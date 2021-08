Tensión en Juntos por el Cambio por la amenaza de Carrió de demandar a Manes

El lunes habrá un encuentro de urgencia de la Mesa Nacional convocado por el titular de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo

El frente Juntos por el Cambio ingresó en horas de máxima tensión, que derivaron en un llamado a reunión de emergencia para el próximo lunes, motivado por la advertencia de Elisa Carrió de llevar a juicio al precandidato a diputado bonaerense de la UCR Facundo Manes.

Según fuentes del radicalismo, el titular de la Unión Cívica, Radical, Alfredo Cornejo, llamó de urgencia al encuentro de la Mesa Nacional para el lunes próximo a las 9:00 por zoom, señaló NA.

Los dichos de Carrió generaron enojo en el radicalismo

Ese encuentro, que se realiza cada quince días, estaba suspendido por los roces que se dieron durante la última semana y la imposibilidad de terminar de consensuar el código de convivencia, tras el cierre de listas de candidatos y el inicio de la campaña electoral.

Sin embargo, los dichos de la líder de la Coalición Cívica, que advirtió que irá a la Justicia contra Manes, desataron el enojo del radicalismo.

Las acusaciones de Carrió

"Soy fundadora de Juntos por el Cambio y por eso no estoy dispuesta a que se mienta. Y no estoy dispuesta a que nadie discuta hechos porque hemos sobrepasado los niveles de la mentira a nivel nacional. A nosotros, en la Argentina, nos ha matado la mentira, la falta de autenticidad, de sinceridad, la distorsión de los hechos. Por eso el tema no es Manes, sino la verdad", resaltó Carrió. Y recalcó: "Voy a denunciarlo y ya instruí a mis abogados. No voy a tolerar más".

Por esa razón, Cornejo reflotó para el lunes el encuentro de los principales referentes de Juntos por el Cambio y canceló la difusión del código de convivencia que estaba prevista para este fin de semana.

La idea es que el próximo lunes terminen de dar los detalles finales a esa propuesta entre todos, y definan si es momento de sacarlo a la luz, para que los precandidatos se adhieran.

Carrió le iniciará acciones legales a Manes por "daño moral"

"Las PASO en @juntoscambioar son la forma de darle a los ciudadanos la posibilidad de elegir a los candidatos para derrotar al proyecto kirchnerista y avanzar hacia una Argentina de todos y para todos", resaltó Cornejo en su cuenta de la red social Twitter.

Luego de ese tuit, Carrió detalló que iniciará acciones legales por "daño moral" contra el neurocientífico, a quien acusa de "mentir" por haber dicho que ella lo había invitado a ser su candidato a vice en 2015.

"Frente a la no rectificación de Facundo Manes de sus dichos, lo único que voy a hacer, es una demanda por daño moral y a su prestigio académico, para que la sociedad no piense que tengo tal grado de limitación intelectual al elegir un desconocido (Manes) como candidato a vicepresidente, dado que fui acompañada e invitada por Toty Flores mi candidato a vicepresidente", resaltó la ex legisladora nacional.

En su cuenta de la red social Twitter, expresó: "Con la mentira no hay confianza. Solo de la verdad surge la confianza. Mi testigo es Toty Flores quien me invitó a esa cena". De esta forma, Carrió aclaró de qué forma querellará al precandidato a diputado de la UCR en Buenos Aires.

Se espera que el lunes se vean las caras por zoom Cornejo, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el ex presidente Mauricio Macri; el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el auditor general de la Nación Miguel Ángel Pichetto; los senadores Luis Naidenoff y Martín Lousteau; y los diputados Juan Manuel López y Mario Negri.