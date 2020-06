Por los contagios, el Gobierno endurece controles en hospitales y suma a los gremios de la salud

Se trata de un plan para reforzar los testeos al personal de salud y ampliar los comités de crisis. Crecen las protestas por falta de insumos.

El gobierno endureció los controles en el sistema hospitalario y abrió las puertas para que los sindicatos tengan una mayor influencia en las decisiones, ante las crecientes casos de contagios entre el personal de la salud. Las medidas se conocieron este lunes con la aprobación del Plan Nacional de Cuidado de los Trabajadores de la Salud, una iniciativa impulsada por los gremios que contempla testeos más exigentes al personal sanitario, la incorporación de representantes sindicales a los comités de crisis, y una mayor supervisión del uso de equipos de protección personal, como barbijos, camisolines y guantes.

El programa del ministerio de Salud se conoció en medio de una nueva semana de reclamos por la falta de insumos básicos en una actividad con más de 700 mil empleados. Según datos oficiales, de 7.134 casos confirmados de COVID-19 al 15 de mayo, el 14,9% de los casos (1.061) son trabajadores de la salud. Este lunes hubo una manifestación tras conocerse el jueves pasado la muerte por coronavirus de María Esther Ledesma, una enfermera del Hospital Gandulfo, en Lomas de Zamora, quien había solicitado en seis ocasiones una licencia por ser diábetica y, según denunció ATE Sur, se la negaron por tener menos de 60 años, tal como establece la resolución 90/2020 de la Provincia.

En ese marco, las autoridades reconocieron que el personal de salud es uno de los principales grupos de riesgo, junto con los habitantes de barrios populares, geriátricos y cárceles. "Para garantizar los mejores resultados posibles en el acceso de la salud de los argentinos, se requieren esfuerzos extraordinarios en el cuidado de la salud de los trabajadores del Sistema de Salud, ya que existen evidencias que demuestran, en virtud de las características de su trabajo y por sus niveles de exposición, que se ven incrementados los riesgos de contraer la infección por COVID-19", indica la resolución 987/2020 firmada por el ministro de Salud, Ginés González García, y publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El nuevo programa apunta a una mayor coordinación mediante la creación de un equipo nacional de gestión de crisis en los diferentes niveles jurisdiccionales y asistenciales. Y llama a garantizar la representación en los Comités Operativos de Emergencia (COE) de organizaciones sindicales y gremiales, organizaciones científicas y universidades. Desde el inicio de la pandemia, los trabajadores reclaman la creación de comités de crisis y su participación en ellos. Pero en la actualidad solo lo hacen en 20 instituciones de un total de 1.700, ante la resistencia de los directores a incorporar representantes gremiales. En el sector privado, las cámaras de la actividad no emitieron comentarios sobre la nueva normativa.

La Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) celebró la aprobación del plan luego de participar durante dos meses en su elaboración junto al equipo de ministerio de Salud, cuyo titular se comprometió la semana pasada a reducir la tasa de infección entre los trabajadores. Aunque advirtieron sobre los límites vigentes para instrumentar las medidas. "El plan institucionaliza la participación de los trabajadores en los comités de crisis, pero los que administran la salud en Argentina no están muy convencidos de que la participación de los trabajadores pueda ayudar a resolver los problemas, así que vamos a luchar para que se cumpla", sostuvo a iProfesional, Jorge Yabkowsky, secretario general de Fesprosa.

La otra novedad es la creación de un programa de capacitación permanente online para asistir al personal de salud en la atención de casos positivos y la implementación de una encuesta autoadministrada por los propios empleados para la detección temprana de casos a partir de la presencia de un solo síntoma, en lugar de los dos que se exigían hasta ahora. Esto implica un cambio desde un esquema de identificación de casos confirmados y sospechosos (vigilancia pasiva) al monitoreo del trabajador de la salud en su ingreso a las instituciones sanitarias (vigilancia activa) a través de un formulario que deberá ser respondido en forma anónima y será envíado directamente al ministerio de Salud.

Falta de insumos y protestas

La iniciativa surgió a partir de una prueba realizada entre 3.000 encuestados que reveló un faltante del 10% en la disponibilidad de equipos de protección, una cifra que se elevaba al 20% por falta de supervisión en el uso de los materiales. A partir del análisis de los datos generados por la vigilancia activa, también se definirán grupos de riesgo y modos de intervención articulando con las áreas de recursos humanos y salud ocupacional de cada institución. Esto permitiría mejorar la información, focalizar testeos y concentrar recursos en las áreas de mayor riesgo por concentración de pacientes, como los Hospitales Covid, o por ser zona de aislamiento, como la región del AMBA.

En la Ciudad, sin embargo, el déficit de insumos sería más elevado. La asamblea de residentes y concurrentes reveló en su último informe epidemiológico publicado la semana pasada que de un total de 26 hospitales y centros de atención públicos encuestados con pacientes infectados, 20 no cuentan con todos los insumos necesarios para garantizar una atención segura. Mientras que "de contar con ellos, son de mala calidad, no hay diferentes talles, por lo que no cubren al personal de salud durante el procedimiento, poniéndolo en riesgo". "Esto hace que tengan que autogestionarse con plata de su bolsillo o pedir donaciones, usando estos insumos y no los otorgados por el gobierno", señaló el informe. Los concurrentes, a su vez, no tienen cobertura de ART ni salario.

Este martes, junto a 40 organizaciones de trabajadores sanitarios, Fesprosa inició una jornada nacional de lucha en reclamo de paritarias, aumento salarial y fin del trabajo precario. También piden el cobro del bono estímulo, la derogación del impuesto a las ganancias, rechazo a la persecución judicial y cumplimiento integral de la ley y el plan de protección para los trabajadores de la salud. Mientras que el gremio bonaerense CICOP encabezará este miércoles otro día de protestas, con reclamos similares en la provincia de buenos aires, un acto central en el Obelisco y medidas similares en Salta, Jujuy, Córdoba y Santa Fe. "Vemos con gran preocupación el alto número de contagios entre nuestros compañeros", dijo el presidente de CICOP seccional Fiorito, Aníbal Aristizábal.

El ministerio de Salud informó este martes que ascienden a 698 los fallecimientos acumulados en Argentina, con una tasa de letalidad del 2,9% sobre los casos confirmados y una tasa de mortalidad general de 15,3 casos por cada millón de habitantes. La edad promedio de fallecidos es de 75, con una franja etaria que va de los 14 a los 105 años. El 56,6% de los fallecidos son varones y el 43,4%, mujeres.

Además, se confirmaron 826 nuevos casos en las últimas 24 horas y asciende a 23.620 la cantidad de personas contagiadas en todo el país. Esto representa una tasa de incidencia de 52,1 casos cada 100 mil habitantes. La edad promedio de contagiados es de 36. De los casos diagnosticados en las últimas 24 horas, el 51% se concentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el 42% en la provincia de buenos aires, el 5% a la provincia de Chaco y el 1,3 a Río Negro.