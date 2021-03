¿Vacunación VIP en la Provincia?: esto dicen los mails que Beatriz Sarlo presentó a la Justicia

La escritora declaró ante la jueza Capuchetti y el fiscal Taiano. Involucró a la esposa del gobernador Axel Kicillof y estalló otra polémica por vacunas

La escritora y ensayista Beatríz Sarlo aportó este miércoles ante la Justicia los mails que le llegaron en enero pasado con el ofrecimiento de aplicarse la vacuna contra el coronavirus y que partió de Soledad Quereilhac, la esposa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

La propuesta fue vía mail, y Sarlo recibió correos electrónicos por parte de Carlos Díaz, editor de Siglo XXI, la editorial donde la ensayista publicó libros, al igual que la esposa del Gobernador.

"Me llamó Soledad Quereillac porque está colaborando con la campaña de concientización para que la gente se vacune. Me pidió una mano para contactar alguna gente, empezando por vos. Es una campaña bien pensada (o sea, no le van a dar un uso político berreta, pero claramente es la campaña a favor de la vacunación de la Provincia de BA). Mi primera reacción fue pensar que vos jamás te prestarías, pero frente a la posibilidad de que te puedas vacunar de inmediato me pareció que te tenía que preguntarte. Es todo por derecha, nada trucho", le escribió el editor a Sarlo.

"Sabés que a mí no se me juega nada con esto, así sí decís que sí o que no todo me parecerá muy bien. Pensé que tus ganas de volver a circular por el mundo cuanto antes podía hacer que vieras el plan con más encanto", agregó el editor, y remató: "Decime qué te parece y contá conmigo para gestionar los detalles en caso de que aceptes".

La respuesta de Sarlo fue la siguiente: "No tengo ningún inconveniente de que se utilice mi nombre expresando mi deseo de vacunarme. Pero no quiero vacunarme antes de que me toque solo porque soy un nombre conocido. No me parece ético. Soledad debería pensar este aspecto de su idea. Fue a la Facultad de Filosofía y Letras no a estudiar publicidad a todo trapo sino para aprender a reflexionar sobre las consecuencias de la primera idea que se le pase por la zabiola".

"Podés pasarle este mensaje si te parece que ayuda a no precipitarse con la primera idea publicitaria, sin pensar en la dimensión moral de todo el asunto. Espero una respuesta a estas consideraciones, aunque tampoco me ilusione con recibirla ya que el apuro puede más que la reflexión", concluyó en su respuesta Sarlo.

Los mails ya están en poder de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal federal Eduardo Taiano.

Los correos del escándalo

A continuación, la imagen de los mensajes completos:

Vacunas: los mensajes que Beatriz Sarlo presentó a la Justicia

Vacunas: esta fue la respuesta de Kicillof

Por su parte, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que es "mentira y un ataque absolutamente canalla" decir que el ofrecimiento de la vacuna a Beatriz Sarlo en el marco de una campaña de concientización fue algo irregular.

"Es mentira y un ataque absolutamente canalla contra mi esposa y mi familia", resaltó Kicillof.

El gobernador aseguró que luego de la denuncia de la ex diputada nacional Elisa Carrió del 22 de diciembre por envenenamiento pensó en hacer una campaña con 100 personajes influyentes para alentar a la ciudadanía a vacunarse.

El gobernador Axel Kicillof y su esposa, Soledad Quereilhac.

"Más pública, más arriba de la mesa no se me ocurre porque la idea era que se vacunaran y se sacaron una foto para terminar con ese tremendo trabajo que se estaba haciendo para desprestigiar la vacuna", enfatizó en declaraciones al canal TN.

Kicillof explicó que el ofrecimiento a Sarlo tuvo que ver con una idea que tuvieron en la Provincia de invitarla para alentar a la población a darse la vacuna, y sobre ello insistió: "Qué campaña por debajo de la mesa puede haber si manda un mail su editor".

El gobernador se mostró molesto por las acusaciones de "vacunación VIP" y recalcó que Soledad Quereilhac "no habla con Beatriz Sarlo hace 20 años", cuando fue su profesora.

"No es amiga nuestra", destacó sobre la escritora, y sostuvo que el plan original que luego no se efectuó fue destinar 100 vacunas a esa campaña "en el contexto en que iban a venir 5 millones".

Sobre lo dicho por Sarlo ante la Justicia Federal, Kicillof expresó: "Tiene todo el derecho del mundo si no quiere, pero si algo no pasó es que alguien le ofreció por abajo de la mesa y menos mi mujer, que ni habló con ella".