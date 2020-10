Caravana de la Lealtad: cómo será la marcha a favor del Gobierno que organiza Moyano

Un grupo de gremialistas cercanos al Gobierno organizó una concentración de apoyo para este 17 de octubre. Dónde y cómo se realizará

El Sindicato de Camioneros de Hugo y Pablo Moyano definió este miércoles junto a otros gremios aliados movilizarse el 17 de octubre próximo con una caravana de autos al Obelisco, para manifestar su apoyo al gobierno de Alberto Fernández.

Los dirigentes de los sindicatos que se apartaron de la conducción de la CGT e integran el grupo del Frente Sindical por el Modelo Nacional (FRESIMONA) se reunieron este miércoles en la sede de Camioneros para definir los detalles de la movilización callejera que impulsan, lo cual servirá también para diferenciarse de sus rivales internos de la central que harán un acto en la sede de Azopardo junto al jefe de Estado.

El FRESIMONA está conformado por gremios afines a Fernández.

Cómo se realizará la movilización

"El próximo sábado 17 de octubre, los gremios integrantes del Frente Sindical realizaremos la Caravana Nacional por el Día de la Lealtad Peronista en vehículos (automóviles, camiones, colectivos, taxis y motos) hacia el Obelisco, respetando el distanciamiento social y cumpliendo con los protocolos de prevención ante esta pandemia", informaron los gremios del sector en un comunicado.

Este sector gremial que apoya al Gobierno, pero que a diferencia de la conducción cegetista exhibe una postura muy cercana al kirchnerismo, convocó para este sábado desde las 10:00 a "todos los trabajadores y compañeros peronistas a sumarse a esta gran movilización a nivel nacional".

Al respecto, indicaron que esta caravana se replicará "en todas las provincias de la República Argentina en conmemoración del 75° aniversario de la gesta histórica de la clase obrera para proclamar la libertad del General Juan Domingo Perón".

La movilización tradicional sería reemplazada por la circulación en autos, al estilo "banderazo".

"¿Por qué no podemos marchar nosotros?"

Pese a la postura del Presidente de evitar movilizaciones en medio de la pandemia, este sector venía reclamando la necesidad de salir a las calles para contrarrestar las constantes movilizaciones contra el Gobierno, que tuvieron un nuevo episodio el lunes pasado. El propio Hugo Moyano se reunió el día anterior con Fernández para hablar de este tema y trasmitirle que querían una movilización callejera.

De la reunión del FRESIMONA realizada este miércoles participaron el anfitrión Pablo Moyano; Omar Plaini (Canillitas); Juan Pablo Brey (Aronavegantes); Mario Manrique (SMATA); Raúl Durdos (SOMU), Graciela Aleñá (Trabajadores Viales), Pablo Flores (AEFIP) y Horacio Valdéz (Vidrio).

Al respecto, Plaini sentenció: "Los compañeros nos dicen ¿por qué no podemos marchar nosotros? La realidad es que ya hubo como siete marchas por causas diversas", en alusión a las protestas opositoras.

Respecto a la celebración organizada por el Partido Justicialista en conjunto con la CGT, autoridades nacionales y gobernadores, el dirigente gremial dijo que "lo virtual está bárbaro pero no lo que implica desde el peronismo el 17 de octubre de 1945".

"Los trabajadores quieren expresarse", insistió Plaini.

El Gobierno, contra el "banderazo" opositor

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo este martes que de la protesta del lunes participaron quienes están "identificados con un partido político que no acepta que perdió las elecciones hace un año", dijo que "no se va a cambiar" la agenda del Gobierno nacional, y planteó que el expresidente Mauricio Macri tiene una "lectura ridícula" de su derrota electoral.

"Creemos en el derecho a manifestarse; es parte de la democracia. Pero también hay que aceptar la diversidad; no son la gente, no son todos, no son el pueblo; la Argentina es mucho más diversa", dijo Cafiero esta mañana en declaraciones a radio Continental.

Se refirió de esta manera a la protesta que tuvo lugar ayer en el Obelisco y distintos puntos del interior del país para rechazar políticas públicas impulsadas por el Gobierno y que mostró variadas consignas, entre ellas, cuestionamientos a las restricciones que impone la pandemia de coronavirus.

Cafiero: "Son un conjunto de argentinos identificados con un partido político, que no acepta que perdió las elecciones"

"No aceptan que perdieron las elecciones"

"Son un conjunto de argentinos identificados con un partido político, que no acepta que perdió las elecciones hace un año", dijo Cafiero y agregó que la manifestación de ayer estuvo "claramente muy fogoneada por la oposición, y los principales dirigentes de Juntos por el Cambio".

Asimismo, el jefe de Gabinete dijo que, "luego de este tipo de manifestaciones, tenemos que contar más casos" de coronavirus, y añadió: "Siempre hemos manifestado que este tipo de prácticas tienen que encontrar otro método porque tiene consecuencias".

En ese marco, remarcó que el Gobierno nacional desalienta para el 17 de octubre cualquier tipo de manifestación y por eso plantea "una movilización virtual" a través de una plataforma.

"No propiciamos ningún tipo de marcha; esa es la diferencia", indicó el jefe de Gabinete en la entrevista.

Por otro lado, Santiago Cafiero fue consultado respecto de las declaraciones de la oposición que apuntan a sugerir que la agenda del gobierno es manejada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"La agenda a la que nos comprometimos con los argentinos es abandonar el modelo de especulación financiera que puso el macrismo y detonó Argentina. La estamos llevando adelante, y no va a cambiar por más que haya habido una manifestación o un banderazo", indicó.

En ese marco, aseveró: "Ellos están enojados de que el peronismo haya encontrado la posibilidad de juntarse para ganar las elecciones y eso no perdonan, entonces exigen poco menos que el peronismo se pelee con Cristina Kirchner: eso no va a pasar porque los argentinos votaron esta fórmula para que cambie la realidad de nuestro país".