Presidente de la UCR: "Hemos asistido a un nuevo crimen vinculado al poder kirchnerista"

Alfredo Cornejo descartó que desde la oposición se haya hecho una "politización" del caso de Fabián Gutiérrez. Reclamo conjunto de Cambiemos

El presidente nacional de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, apuntó al "poder kirchnerista" por el crimen de Fabián Gutiérrez y pidió que la investigación esté a cargo de la Justicia Federal. Esto, porque actualmente la causa está en manos de la fiscal Natalia Mercado, quien es la hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

"Hemos asistido a un crimen vinculado al poder kirchnerista. Este nuevo crimen está rodeado de un detalle muy importante: que él declaró en una causa judicial donde involucró al círculo íntimo del kirchnerismo y de la ex presidenta y actual vicepresidenta", afirmó Cornejo.

El ex gobernador de Mendoza destacó la condición de "arrepentido" de Gutiérrez y acusó a las autoridades por no haberlo protegido. "Lo que sí es concreto es que sería mejor la investigación federal, siguiendo la pista y no generando hipótesis y sospechas", agregó.

Por otra parte, el dirigente radical descartó que se haya hecho una "politización" del caso, tal como afirmaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y otros funcionarios.

Juntos por el Cambio vinculó al kirchnerismo con el crimen de Gutiérrez.

"A mí me parece que descartar que una persona muere asesinada y ha sido secretario de la Presidenta de la Nación y no hacer ninguna conjetura política... Eso no quiere decir que fue un crimen político, pero no hacer una conjetura política cuando él ha declarado en una causa donde la involucra a ella en las declaraciones, como mínimo requiere una reflexión más profunda", opinó.

"Llama la atención que un gobierno que fue oposición con el caso del militante mapuche Maldonado, que cuando murió en circunstancias dudosas afirmó desde un primer momento que había sido desaparecido por Gendarmería y esa minoría de gente fanática desconoció que un montón de peritos dijeron que se había ahogado y siguen repitiendo la versión de los hechos", concluyó.

El reclamo de Juntos por el Cambio

Te puede interesar Alberto Fernández deslizó una advertencia a Bolsonaro en la cumbre virtual del Mercosur

La coalición Juntos por el Cambio sostuvo que el crimen de Fabián Gutiérrez, ex secretario de la vicepresidenta Cristina Kirchner, es "de extrema gravedad institucional" por tratarse de un testigo en una causa judicial contra el kirchnerismo y pidió que "no haya familiares" de la ex mandataria en el proceso.

De esta manera la fuerza opositora aludió a Natalia Mercado, la hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y sobrina de la vicepresidenta, que actualmente se desempeña como fiscal y entiende en la causa judicial que se abrió tras la aparición del cuerpo de Gutiérrez.

Mediante un comunicado firmado por las autoridades de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich y Federico Angelini (PRO); Alfredo Cornejo y Alejandra Lordén (UCR); y Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic (CC), la coalición afirmó que el asesinato de Gutiérrez es "un crimen de extrema gravedad institucional".

Tras subrayar que "en 2018 Gutiérrez confesó ante la Justicia haber sido testigo de los circuitos de corrupción del kicrhnerismo", el frente opositor pidió que "la investigación pase a la órbita de la Justicia Federal" y "que no haya familiares de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el proceso".

"La Justicia provincial ya está tratando de instalar, sin prueba alguna, hipótesis sobre el motivo del asesinato", agregaron los referente de Juntos por el Cambio y agregaron: "Vale resaltar esto último ya que el juez, la fiscal y las fuerzas policiales responden al poder político enquistado en la provincia de Santa Cruz".

Natalia Mercado (izquierda) y María Cristina Kirchner , hermana del ex presidente Néstor Kirchner.

Además, la oposición pidió "explicaciones por la demora en hacer pública la aparición del cadáver" y consideró que "Esta demora podría haber generado una manipulación de la escena del crimen".

"Pedimos que, dada la gravedad institucional que representa, su investigación reciba la mayor atención y la mayor transparencia por parte de las autoridades políticas y judiciales del país", concluyó el comunicado.

La respuesta del kirchnerismo

Funcionarios del Gobierno y figuras del entorno de la vicepresidenta Cristina Kirchner salieron al cruce de las declaraciones de dirigentes de la oposición sobre el crimen de Fabián Gutiérrez y las calificaron como "una bajeza".

Luego de que la coalición opositora Juntos por el Cambio relacionara el asesinato del ex secretario de Cristina Kirchner con su condición de testigo "arrepentido" en la causa de los cuadernos, funcionarios como el secretario de Justicia, Juan Martín Menna, y el ministro de Defensa, Agustín Rossi, respondieron.

Menna, hombre cercano a la ex mandataria, sostuvo en declaraciones radiales que "la irresponsabilidad de funcionarios del gobierno anterior no reconoce límites" y agregó: "Hacer conjeturas y esa inmediata vinculación política habla de la bajeza personal. Es vergonzoso".

Por su parte, Rossi se expresó a través de Twitter, donde manifestó: "Muchas veces dije que las diatribas, insultos, mentiras y descalificaciones a Cristina Kirchner eran/son solamente comparables con las que (Juan Domingo) Perón sufrió después de 1955. Hoy se escribe un nuevo capitulo. Ante la infamia delirante y agresiva, Cristina recoge el amor de su pueblo".

Muchas veces dije que las diatribas, insultos, mentiras y descalificaciones a @CFK eran/son solamente comparables con las que Perón sufrió después de 1955. Hoy se escribe un nuevo capitulo. Ante la infamia delirante y agresiva,@CFK recoge el amor de su pueblo — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) July 4, 2020

Delito por "motivos sentimentales y económicos"

Te puede interesar Crimen de Fabián Gutiérrez: la dura respuesta del abogado de Cristina Kirchner a Juntos por el Cambio

A las respuestas se sumó también la directora de Asuntos Jurídicos del Senado y abogada de confianza de la vicepresidenta, Graciana Peñafort, quien combinó una cronología del caso con críticas a las conjeturas de la oposición y sobre el crimen.

Peñafort cargó contra la oposición: "Están emocionados de tener una nueva muerte a la cual montarse para hacer politica".

"Encontraron su campera, rastros de sangre, su celular y su billetera. Siguieron buscando. Mientras tanto algunos irresponsables de la oposición salieron a asegurar que lo habían matado por ser arrepentido de cuadernos y que se trataba de un testigo protegido", sostuvo Peñafort.

Tras señalar que Gutiérrez no era testigo protegido (como informó también el Ministerio de Justicia), Peñafort agregó: "Todo tan mentira, y ellos emocionados de tener una nueva muerte a la cual montarse para hacer politica. La necropolítica que hacen personajes del PRO. Delezanble y abyecta".

Además, la abogada remarcó que "los cuatro implicados ya reconocieron la autoría de crimen" y que "uno de ellos parece haber sido su pareja", tras lo cual señaló: "Delito por motivos sentimentales y económicos. Eso si, los militantes del odio y la mentira, jamas se disculpan".

Gregorio Dalbón, otro de los abogados de la vicepresidenta, también salió al cruce de la elucubraciones en Twitter y sostuvo que "da vergüenza ajena que mencionen a Cristina Kirchner".

Da vergüenza ajena que mencionen a @CFKArgentina. La siguen haciendo grande. Las difamaciones nos hicieron volver.Todavía no pueden creer que Cristina, un teléfono, un libro y un hombre, los dejó en el escenario muertos mandándonos a dormir. El odio agiganta al Peronismo. pic.twitter.com/1sJQPiYi0K — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) July 4, 2020

"La siguen haciendo grande. Las difamaciones nos hicieron volver. Todavía no pueden creer que Cristina, un teléfono, un libro y un hombre, los dejó en el escenario muertos mandándonos a dormir. El odio agiganta al peronismo", escribió el abogado, junto con una foto de Mahatma Gandhi.