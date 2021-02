¿Para qué se usaron los dólares del FMI?: crece la polémica entre Guzmán y economistas de Juntos por el Cambio

La disputa política gira en torno a si los fondos enviados se usaron para la fuga de capitales o para reducir el alto endeudamiento de la Argentina

Dirigentes de Juntos por el Cambio volvieron a cuestionar este viernes al ministro de Economía, Martín Guzmán, en medio de una polémica sobre el acuerdo multimillonario con el FMI suscripto durante el gobierno de Mauricio Macri, por unos u$s 45.000 millones.

La disputa política gira en torno a si los fondos enviados por el organismo multilateral se usaron para la fuga de capitales o para reducir el alto endeudamiento de la Argentina.

El último ministro de Economía de Juntos por el Cambio, Hernán Lacunza, dijo que la plata se destinó a "reducir la deuda de u$s 328.000 millones a marzo de 2018, a u$s 311.000 millones en septiembre de 2019".

Lacunza sostuvo que la plata "no se fugó y la deuda no aumentó, ya que se usó para cancelar obligaciones anteriores del kirchnerismo, más caras y más cortas, mientras que parte de los fondos se usaron para obras".

Por su parte, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Luciano Laspina cuestionó a Guzmán por haber tratado de "irresponsable" al Gobierno anterior por el acuerdo con el FMI.

"No tiene sentido pelearnos a ver quién es el responsable, el ciudadano lo sabe", dijo Lacunza

"Los dichos de Guzmán son una mentira de punta a punta. Esto lo sabe, pero utiliza cierta simplificación para no meterse en detalles", se quejó.

Guzmán sostuvo que la deuda con el Fondo es "un problema que se creó de una forma irresponsable por el Gobierno" del ex presidente Macri.

"Tomamos u$s 45.000 millones de deuda. Se podría haber reconstruido toda la infraestructura del país. Sin embargo, no quedó nada", advirtió el ministro de Economía.

"Caradurez"

Laspina salió al cruce y dijo que el dinero del FMI se otorgó "cuando la Argentina se quedó sin créditos para renovar sus compromisos y financiar el déficit fiscal, que ya se había reducido mucho con respecto a cómo lo había dejado Cristina".

Consideró que lo que expresó Guzmán es "una caradurez" y sostuvo que "hasta ahora no ha presentado un programa económico", en declaraciones al programa "Alguien tiene que decirlo", que conduce Eduardo Feinmann por radio Rivadavia.

Por otra parte, aseguró que "cuando uno mira la evolución de la deuda pública en 2017 o 2018, prácticamente está constante".

Laspina acusó a Guzmán de mentiroso

"Miente Martín Guzmán cuando dice que el préstamo del FMI podría haber reconstruido toda la infraestructura", señaló Laspina.

Dijo que esos fondos "se aplicaron a pagar vencimientos de deuda que venían mayormente del gobierno anterior. ¿Qué reconstruyó él con los u$s 20.000 millones que emitió en 2020?".

En la misma línea, Lacunza dijo que Guzmán "cometió un exabrupto. No es cierto lo que dijo. Cuando empezamos a hablar para la tribuna empezamos a hacer macanas y más con la investidura de los cargos. La deuda pre Fondo Monetario era mayor que la deuda pos Fondo Monetario".

En una entrevista con el canal Todo Noticias (TN), dijo que "el crédito del Fondo Monetario se usó para cancelar otros créditos más caros, más cortos, de peores condiciones y que la idea era un puente hasta recobrar ese crédito voluntario que se había perdido a mediados de 2018".

"Eso es lo que pasó. Eso es lo que muestran las cifras oficiales del gobierno anterior, del gobierno actual", agregó.

"La verdad es que la deuda esa que se canceló es deuda que se había tomado para hacer obra alguna, que es lo que quiere el ministro, y también para financiar el déficit inercial que había dejado el gobierno anterior, el gobierno de 2015. No tiene sentido pelearnos a ver quién es el responsable, el ciudadano lo sabe", señaló Lacunza.

Los acuerdos con el FMI deberán pasar por el Congreso

El proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda pública se convirtió en ley el pasado jueves 11 de febrero. La Cámara de Diputados dio la media sanción que faltaba para que este proyecto tuviera fuera de ley en la Argentina.

¿De qué se trata? Esta ley busca restringir el endeudamiento en moneda extranjera y establece que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) deberán contar con la aprobación del Congreso.

Esta norma había sido presentada por el Poder Ejecutivo, que hoy detenta Alberto Fernández, y fue aprobada en la Cámara baja en general por 233 votos a favor, 2 en contra -que correspondían al Frente de Izquierda- y 2 abstenciones. Cabe mencionar que tuvo el acompañamiento del bloque de Juntos por el Cambio, que realizó algunos cuestionamientos de orden técnico, pero que finalmente decidió votar a favor del proyecto.

A lo largo del debate, el oficialismo puso de manifiesto sus críticas al préstamo de u$s 44.000 millones que se contrajo con el FMI durante la gestión de Mauricio Macri. Por su parte, la oposición le reprochó el déficit fiscal a los representantes del oficialismo en el recinto.

El bloque opositor criticó la toma de deuda que tuvo lugar durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri

Qué dice el proyecto

La ley establece que toda emisión de títulos públicos de deuda en moneda extranjera que exceda lo previsto en el Presupuesto Nacional requiere de la aprobación del Congreso. Lo mismo sucede con los programas de financiamiento y operaciones de crédito con el FMI, así como también determina una prohibición de destinar destinar esos montos a gastos corrientes.

Qué dijeron los diputados

Una de las posturas que se destacó fue la del oficialista Carlos Heller, quien preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Heller señaló que el proyecto "va a marcar un hito en la historia legislativa del país". Además, lo calificó como "gran paso para afianzar la institucionalidad".

Luego de mencionar que a partir de este momento el endeudamiento estará sometido a la aprobación del Congreso, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda mencionó que la finalidad de la ley es que "estas deudas no sean utilizados para gastos corrientes, salvo casos de catástrofes". Por último, concluyó: "No nos podemos endeudar en dólares para gastar en pesos, o para gastos que no sean de capital".

El diputado Luciano Laspina, que fue la voz del bloque de Juntos por el Cambio en este debate, hizo hincapié en que el acompañamiento de la bancada opositora al proyecto se debe a "razones obvias, porque devuelve facultades que son propias del Congreso en materia de deuda pública". Sin embargo, consideró que se contradice con la Ley de Administración Financiera.

En este contexto, Laspina agregó que esa ley exceptúa de la aprobación parlamentaria a "las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte", como el FMI, al tiempo que la nueva norma omite esa excepción.

Este jueves el Congreso sancionó la ley de sostenibilidad de la deuda pública

"La deuda es hija del déficit y puede ser en dólares o puede ser en pesos, como ocurre hoy con la emisión", dijo Laspina, al tiempo que vinculó los préstamos contraídos por la gestión anterior con lo que llamó un "proceso de vaciamiento que hizo el kirchnerismo del Banco Central".

Otra de las voces destacadas en relación a este proyecto fue la de Fernanda Vallejos, diputada oficialista, quien señaló que la gestión del presidente Alberto Fernández recibió una "deuda insostenible". Agregó, además, que "si en aquel momento hubiéramos contado con esta ley, ese proceso no hubiera avanzado, debería haber atravesado el tratamiento parlamentario".

En ocasión de su exposición, el opositor Luis Pastori hizo una crítica a un artículo en particular, que prohíbe destinar la deuda en dólares a gastos corrientes. A criterio de Pastori, ese apartado es "innecesario y confuso", además de que "se contrapone con la Ley de Administración Financiera". En este sentido, coincidió con el diputado Luciano Laspina.

Precisamente por eso el bloque de Juntos por el Cambio hizo una sugerencia de modificación a este punto, pero desde el Frente de Todos se rechazaron ambos cambios por considerarlos "dilatorios". El motivo de esta postura tiene que ver con el proceso de formación y sanción de leyes: de haberse modificado, el proyecto hubiera tenido que retornar al Senado, que hubiera tenido que revisar los puntos modificados.

Paulo Cassinerio, quien forma parte del bloque Córdoba Federal que responde al gobernador Juan Schiaretti, mostró su apoyo a la nueva ley. En este sentido, aseguró que "no es lo mismo tomar deuda para obras de infraestructura que para gastos de capital o para pagar otra deuda".

Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, se sumó en cambio a Pastori en su crítica a la prohibición de usar préstamos en dólares para cubrir gastos corrientes y preguntó "de qué manera entonces se va a financiar el déficit".

Cabe mencionar, finalmente, que los jefes de los interbloques del Frente de Todos y Juntos por el Cambio -Máximo Kirchner y Mario Negri, respectivamente- decidieron no hacer uso de la palabra durante el debate de este proyecto. El objetivo de su decisión fue hacer el debate más breve de lo que hubiera sido si ellos tomaban la palabra al final.