernación a la Unión Cívica Radical.

"Quiero agradecer a todos los que confiaron en nosotros, pero la diferencia es irremontable. He llamado al próximo gobernador, al intenten Suárez, para felicitarlo", afirmó la legisladora nacional.

Sin dar datos concretos de boca de urna, el diputado provincial y jefe de campaña del Frente Elegí Mendoza, Lucas Ilardo, decía sentirse muy entusiasmado por los posibles resultados de las elecciones.

"No tenemos información oficial, sino un sistema propio de datos que nos proporcionan nuestros fiscales. No los vamos a dar para no violar la veda, pero podemos decir que la elección en Mendoza va a ser muy pareja y reñida. Estamos muy entusiasmados, vamos a ir dando más información a medida que se abran las urnas", dijo Illardo.

Con respecto a los datos de las elecciones en las comunas, Ilardo manifestó que hay muchas posibilidades de recuperar el poder en departamentos que hasta hoy gobernaba el radicalismo.

"No quiero violar la veda electoral, pero puedo decirles que desde hoy van a empezar a pasar cosas lindas en Mendoza", afirmó el legislador

Al tiempo, agregó "Ha habido gran cantidad de corte de boleta muy favorable a Anabel".

En los departamentos, el peronismo se impondría en Maipú y podría recuperar el bastión de Las Heras, al menos eso dicen desde el PJ. Desde la UCR aseguran que Orozco logró la reelección. En Godoy Cruz y Capital el oficialismo mantendría su poder. Lo mismo ocurre con Guaymallén.

Muy lejos en este recuento no oficial están quedando los otros dos candidatos a la Gobernación que participan de los comicios: José Luis Ramón (Protectora) y Noelia Barbeito (FIT). Ninguno superaría los 10 puntos e incluso la postulante de la izquierda quedaría en solo 4 puntos.

En cuanto a la pelea por las intendencias, Cambia Mendoza ganaría en Capital, Godoy Cruz, Luján, Guaymallén, Las Heras, San Carlos, Tupungato, Junín, Rivadavia y Santa Rosa.

En Alvear y La Paz la pelea es voto a voto, mientras que en Malargüe y Maipú habría claros triunfos del peronismo.

Más de la mitad de los votantes en la provincia de Mendoza, habían ejercido su deber cívico antes de la 15 de hoy, atendiendo las recomendaciones de Defensa Civil, que advirtió la llegada del viento Zonda durante la tarde, según fuentes oficiales.

El sábado, la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) había puesto como plazo para la llegada del viento Zonda al llano, con las consecuencias que eso trae aparejadas, las 15, por lo que gran parte de los ciudadanos habilitados para votar, concurrió a las urnas antes de esa hora.

Sin embargo, Defensa Civil volvió a emitir esta tarde un comunicado, donde aseguró que el molesto viento cálido podría llegar al llano a partir de las 18, hora en la que además cierran los comicios provinciales, de acuerdo a lo publicado por el portal del diario Los Andes.

"En Malargüe, Gualtayarí, Las Vegas, El Salto, Potrerillos, y Uspallata se presentarían ráfagas de hasta 60 km/h", agrega el informe de Defensa Civil, por lo que solicitaron a la población no encender fogatas al aire libre para evitar incendios.

El pronóstico del tiempo señala para lo que queda del domingo, caluroso con poca nubosidad, inestable en cordillera, alerta por viento Zonda en el llano y precordillera con vientos del oeste a 40 km/h y ráfagas de 60 km/h.

El gobierno provincial anunció que los resultados de la elección para elegir al sucesor del gobernador Alfredo Cornejo, comenzarán a hacerse públicos cuando esté escrutado el 20 por ciento de los votos, lo que podría ocurrir a las 21.

Cornejo criticó duro al kirchnerismo y lo acusaron de romper la veda

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, votó este domingo en el marco de las elecciones en su provincia y acusó a la oposición de querer "nacionalizar" los comicios locales y hacer "un montaje digno de la corrupción K".

Las declaraciones del mandatario local dispararon las críticas de la postulante a gobernadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, que lo acusó de "romper la veda".

El presidente de la UCR, que apoya la candidatura del radical Rodolfo Suárez, cumplió con su deber cívico pasadas las 10:00 de este domingo en una escuela del departamento de Godoy Cruz.

Al salir del lugar, Cornejo sostuvo que el progreso de las provincias "no son producto de la gobernancia, sino de las ciudadanías que quieren progresar y tener esa expectativa de vida".

"Esta elección es provincial, los que la han nacionalizado son (integrantes de) una fuerza política que le quiere decir a los mendocinos cómo tienen que votar, que vinieron en aviones privados e hicieron un montaje digno de los bolsos de José López, digno de la corrupción K. Fue una de las cosas más ridículas que se han visto en los últimos tiempos", cuestionó.

Cornejo criticó de esta manera la campaña de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, quien recibió el respaldo del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández.

"Cornejo hizo declaraciones que rozan la veda electoral y yo creo que tenemos que estar tranquilos, que hoy los que tienen que hablar son los mendocinos", afirmó la postulante del peronismo mendocino en declaraciones al canal TN.

Y agregó: "Lamento que Cornejo se retire enojado, esperamos que esté más tranquilo y que deje que disfrutemos todos de este proceso democrático".

En otro orden, gobernador mendocino se mostró con "cierta satisfacción del deber cumplido, pero con mucha tarea para adelante, para el futuro".

"Estuvimos hablando con Rodolfo (Suárez) y sabemos mejor que nadie las dificultades, pero también hacemos un balance positivo de estos cuatro años en los que se ha recuperado el Estado en Mendoza, hay que acordarse cómo estábamos antes", resaltó.