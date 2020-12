Cómo le iría al Gobierno si las elecciones fueran hoy

Tras el primer año de gestión y a pesar de la crisis económica y social, el gobierno conserva el apoyo de más de la mitad de los bonaerenses

La mitad de los bonaerenses tiene problemas para llegar a fin de mes mientras que el 11%, no sólo no llega a cubrir sus necesidades básicas sino que además tiene necesidades urgentes insatisfechas.

A pesar de eso, los votantes del Frente de Todos (76%) en la Provincia se sienten optimistas respecto de una mejora económica mientras que el 88% de los votantes de Juntos por el Cambio opina que la economía va a empeorar en los próximos 12 meses.

A pesar del mal momento económico que atraviesa la provincia de Buenos Aires, el oficialismo conserva el apoyo de sus votantes, concluyó la última ecuesta del año de la consultora Reyes & Filadoro.

Su relevamiento, llevado a cabo entre el 5 y el 7 de diciembre, dio cuenta de que si las elecciones fueran hoy, en la Provincia de Buenos Aires el Frente de Todos (FdT) obtendría un porcentaje similar de apoyo al que recibió en 2019, imponiendose con el 51% de los votos sobre Juntos por el Cambio que obtendría el 24%.

"Esto se debe, en gran medida, al reconocimiento que hacen los bonaerenses del esfuerzo que ha hecho el Estado para ayudar a la población más vulnerable y a las empresas que tuvieron que suspender sus actividades durante la pandemia. Para el 61% de los votantes del FdT, haber controlado la pandemia y haber brindado ayuda social fueron las medidas más acertadas del gobierno", explicaron tras la encuesta María Florencia Filadoro y Hernán Reyes.

Para los votantes de Juntos por el Cambio la mejor política del actual gobierno fue haber llegado a un acuerdo con los bonistas (15%). El 42% de esos votantes no elije ninguna de las opciones como mejor política.

Mejores políticas de la gestión de Alberto Fernández para los bonaerenses (Reyes & Filadoro)

El apoyo al gobierno se explica también por la fidelidad del "voto peronista". Aunque el 10% de los votantes del Frente de Todos consultados en la encuesta se siente decepcionado por el desempeño del gobierno, aun mantiene su apoyo desde el punto de vista del voto.

En septiembre último la consultora Oh! Panel realizó también un relevamiento respecto de la intención de voto para una elección entre las principales fuerzas políticas en ese momento, y obtuvo un resultado similar. Entre mil casos relevados, el Frente de Todos consolidó una intención de voto del 34%, Juntos por el Cambio logró un 28%, y los indecisos fueron el 21%.

Intención de voto de Juntos por el Cambio

Horacio Rodríguez Larreta es el político argentino con mejor imagen pero eso no se traduce en intención de voto

De acuerdo al mencionado estudio de Reyes & Filadoro, la imagen de Horacio Rodríguez Larreta registró una caída de 11 puntos comparado con la encuesta de septiembre.

"La imagen positiva de Horacio Rodríguez Larreta bajó 11 puntos desde septiembre, aunque lo viene haciendo de a pocos puntos entre mes y mes. Esta merma responde al desgaste por la gestión de la cuarentena y también a la reacción que tuvo que asumir tras la quita de fondos de coparticipación de la Ciudad, de parte del gobierno nacional. En cierta forma, esa reacción estuvo un poco fuera de las formas en las que se venía mostrando (más bien conciliador). Sin embargo, si la justicia se expresa a favor de la Ciudad, esa puede significar una gran victoria para el jefe de gobierno porteño", dijo al respecto Florencia Filadoro.

El jefe de gobierno porteño y el presidente, Alberto Fernández, aún son los dirigentes mejor evaluados en diciembre. Sin embargo, la imagen positiva de Larreta no se traduce en intención de voto, concluyeron los investigadores.

"Una regla básica de la comunicación política es que la imagen positiva no siempre se traduce en votos. Hay muchos dirigentes o personalidades que tienen una imagen positiva, pero la ciudadanía no los piensa para ocupar cargos ejecutivos. Para ello, es necesario 'trabajar' en la imagen de los candidatos. Además, recordemos que la elección del próximo año es de carácter legislativo, para lo cual, la ciudadanía no observa a Rodríguez Larreta como un legislador, aunque pareciera que la ciudadanía lo estaría considerando como una figura relevante para el gobierno nacional", afirmó la politóloga.

¿Qué debería hacer el jefe de Gobierno para traducir su logro en imagen en votos? Desde Reyes & Filadoro consideran que la mejora en la imagen de este referente de Juntos por el Cambio durante la primera etapa de la pandemia le llegó "demasiado temprano" y lo hubiera podido capitalizar mejor en caso de que se hubiera producido en 2022.

"Su principal desafío es mantener la buena imagen, aunque es natural esperar oscilaciones hasta la próxima elección presidencial. No obstante, el gobierno nacional lo plantea como su "contrincante" predilecto y eso le permite mostrarse como un dirigente con liderazgo, con convicciones y en lo posible, intentando mantener sus formas de siempre", le dijo Filadoro a iProfesional.

"Actualmente la batalla librada con el gobierno nacional -una de las primeras de muchas más que se vienen- con los fondos de coparticipación de la Ciudad, implica otra oportunidad para Rodríguez Larreta. En el corto o mediano plazo, si la justicia termina dándole la razón al reclamo de la Ciudad, sin dudas será una gran victoria para el jefe de gobierno porteño. Por último, en materia electoral, el próximo año de elección legislativa, Juntos por el Cambio tiene todas las chances de hacer una buena elección en la ciudad, manteniendo el bastión electoral del Jefe de Gobierno", añadió.

Rodríguez Larreta y Fernández son los políticos con mejor imagen positiva entre los bonaerenses (Reyes & Filadoro)

Fernández obtuvo en el relevamiento de diciembre un 56% de imagen positiva y un 43% de imagen negativa en la opinión pública. De hecho, está en niveles similares a los de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner (54% de imagen positiva y 44% de negativa)

El Jefe de Gobierno porteño, por su parte, se posicionó con el mismo porcentaje de imagen positiva que el presidente, pero solo 39% de percepción contraria, por lo que terminó como el político con mejor imagen en general.

De los políticos evaluados, el expresidente Mauricio Macri es el que presentó peores índices: 71% de percepción negativa entre los bonaerenses y solo 26% de apoyo.

Un año de gobierno

A un año del inicio del mandato de Alberto Fernández, el 55% de los bonaerenses aprueban su gestión

Consultados acerca de las principales medidas adoptadas durante el primer año de gobierno de Alberto Fernández, los votantes del Frente de Todos y los de Juntos por el Cambio coinciden en señalar la extensión de la cuarentena como el principal error.

Las peores políticas de la gestión de Alberto Fernández para los bonaerenses (Reyes & Filadoro)

Aunque la imagen del presidente Alberto Fernández descendió 8 puntos desde la medición de septiembre, el 55% de los bonaerenses aprueba la gestión del gobierno nacional.

Más aún, entre los jóvenes y en la tercera sección electoral Alberto Fernández mantiene una imagen positiva superior al 70% al igual que el gobernador, Axel Kicillof y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El estudio relevó la opinión de 800 personas mayores de 16 años en la Provincia de Buenos Aires a través de llamados telefónicos automáticos. La encuesta registra un margen de error de +/- 3,5% para un nivel de confianza del 95%.