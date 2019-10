Lo que no se vio del debate: Macri y Alberto Fernández se increparon detrás de cámara

El Presidente y el candidato opositor se cruzaron con vehemencia durante un descanso en el debate que se celebró el domingo en la Facultad de Derecho

Durante el debate que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA, el presidente Mauricio Macri y Alberto Fernández, protagonizaron un fuerte cruce detrás de cámaras donde el jefe de Estado le recriminó al candidato del Frente de Todos haber nombrado a su padre fallecido.

En su turno en el debate, Alberto Fernández dijo: "Usted se pregunta cómo yo en mis años de jefe de Gabinete no vi la corrupción en la obra pública ¿y usted en el clan Macri no vio la corrupción de la obra pública? ¿No vio lo que pasaba en su familia? Después nos contó, cuando su padre murió que su padre era el responsable. Presidente hablemos en serio, a mí no me va a correr".

Ante esto y frente a las cámaras, cuando le tocó el turno a Macri respondió: "Es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender".

Según reveló el diario Clarín, el tema continuó fuera de cámara. "El inmoral sos vos por haber metido a tu padre en las causas después de que murió", le habría dicho Fernández.

El candidato opositor hacía referencia a la frase que Macri dijo el 17 de marzo: "Es un delito lo que hizo mi padre, él era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo en el que para trabajar había que pagar".

Cuando terminó el debate, todos los candidatos se saludaron entre ellos. Macri y Fernández apenas si se dieron la mano, sin mirarse y cada uno comenzó a caminar para su costado.