Zaffaroni propone una Corte Suprema "de 15 jueces, dividida en 5 salas especializadas"

El exjuez de la Corte se mostró a favor de la posible iniciativa del Ejecutivo nacional de crear una suerte de consejo para analizar reformas judiciales

La reforma judicial es uno de los ejes fundamentales que el gobierno nacional prepara para la agenda post-pandemia. Si bien el interés del presidente Alberto Fernández está puesto en el cuestionado fuero federal de Comodoro Py, no son pocas las voces que reclaman cambios también en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en particular en la cantidad de sus integrantes. Uno de ellos es Raúl Eugenio Zaffaroni, exministro del máximo tribunal, quien propone que el cuerpo sea integrado por 15 jueces y dividido en 5 salas especializadas.

Entrevistado en El Destape Radio, Zaffaroni se mostró a favor de la posible iniciativa del Ejecutivo nacional de crear una suerte de consejo para analizar las reformas judiciales, entre ellas la conformación de la Corte.

Zaffaroni propone que haya 15 jueces en la Corte, divididos en cinco salas

Competencias

Te puede interesar Daniel Arroyo: el Gobierno avanzará con la idea de implementar una renta básica universal

"Espero que sea algo que funcione", manifestó el jurista. Y opinó: "Lo vengo diciendo desde hace años, desde que estaba en la Corte, tenemos que tener una Corte de 15 jueces, dividida en 5 salas especializadas". Ese cuerpo debería ocuparse, sostuvo, "de resolver los casos de recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia".

"Es imposible para cualquier persona, por preparada que esté, no puede conocer todo el derecho. Y después con las pocas causas —que no creo que sean en este momento más de 150, de las cuales la mitad son desvaríos— sobre inconstitucionalidad de leyes, ahí que voten los 15", explicó Zaffaroni.

Zaffaroni argumenta que los jueces no saben todo el derecho

Reforma judicial

Te puede interesar Moyano versus Mercado Libre, un adelanto de la conflictividad laboral post cuarentena

"Creo desconcentrar el Poder Judicial es elemental, pero se necesitan otras reformas, en el marco constitucional vigente, como el aumento de ministros de la Corte Suprema", comenzó el ex titular de la Corte. "El ingreso de la Justicia tiene que ser por estricto concurso, para terminar con los vínculos familiares", confió hace pocos días al canal Crónica.

"La conducción no puede residir en tres personas, eso no es republicano, tiene que haber una bajada de línea, porque no solo es una concentración de poder, es una fábrica de firmas y decisiones", comentó desde su conocimiento como magistrado.

Al ser consultado por el mecanismo jurídico vigente, Zaffaroni aseveró que "la estructura del Poder Judicial es irracional" y que en ese sentido "hay que diagramar una Corte de 15 ministros" para garantizar jurisprudencia y "un orden" en el sistema penal.

"Hay un servicio de inteligencia totalmente deformado, desquiciado, puesto al servicio de la persecución política. Con entendimiento raros, complicidad de medios y condenas mediáticas", comenzó el integrante de la Comisión Panamericana de Derechos Humanos. "Es una guerra antijurídica, con distintos roles, cooautorias, complicidades e instigaciones", remarcó.

Sin puntualizar en nombres, Zaffaroni aseguró que "no hay que culpar a todos los jueces por esto, se puede imputar omisión, haberse callado" pero que si son los magistrados "los que deben garantizar los derechos". Sin cargar tintas contra quienes fueron sus colegas el letrado dijo: "Las motivaciones no las puedo juzgar, creo que todos estábamos dándonos cuenta que hubo procesos armados, como en el caso de Milagro Sala, un poder judicial como el de Jujuy que fue 'discreto' en cuanto a sus motivaciones".