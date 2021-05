Hebe de Bonafini, contra Alberto Fernández por el fallo de la Corte Suprema: ¿qué dijo?

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo marcó distancia con el mandatario, tras el fallo del máximo tribunal por la suspensión de las clases

"Estaba escuchando al Presidente. ¿Se dio cuenta recién ahora de que (los jueces de la Corte Suprema) son una basura? Se ve que en la dictadura no se dio cuenta de nada". La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, no esperó ni un minuto en una entrevista radial para marcar distancia con Alberto Fernández. Visiblemente molesta con el fallo del máximo tribunal que avaló la presencialidad en las aulas, Bonafini oyó el duro mensaje del Presidente -que habló de la "decrepitud" de las sentencias de los magistrados-, y señaló que, a diferencia del jefe de Estado, la decisión del Poder Judicial no le sorprendió.

"De un burro solo patadas, ¿qué más vas a esperar?", fustigó Hebe de Bonafini con un comentario a la Corte Suprema de Justicia. En su descargo, recordó que los magistrados rechazaban los habeas corpus que impulsaban los familiares de desaparecidos y que "de ahí en más no vi que hicieran nada como la gente".

Bonafini: "Necesitás personas que tengan fuerza, personalidad, que estén dispuestos a gobernar"

Duras palabras

"¿Qué me va a sorprender? Si los hemos sufrido todos estos años. ¡Las cosas que les hemos dicho a la Suprema Corte! ¿Sabés cómo nos despreciaban cuando empezamos a llevar tantos habeas corpus que no lo atendían ningún juez?", exclamó en diálogo con AM 530. "Nunca nos quisieron atender, nos metíamos de prepo, esas cosas que hacíamos las Madres", agregó.

Después del revés judicial, en un acto en el partido de Ezeiza, el presidente Alberto Fernández advirtió que va a "seguir cuidando la salud de los argentinos por más que escriban muchas hojas en sentencias". "Yo soy un hombre que ama el Estado de derecho, que respeta las sentencias judiciales. Hace mas de 30 años que enseño en la Universidad de Buenos aires. No saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencia", sostuvo el mandatario durante esa actividad.

Sin embargo, para Hebe de Bonafini lo ocurrido no reviste ninguna novedad ya que, según su mirada, hay una continuidad desde la dictadura militar y "nuestros hijos faltan con la complicidad de los jueces". "Para nosotros no es ninguna sorpresa. Por eso me llama la atención, se ve que el Presidente no sabe mucho de esto", reiteró.

Además, la titular de Madres de Plaza de Mayo resaltó que el fallo de la Corte Suprema es "muy grave" y volvió a marcar distancia con Alberto Fernández: "El Presidente dice algo muy triste, ‘Me gusta el derecho’. ¿A quién no le gusta que haya Justicia? ¡A cualquiera! No es ninguna novedad. Matan los pibes por la espalda y siempre tiene razón la policía. ¿Quién colabora con eso? Los jueces, los fiscales".

"Es siempre lo mismo. Si vos no tenés gente que toma decisiones serias, como cuando vino Néstor (Kirchner) y cambió la Corte. Para eso necesitás personas que tengan fuerza, personalidad, que estén dispuestos a gobernar. El Presidente está dispuesto a negociar, el país no es un negocio. No se puede negociar con el enemigo, al enemigo hay que combatirlo. Es lo que yo sé, desde que nací", fustigó.

"No pagan impuestos, se afanan la plata, tienen cualquier cantidad de guita, no sabe dónde la tienen en esos paraísos para que les sea rentable. Todo con la sangre del pueblo".

Además, recordó una de las primeras charlas que mantuvo con el mandatario, tras ser electo, donde le advirtió que tuviera cuidado de la Corte Suprema, de los medios de comunicación, del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y de los "gordos" de la CGT.

"Usted por las dudas nunca vaya delante ni de los gordos de la CGT ni de Massa porque le van a clavar un puñal", ironizó.

Lla titular de Madres de Plaza de Mayo dijo que el fallo de la Corte Suprema es "muy grave" y marcó distancia con Alberto Fernández

El fallo de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia falló a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y avaló su "autonomía" en la demanda contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU 241/2021) que, como una de las medidas sanitarias para mitigar la propagación de la segunda ola de coronavirus, determinó la suspensión de clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Con el voto de los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, el máximo tribunal del país hizo lugar a la demanda presentada por el gobierno porteño y aseguró que el artículo 2 del DNU 241/21 "violó la autonomía de la Ciudad", al hacer referencia a esa norma, cuya aplicación finalizó el 30 de abril. La quinta magistrada, Elena Highton de Nolasco, que ya se había manifestado en contra de la competencia originaria del tribunal en este caso, se abstuvo.

El fallo no declara la inconstitucionalidad del decreto porque venció el viernes de la semana pasada, pero establece criterios que deben ser tenidos para situaciones similares como la que se transita desde el 1° de mayo. En el escrito, expuso que "las normas adoptadas por las autoridades nacionales no solo no deben contradecir a la Constitución ni a los tratados internacionales sino tampoco invadir el ámbito competencial de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Además, apuntó sobre "la falta de justificación suficiente para ejercer una competencia sanitaria que alcance a suspender la modalidad presencial de la educación en la Ciudad deja al descubierto que, en este caso, el Estado Federal en lugar de ejercer una atribución propia invadió una que le resulta ajena".