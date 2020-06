"El sistema de salud colapsaría a mediados de julio"

Daniel Gollán advirtió que el sistema de salud de la Provincia podría no dar abasto si se mantuviera el "ritmo exponencial" de aumento de contagios

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán , advirtió que el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires "podría colapsar" a mediados de julio si se mantuviera el "ritmo exponencial" de aumento de contagios de coronavirus.

"En la provincia de Buenos Aires nos da que, si sigue el ritmo exponencial, tendríamos el sistema colapsado para mediados de julio", afirmó Gollán en diálogo con Somos Radio.

"Ahora, si logramos ir modulando el crecimiento de casos, eso no sucede. Incluso, si logramos disminuir la cantidad de casos, habremos generado el pico, que será el punto máximo al que llegó en este momento", dijo el funcionario.

Diferencias

En ese marco, Gollán volvió a marcar sus diferencias con el gobierno de la Ciudad, que planea flexibilizar algunas actividades y salidas recreativas. "Si uno ve un aumento de casos, hay que ser más cautelosos, que si uno ve que van descendiendo", remarcó.

Además, insistió en que las estrategias sanitarias en el área metropolitana (AMBA) deben ser "comunes". "Hay que tomarlo como una unidad epidemiológica. Para nosotros, no habría que hacer ninguna actividad que aumente la cantidad de circulación y que no se pueda controlar. No estamos haciendo las cosas bien si lanzamos más circulación y después no sabemos dónde va", apuntó.

Y no descartó un endurecimiento de la cuarentena: "Si la cosa se desmadra, hay que cerrar".

Por otro lado, minimizó las opiniones de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien ayer insistió en una estrategia sanitaria que no implique la prórroga de la cuarentena obligatoria en la zona metropolitana.

Al ser consultado por la postura de la ex ministra de Seguridad, Gollán dijo que "hay una contradicción" entre los dirigentes del PRO que "están afuera de las funciones" y con quienes llevan adelante responsabilidades de gobierno, como los intendentes bonaerenses o el propio jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Se trata de la misma subrayó el presidente Alberto Fernández, a la hora de establecer opositores que colaboran en la pandemia y los que no.

"Los referentes del PRO que están en funciones podrán querer flexibilizar un poco más, o un poco menos, pero ninguno está diciendo que hay que levantar la cuarentena", sostuvo en diálogo con AM 530. "Es una clara diferencia con los funcionarios del PRO que tienen responsabilidades, ninguno, pero ninguno está diciendo eso", agregó.

Cuarentena diferenciada

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , decidieron ayer avanzar con un esquema de cuarentena diferenciada para el área metropolitana. La Ciudad flexibilizará algunas actividades y salidas recreativas, mientras que la Provincia mantendrá el esquema sin cambios.

Ayer, se registró un nuevo récord de casos de coronavirus en el país, con 904 contagios y trece muertes, que en total ascienden a 569. La particularidad fue que la mayoría de los infectados aparecieron en la provincia de Buenos Aires, con 488 casos. En la ciudad de Buenos Aires hubo 371.

"La secuencia marca que en los últimos quince días la cantidad de casos en el AMBA aumentaron de forma importante", apuntó Gollán.

El titular de la cartera de Salud bonaerense sostuvo que deben ser "muy cautos" con las medidas que puedan aumentar la circulación en el AMBA. Y reiteró que las zonas que concentran una mayor cantidad de casos "deben estar lo menos conectadas posible" con los lugares que tienen baja circulación del virus.