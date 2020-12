El kirchnerismo marchó para exigir la libertad de "presos políticos"

Se realizó una manifestación este unes en la 9 de Julio con el objetivo de exigir la libertad de "presos políticos" y terminar con el llamado "lawfare"

El kirchnerismo organizó una manifestación para este lunes en la 9 de Julio en donde se pedirá la liberación de presos políticos, como Amado Boudou, Julio De Vido, Fernando Esteche y Milagro Sala, entre otros, que aseguran se encuentran presos por culpa de una "persecución política".

La convocatoria se vió impulsada a partir de que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia de 5 años y 10 meses de prisión sobre el ex-vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone; y también por el conocimiento de que Casación validara las declaraciones de los arrepentidos en el caso de los cuadernos. Es por eso que el kirchnerismo volvió a ratificar las acusaciones sobre lawfare en Argentina.

Cristina Kirchner publicó, en las últimas horas, una carta en la que hizo una dura crítica hacia la Corte Suprema y al poder judicial, mientras que Alberto Fernández hizo lo propio y aseguró que "compartía mucho" las críticas que Cristina hizo sobre el funcionamiento judicial.

En el flyer que se compartió para la convocatoria se incluyeron imágenes con las figuras de Esteche, De Vido, D’Elía, Milagro Sala y también Cristina Kirchner, de quien sostienen que es el objetivo final de una ofensiva comandada por el ex presidente Mauricio Macri, grandes medios de comunicación, el titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y por el embajador estadounidense en Argentina, Edward Prado.

También aparecen en el afiche los rostros de Juan Pablo "el Pata" Medina, su hijo Cristian, Omar "el Caballo" Suárez, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, figuras de las cuales buena parte del kirchnerismo siempre intentó despegarse.

"Por una navidad sin presos políticos"

Tomando la famosa frase utilizada durante la última dictadura cívico-militar, "Navidad sin presos políticos", el kirchnerismo quiere instalar su postura sobre los condenados por corrupción. Es por eso que este lunes 14 de diciembre, a partir de las 16hs, convocaron a una manifestación en Av. de Mayo y 9 de Julio para pedir por los "presos políticos" y exigir a la Corte Suprema que revea sus fallos.

La convocatoria, impulsada por el partido MILES de D Elía junto a la Corriente Patria para Todos de Boudou, Fernando Esteche, Gabriel Mariotto y Fernando Vaca Narvaja comenzó a difundirse a través de las redes sociales luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar firme la sentencia de cinco años de prisión para Boudou por la causa Ciccone.

Esta propuesta surge luego de que el domingo pasado se conociera una solicitada firmada entre otros por Eugenio Zaffaroni, Pablo Moyano, Jorge Ferraresi y Hugo Yasky, en la que expresaron su preocupación por el fallo del Máximo Tribunal, "que afecta nuestro sistema democrático" y "pone de manifiesto el sostenimiento de lawfare como instrumento de discimplinamiento y persecución" hacia el kirchnerismo.

Durante los años 2017 y 2018 el Instituto Patria, afín al kirchnerismo, compartió comunicados haciendo referencia a lo mismo y titulados bajo el mismo slogan: "Navidad sin presos políticos". Sin embargo a partir de la asunción de Alberto Fernández en diciembre del año pasado, no volvieron a compartir este mensaje.

Esta vez, se prevé una marcha hacia los tribunales de justicia y un posible acampe. El propio Esteche aseguró que espera "una formidable convocatoria por una Navidad sin presxs políticxs y contra el lawfare".

"La persecución política y el lawfare, como los que sufre y sufrió Amado Boudou por recuperar los fondos de las AFJP devolviéndolos a jubilados y trabajadores, atenta contra un Estado de Derecho que debe preservar la vida, las garantías y la libertad de las personas", alertaba el comunicado firmado por personalidades afines al kirchnerismo.

"Vamos a ponerle limites al lawfare que limita las libertades de los opositores, que persigue a los enemigos del neoliberalismo conservador", manifestó Luis D´elía; a lo que se sumó Esteche: "Mañana (hoy) se verá la inmensa convocatoria que señala a la Corte Suprema como la principal responsable de las persecuciones, cárceles y lawfare, enemiga de la democracia y del pueblo".

La convocatoria fue impulsada por el partido MILES de D Elía junto a la Corriente Patria para Todos

El macrismo: "No son presos políticos, son delincuentes presos"

La diputada nacional del PRO María Luján Rey rechazó la convocatoria a la marcha de este lunes en la que se exigirá a la Justicia la liberación de presos políticos vinculados al kirchnerismo, y al respecto dijo que "no son presos políticos" sino "delincuentes presos". La opositora explicó el sentido del comunicado que publicaron familiares de la tragedia de Once en repudio a la marcha que se iniciará en Avenida de Mayo y 9 de Julio a las 16:00, bajo el lema "Una Navidad sin presos políticos".

"Salimos a responder un flyer con las caras de referentes del kirchenrismo que cumplen una pena en prisión y que ellos denominan presos políticos. En ese flyer podíamos ver la cara de (Ricardo) Jaime, (Juan Pablo) Schiavi, de (Julio) De Vido. Es una ofensa a nuestros muertos", subrayó en declaraciones al programa Incorrectamente Políticos, que conduce Guadalupe Vázquez por Radio Rivadavia.

Para Rey, "no son presos políticos" sino "delincuentes presos" que "han utilizado la política para delinquir y la Justicia los enjuició y los condenó". "No hay presos políticos en nuestro país", sentenció la diputada macrista, que cuestionó al kirchnerismo por buscar "ponerse en un lugar de víctima" y rechazó que exista "lawfare" o persecución política contra el espacio que lidera Cristina Kirchner.

En otro orden, la legisladora opositora celebró la media sanción del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y destacó la "madurez" y el "respeto" que primó en el debate en comparación con lo sucedido en el tratamiento de dos años atrás.

"Si bien fue intensa la jornada se dio en un marco de muchísimo más respeto de lo que pude ver yo como ciudadana común en 2018. Hubo una madurez en el debate. No hubo tantos discursos autorreferenciales y con tanta agresión personal que no suma ni aporta nada. Hubo una madurez y un respeto mayor que el que había visto en el debate anterior", analizó.

En tanto, sugirió que el kirchnerismo intenta hacer un aprovechamiento político con el proyecto de aborto legal.

"Creo que el kirchnerismo siempre trata de hacer uso político de todo. Tiene la capacidad de sacar rédito de hasta las peores cosas. No me sorprende y no es nada nuevo, es algo con lo que convivimos. Siempre hay algunos sectores que intentan que cualquier cosa que suceda, sea bueno u horrible, capitalizarla políticamente", finalizó.