Para la Casa Blanca la votación del impeachment contra Trump fue "uno de los episodios más vergonzosos en la historia de EE.UU."

La vocera de la presidencia norteamericana aseguró que Donald Trump "confía en que el Senado restablezca el orden regular, la justicia y el debido proceso"

La Cámara de Representantes de EE.UU. ha sometido a votación dos artículos del juicio político contra Donald Trump.

Los demócratas acusan al presidente republicano de abuso de poder y obstrucción del Congreso.



El artículo sobre abuso de poder recibió el apoyo de 230 miembros de la Cámara, mientras que 197 mostraron su rechazo. Por su parte, el artículo sobre obstrucción al Congreso fue respaldado por 229 legisladores frente a 198 votos en contra.

House Democrats blatantly ignored precedent, conducted the inquiry in secret, selectively leaked to media allies, and denied the President fundamental fairness and due process. Their articles lack any support in evidence and fail to describe any impeachable offense. — The White House (@WhiteHouse) 19 de diciembre de 2019

Una vez conocido el resultado, la vocera de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, declaró que la votación representó "uno de los episodios políticos más vergonzosos en la historia".



"Sin recibir un solo voto republicano y sin proporcionar prueba alguna de un delito, los demócratas impulsaron artículos ilegítimos de impeachment contra el presidente [de EE.UU.] en la Cámara de Representantes", declaró en un comunicado.

The American people are not fooled by this disgraceful behavior. They understand fairness, due process, and substantial, reliable evidence are required before any American should be charged with wrongdoing—and certainly before impeaching a duly elected President. — The White House (@WhiteHouse) 19 de diciembre de 2019

En ese contexto, Grisham señaló que Trump "confía en que el Senado restablezca el orden regular, la justicia y el debido proceso".

The President is confident the Senate will restore regular order, fairness, and due process, and will continue to work tirelessly to address the needs and priorities of the American people, as he has since the day he took office. — The White House (@WhiteHouse) 19 de diciembre de 2019

"Está preparado para los próximos pasos y confía en que será completamente exonerado", precisó.