Guillermo Moreno: "Comparado con el vago e ignorante de Macri, ¡estamos mucho peor!"

Para el exsecretario de Comercio Interior, que a Mauricio Macri lo sucediera en la Presidencia Alberto Fernández, "es una calamidad"

El exsecretario de Comercio Interior de la Nación, Guillermo Moreno, comparó este domingo la gestión del expresidente Mauricio Macri con la actual de Alberto Fernández, a poco más de un año de su inicio, y dijo: "Comparado con el vago e ignorante de Macri, estamos mucho peor".

Así, el exfuncionario del kirchnerismo resaltó sus diferencias con el Gobierno de Fernández, al que no calificó de peronista sino de socialdemócrata, y afirmó: "En la economía, Alberto recibió un desastre de Macri, un muchacho que es vago e ignorante. Lo conocemos todos. Comparado contra eso, estamos mucho peor. Comparado con el vago e ignorante de Macri, estamos peor. ¡Mirá lo que estoy comparando y contra quién estamos peor!".

En diálogo con La Once Diez, Moreno insistió en que el Presidente no es manejado por la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y afirmó que a su entender las cosas van mal porque Fernández no es bueno tomando decisiones.

"No es que a Alberto le hacen tomar decisiones, él es un fanático de la toma de decisiones. El tema es que las toma mal", dijo, y agregó que el final del Presidente será igual al de su antecesor: "¿Macri cómo terminó? Salía a la calle y no lo saludaba nadie. Al Presidente ya le pasa lo mismo".

Asimismo sostuvo que "el Gobierno va muy mal y, si no cambia el rumbo -cosa que es muy difícil porque es la estructura del pensamiento de Alberto Fernández lo que debería cambiar- va a ser un fracaso rotundo. El país con estos dos presidentes seguidos es muy complicado. Alfonsín fue un muchacho muy incapaz en lo económico, pero lo siguió Menem. A De la Rúa lo siguió Duhalde. Ahora, que a Macri lo suceda Alberto es una calamidad".

Al calificar la gestión del gobierno anterior, Moreno resaltó que la ventaja de Macri fue la "billetera" de la cual dispuso, e indicó que ahora Fernández no puedo disfrutar de ese mismo privilegio, lo que empeora aún más la crisis actual: "Macri tenía la billetera del papá, no la del Franco, digo el endeudamiento externo y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Bueno 'billetera mata galán' y la pudo seguir llevando la situación. Este no tiene la billetera. Imagínate a Macri sin la billetera de papá, la de Franco primero y después la de los inversores extranjeros y la del FMI, ¿qué hubiese sido? Bueno, Alberto no tiene nada de eso y por eso está peor", dijo en declaraciones radiales.

Moreno sobre Martín Guzmán

Guillermo Moreno opinó sobre el ministro de Economía, Martín Guzmán

Al ser consultado sobre qué piensa del ministro de Economía, Martín Guzmán, el exministro de Comercio Interior expresó: "60 días antes de que lo eligieran, ¿dónde estaba Guzmán? ¿Lo conocía a Rocca, el dueño de Techint? ¿Lo conocía a Pagani, el dueño de Arcor? ¿Los conocía a Luisito Barrionuevo? ¿Conocía la panadería de la esquina? Si no conocía nada, ¿cómo puede ser ministro de Economía?"

"Conocía más los precios de Estados Unidos que de la Argentina, porque en Estados Unidos tenía que hacer las compras. Iba a la peluquería, se recortaba la barba", dijo Moreno.

Para reforzar sus dichos Moreno citó al papa Francisco: "La experiencia es fundamental, por eso la práctica es superior a la teoría. ¿Quién lo dice? El argentino más importante que ha dado este pueblo: Francisco, que dice que siempre entre la teoría y la práctica elijan la práctica, que es infinitamente superior a la teoría".

Y por último insistió: "Este no es un gobierno peronista, él (por el Presidente) mismo lo dijo, es socialdemócrata, como el de Alfonsín y De la Rúa".