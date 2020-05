Durán Barba se confiesa: este fue el gran error que cometió con la fórmula Fernández-Fernández

El consultor político, quien se encuentra pasando la pandemia en Ecuador, habló sobre el impacto que le causó la designación de Alberto como candidato

Al año de la jugada polítca realizada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al designar a Alberto Fernández como candidato a presidente, el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, ex asesor y estratega de Mauricio Macri, admitió un gran error de análisis que realizó en ese momento con dicha fórmula.

"En ese momento me pareció una equivocación. Yo pensaba que Cristina Fernández tenía fuerza para ganar sola las elecciones. Y que el actual presidente Fernández tenía muy baja imagen, no lo conocía nadie. La práctica no resultó así", reflexionó el consultor político quien en otra oportunidad se refirió a las diferencias entre el actual mandatario y Mauricio Macri.

"Alberto se hizo un espacio en la campaña, no demasiado grande pero se lo hizo, y al asomar la pandemia cobró un liderazgo interesante. Para mí Fernández ha sido una sorpresa desde el punto de vista que era más de lo que yo supuse al principio", dijo el asesor en un programa radial.

Sobre estos primeros meses de gestión, indicó que esta situación generada por el coronavirus "le permitió fortalecer una alianza con los gobernador peronistas, que eran más peronistas que cristinistas. Y eso se consolidó".

"Yo pensaba que Cristina Fernández tenía fuerza para ganar sola las elecciones", dijo Durán Barba

Además, valoró que el jefe de Estado "tiene buen diálogo con gobernadores vinculados al partido del Cambio, especialmente con (Horacio) Rodríguez Larreta que me parece muy bien".

La pandemia según Durán Barba

El asesor ecuatoriano también hablo sobre la actualidad de América que se enfrenta a la pandemia de coronavirus. "Estamos en un momento realmente catastrófico para el mundo y para Argentina. No calcula lal gente toda la enorme gravedad de lo que está pasando".

Y advirtió: "Vamos a tener un mundo entero con deflación en el cual los países más fuertes van a sufrir mucho y los más complicados, como todos los latinoamericanos porque casi todos tenemos líos, vamos a tener una situación terrible. Yo creo que se necesita un nivel sensato de diálogo y colaboración entre todos".

"Eso no significa que terminemos todos con con una sola verdad, que todos creamos en lo mismo y que haya Alberto por mil años. Pero sí que siendo responsable tenemos que conversar y dialogar. Porque el diálogo es lo único que cabe, no hay otra posibilidad. No cabe irse hacia atrás, la globalización y la modernización del mundo no se va a detener, todo lo que se estudia es que se va a acelerar".

"Este prolongado encierro supone un gran cambio de actitud en las personas que no va pasar cuando termine la pandemia. Estamos ante el nacimiento de una nueva sociedad", indicó.

Según el asesor, ambos Donald Trump y Jair Bolsonaro son símbolo de la antigua política

También recordó que "hace tres meses publiqué en mi cuenta de Twitter que esta pandemia iba a terminar con (el presidente estadounidense) Donald Trump. Con las medidas del Presidente de Estados Unidos vamos a tener al menos cien mil muertos por coronavirus. Con tantos muertos y con la economía hecha pedazos, no creo que Trump tenga posibilidades de seguir al mando".

Y también fue duro con el presidente de Brasil: dijo no creer que "Bolsonaro termine el período de su mandato", porque "de 27 Gobernadores de Brasil, 26 están en su contra".

Para el asesor, ambos "son símbolo de la antigua política, y han dejado ver cuán inútiles son sus liderazgos. La ciencia existe y hay que ir por ahí, y ellos no lo tienen en cuenta".